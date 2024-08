Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen für Q2 2024

Die großen Goldbergbauunternehmen haben gerade ihre besten Quartalsergebnisse aller Zeiten vorgelegt! Rekordgoldpreise in Verbindung mit niedrigeren Abbaukosten katapultierten die Stückgewinne auf atemberaubende neue Rekorde. Doch trotz der explodierenden Rentabilität hinken die Goldaktien weiterhin dem mächtigen Aufschwung des Goldes hinterher. Diese Anomalie wird nicht von Dauer sein, da die Anleger zunehmend erkennen, wie stark unterbewertet dieser Sektor nach wie vor ist. Die daraus resultierenden Kapitalzuflüsse werden die Goldaktien weit nach oben treiben.Der GDX VanEck Gold Miners ETF ist nach wie vor die wichtigste Benchmark für diesen Sektor. Der im Mai 2006 aufgelegte GDX hat seinen Erstanbietervorteil in einen uneinholbaren Vorsprung verwandelt. Mit einem Nettovermögen von 14,0 Mrd. Dollar Mitte der Woche übertraf er den nächstgrößeren 1x-Long-Major-Goldminers-ETF um fast das 25-fache! Der GDX ist unbestritten das Handelsvehikel der Wahl in diesem Sektor, wobei die größten Goldminen der Welt den größten Teil seiner Gewichtung ausmachen.Die Einstufung der Goldaktien erfolgt anhand der jährlichen Produktionsraten der Minengesellschaften in Unzen Gold. Kleine Junior-Minen produzieren weniger als 300.000 Unzen, mittlere Minen produzieren zwischen 300.000 und 1.000.000 Unzen, große Majors produzieren mehr als 1.000.000 Unzen und riesige Super-Majors produzieren mehr als 2.000.000 Unzen. Umgerechnet auf das Quartal liegen diese Schwellenwerte bei unter 75.000, 75.000 bis 250.000, 250.000 und mehr und 500.000 und mehr. Auf diese beiden größten Kategorien entfallen fast 4/7 des GDX.Während die Gesamtperformance von GDX im zweiten Quartal 24 schwach blieb, verbessert sie sich. Im letzten Quartal kletterte dieser führende börsengehandelte Goldaktienfonds bei einer Goldpreisrally von 4,7% um 7,3%, was einer 1,6-fachen Hebelwirkung nach oben entspricht. Normalerweise verstärken die großen Goldminenwerte des GDX wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache. Angesichts der zunehmenden Gewinne bei Gold und Goldaktien werden die Händler langsam aufmerksam. Im ersten Quartal hatte der GDX bei einem Anstieg des Goldpreises um 7,6% nur um 2,0% zugelegt, was einer erschreckenden Hebelwirkung von 0,3 entspricht.Goldaktien sind ein kleiner Contrarian-Sektor, der in der Regel übersehen wird, und müssen erstaunliche Leistungen vollbringen, bevor sie den Respekt und das Kapital der Anleger gewinnen. Daher neigen sie dazu, in der Anfangsphase eines Goldbullenmarktes unterdurchschnittlich abzuschneiden, während sie später, wenn sie gut etabliert sind, deutlich überdurchschnittlich abschneiden. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Goldpreises hat bereits gewaltige Ausmaße angenommen und ist seit Anfang Oktober um sage und schreibe 35,8% angestiegen! Der Goldpreis hat diese Woche mit 2.472 Dollar einen neuen nominalen Rekord erreicht.Die kräftigen Zuwächse des Goldes haben den GDX sicherlich in die Höhe getrieben, dessen eigener Aufwärtstrend in derselben Zeitspanne um bestenfalls 51,6% anstieg. Bislang hat sich der Goldpreis dadurch jedoch nur um das 1,4-fache erhöht, was für einen bedeutenden Goldaufschwung mit neuen Rekordhöhen ungewöhnlich ist. Dank dieser unhaltbaren Anomalie sind Goldaktien auch relativ spät in der starken Aufwärtsbewegung des Goldes noch fantastische Käufe. Frühere Präzedenzfälle deuten darauf hin, dass noch viel größere Gewinne bevorstehen.Die letzten beiden Aufschwünge von Gold, die neue Rekorde erreichten, erreichten beide im Jahr 2020 ihren Höhepunkt und brachten im Durchschnitt monströse Gewinne von 41,4%. Der GDX hat diese Aufwärtsbewegungen um das 2,5-fache übertroffen und dabei im Durchschnitt 105,4% zugelegt! Doch die großen Goldaktien haben in der heutigen, ähnlich gewaltigen Aufwärtsbewegung weniger als die Hälfte davon erreicht. Sie werden aufholen, daher sind Goldaktien nach wie vor eine großartige Gelegenheit. Ihre glorreichen Rekordergebnisse für das 2. Quartal sollten das Interesse der institutionellen Anleger an diesem Sektor wirklich wecken.Seit nunmehr 33 Quartalen in Folge habe ich die jüngsten operativen und finanziellen Ergebnisse der 25 größten GDX-Aktien akribisch analysiert. Die meisten Super-Majors, Majors und größeren Mid-Tiers dominieren diesen ETF mit 87,5% seiner Gesamtgewichtung! Es ist zwar mühsam, die Quartalsberichte zu durchforsten, aber wenn man die aktuellen Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen kennt, kann man die Stimmungsnebel, die diesen Sektor umhüllen, wirklich durchdringen.Diese Tabelle fasst die operativen und finanziellen Highlights der Top 25 des GDX im zweiten Quartal 24 zusammen. Die Aktiensymbole dieser Goldbergbauunternehmen sind nicht alle in den USA notiert, und ihnen sind die Veränderungen in der Rangfolge innerhalb des GDX im vergangenen Jahr vorangestellt. Die Umschichtungen in ihren ETF-Gewichtungen spiegeln die sich verändernden Marktkapitalisierungen wider, die sowohl Outperformer als auch Underperformer seit dem zweiten Quartal 23 aufzeigen. Auf diese Symbole folgen die aktuellen GDX-Gewichtungen.Als Nächstes folgt die Produktion dieser Goldbergbauunternehmen in Q2'24 in Unzen, zusammen mit den Veränderungen gegenüber dem vergleichbaren Q2'23 im Jahresvergleich. Die Produktion ist das Lebenselixier dieser Branche, wobei die Anleger im Allgemeinen das Produktionswachstum über alles andere stellen. Danach folgen die Kosten für die Gewinnung des Goldes aus dem Erdinneren, und zwar sowohl die Cash-Kosten als auch die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze. Letztere geben Aufschluss über die Rentabilität der Bergbauunternehmen.Danach folgt ein Bündel harter Buchhaltungsdaten, die den Wertpapieraufsichtsbehörden gemeldet werden: vierteljährliche Einnahmen, Gewinne, operativer Cashflow und daraus resultierende Kassenbestände. Leere Datenfelder bedeuten, dass die Unternehmen diese Daten bis Mitte dieser Woche noch nicht offengelegt hatten. Jährliche Änderungen werden nicht berücksichtigt, wenn sie irreführend wären, wie z. B. der Vergleich negativer Zahlen oder die Verschiebung von positiven zu negativen Daten oder umgekehrt.Ende Juni, einige Wochen vor Beginn der Gewinnsaison für das zweite Quartal, schrieb ich ein Essay. Damals kam ich zu dem Schluss, dass "...die Goldbergbauunternehmen bald ein Rekordquartal melden werden. [...] Erstaunlicherweise liegen die durchschnittlichen Q2-Gewinne der großen Goldbergbauunternehmen jetzt bei über 1.000 Dollar je Unze." Das ist in der Tat eingetreten und hat sogar meine hohen Erwartungen von "fantastischen Einzelgewinnen von 1.013 Dollar je Unze" weit übertroffen.Bevor wir zu den fantastischen Nachrichten kommen, enttäuschte die Q2-Produktion der großen Goldaktien. Das Produktionswachstum übertrumpft alles andere als die Hauptaufgabe der Goldminenbetreiber. Ein höherer Ausstoß steigert den operativen Cashflow, der zur Finanzierung von Minenerweiterungen, Neubauten und Käufen beiträgt und so den Wachstumskreislauf ankurbelt. Die Förderung von mehr Gold steigert auch die Rentabilität, da die Stückkosten gesenkt werden, indem die hohen fixen Betriebskosten auf mehr Unzen verteilt werden.