"Klimaleugner" abknallen?!, Kredit umsonst!? & Super-Silber!!

Der Verband der Automobilindustrie will ab 2045 den Verkauf von Diesel und Benzin an deutschen Tankstellen verbieten. Für den "Klimaschutz".AfD und BSW sind im Osten stark und als Gründe nennt ein Historiker "Sehnsucht nach einem autoritären Staat und die Angst vor der "digitalen Revolution". Realitätsverlust in der Endphase? Der SWR entwickelt ein bizarres Computerspiel, das gerade auf der "Gamescom" vorgestellt wird. Feindbild sind "Klimaleugner".In Kalifornien sollen Kredite für Immobilienkäufe i.H.v. bis zu 20% des Kaufpreises auch an illegale Einwanderer vergeben werden.Silber bleibt spannend und ist knapper als man denkt. Von den laut USGS je geförderten 1,74 Mio. t (bis 2022) sollen nur 2,9% als Münzen und 1,81% als Barren verfügbar sein.In der Ukraine gehen die Ding weiter ihren schlechten Gang.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)