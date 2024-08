Große Ausbrüche bei Goldaktien stehen bevor

In den letzten Monaten und Jahren haben wir immer wieder über mögliche zukünftige Ausbrüche bei Gold und Silber geschrieben. Dieses Potenzial wurde zu Beginn dieses Jahres Realität. Gold brach aus seinem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster über 2.100 Dollar je Unze aus, und kurz darauf brach Silber aus einer drei- bis vierjährigen Spanne über 26 Dollar je Unze aus. Es ist Jahre her, dass wir über potenzielle Ausbrüche bei Goldaktien schreiben konnten. Jetzt ist es an der Zeit. Die technischen Daten, die Fundamentaldaten und die Stimmung sind aufwärts gerichtet. Lassen Sie mich mit den Fundamentaldaten beginnen.Da sich die Wirtschaft auf eine Rezession zubewegt, entfällt der jüngste Kostendruck auf die Bergbauunternehmen. Gold steht an der Schwelle zu einem massiven 45-Jahres-Durchbruch in inflationsbereinigter Betrachtung. Dies ist wichtig, denn der inflationsbereinigte Goldpreis ist der beste langfristige Fundamentalindikator für Goldaktien. Das Gold-Öl-Verhältnis, ein kurzfristigerer Fundamentalindikator, ist auf ein 3-Jahres-Hoch ausgebrochen und hat mehr Aufwärtspotenzial. Diese Charts zeigen, dass ein weiterer nominaler Anstieg des Goldpreises in den nächsten Quartalen die Margen deutlich erhöhen wird.Die Goldaktien spüren dies, da sie (GDX und GDXJ) technisch gesehen kurz vor einem signifikanten Ausbruch stehen. Ein Wochenschlusskurs von 41 Dollar des GDX würde den höchsten Wochenschlusskurs seit Ende 2012 markieren. Ein Wochenschluss über 48 Dollar des GDXJ wäre der zweithöchste Stand seit drei Jahren. Der GDXJ hat seit 2013 nur sehr wenig Zeit über 48 Dollar verbracht.Kleinere Junior-Bergbauunternehmen liegen nur wenig hinter dem GDX und dem GDXJ zurück. Der nachstehende Chart zeigt den wenig bekannten und nicht beachteten TSX Venture Gold Sub Index. Er ähnelt dem TSX Venture Index (CDNX), enthält aber nur Goldunternehmen. Der Index umfasst 28 Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung von 200 Millionen Dollar und einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 350 Millionen Dollar. Ein Ausbruch steht nicht unmittelbar bevor, aber wenn die Edelmetalle weiter steigen, dürfte dieser Junior-Index schließlich aus seiner mehr als zehn Jahre alten Basis ausbrechen.Das Schöne daran ist, dass Goldaktien einen Aufwärtstrend aufweisen und an Dynamik gewinnen, obwohl sie immer noch von allen gehasst werden. Hier ist ein Screenshot eines aktuellen Twitter-Threads mit fast 200.000 Aufrufen und 270 Antworten. Wie man sich vorstellen kann, waren nur sehr wenige der Antworten positiv für die Bergbauunternehmen.Negative Stimmung angesichts positiver technischer Daten und sich verbessernder Fundamentaldaten ist ein sehr wirkungsvolles Rezept. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Markt die Chance hat, einen mehrjährigen Widerstand zu überwinden. Der Goldpreis dürfte sich weiter nach oben bewegen und sein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar je Unze erreichen. In der Zwischenzeit befinden sich Bergbauunternehmen und Junioren in einer hervorragenden Position, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Es gibt immer noch eine Menge Wert und Aufwärtspotenzial bei hochwertigen Junioren. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, denn im Herbst könnte es schon zu spät sein.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. August 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.