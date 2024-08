Super-Silber & Super-Vulkan!?

Warren Buffett verkauft weitere Aktien der Bank of America und erhöht damit seinen Barbestand. Eine aussichtsreiche Alternative ist Silber, in das er einst groß investierte. Die Chancen sind gut!Samsung soll einen neuen Akku entwickelt haben, der für Elektrofahrzeuge revolutionär sein kann, da er bis zu 600 Meilen Reichweite bietet, 20 Jahre halten und in 9 Minuten geladen sein soll. Laut Kevin Bambrough könnte so mehr als die halbe Welt-Silberproduktion verbraucht werden.Aber auch die indische Nachfrage der Solar-Branche soll stark anziehen. Im Falle einer schweren Wirtschaftskrise wäre die Investmentnachfrage der Haupt-Treiber. Jim Rogers sieht Silber ebenfalls als aussichtsreich an und erwartet einen katastrophalen Aktien-Ausverkauf.Vulkan-Gefahr droht in Italien, denn die Phlegräischen Felder, ein ruhender Supervulkan bei Neapel, zeigen erhöhte Aktivität. Die Ukraine kommt ebenfalls nicht zur Ruhe und der russische Außenminister warnt den Westen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)