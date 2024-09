Ampel K.O., Maulkorb für Esken? & irrer Bankenfehler

Das Wahlbeben in Sachsen und Thüringen ist vorbei und der große Verlierer ist die Berliner Ampelregierung. Ohne Beteiligung der AfD dürfte in Thüringen Chaos vorprogrammiert sein. In der Thüringer CDU gibt es schon Stimmen, die pragmatischer vorgehen wollen. Alle Ampel-Parteien verbuchten in Thüringen dramatische Verluste, Grüne und FDP flogen aus dem Landtag, die SPD schaffte knapp den Wiedereinzug.Aus Brandenburg, wo demnächst auch Wahlen anstehen, kommt der Vorschlag, Esken und Kühnert nicht mehr in Talkshows auftreten zu lassen, um weiteren Schaden zu vermeiden.In den USA sorgt eine Systemstörung bei der Chase Bank dafür, daß zahlreiche Kunden ungedeckte Schecks einreichen und sofort das Geld abheben können.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)