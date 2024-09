Die Morgendämmerung für die gebeutelten Junior-Bergleute bricht an

Hedley Widdup, der CEO von Lion Selection hat einen interessanten Vortrag auf der Resources Rising Stars Konferenz gehalten und ich haben Ihnen einen Artikel aus den MiningNews übersetzt, da ich ihn sehr gut finde:Der CEO von Lion Selection sagt, dass eine Flut von Bargeld, die in der Technologiebranche gefangen ist, bald nach einem anderen Ziel suchen wird. Junior-Bergbauaktien könnten bald wieder in der Gunst der Anleger stehen, da das Geld aus dem volatilen Tech-Bereich in den Rohstoffsektor fließt, während die Rohstoffmärkte weiter unter Druck stehen. Das meint zumindest Hedley Widdup, CEO von Lion Selection, der am Mittwoch auf der Konferenz Resources Rising Stars in Queensland sagte, er glaube, dass die Flaute im Rohstoffsektor ihren Tiefpunkt erreicht habe."Wir haben einen Aktienmarkt, der sich nach etwas Riskanterem umsehen muss", sagte Widdup. Die Präsentation von Widdup folgte auf einen starken Rückgang der US-Technologiewerte über Nacht: Der Nasdaq fiel in einer Sitzung um mehr als 3%, wobei Aktien aus dem Halbleiterbereich besonders stark betroffen waren. Nvidia beispielsweise stürzte um mehr als 9% ab und büßte rund 415 Mrd. AUD an Marktkapitalisierung ein.Es ist natürlich erwähnenswert, dass auch der kanadische Bergbausektor über Nacht in Mitleidenschaft gezogen wurde: First Quantum brach um fast 14% ein, Lundin Mining um 12,5% und Capstone Copper um 11%, während Ivanhoe um 9,2%, Hudbay um 8,8% und Teck um 6,4% fielen. Allerdings haben diese Aktien nicht ganz so viel Gewicht wie die großen Tech-Unternehmen."Gestern Abend wurde mehr Geld aus der Kapitalisierung von Nvidia abgezogen als aus der gesamten Kapitalisierung der an der ASX notierten Bergbauaktien", sagte Widdup. "Ein ganzer Industriezweig wurde allein durch diesen einen Schritt in seiner Kapitalisierung ausgelöscht. Da steckt eine Menge Geld drin."In der Vergangenheit hat das Platzen einer technologiegetriebenen Aktienblase zu einem separaten wirtschaftlichen Ereignis geführt, bei dem Geld in andere Branchen geflossen ist. Nach Ansicht von Widdup sind die globalen Aktienmärkte für diese Kapitalverschiebung bestens gerüstet, und mehrere zusammenwirkende Faktoren deuten darauf hin, dass der Rohstoffsektor das Hauptziel für den neuen Geldfluss ist.Der erste dieser Faktoren ist der leuchtend gelbe Elefant im Raum: der steigende Goldpreis. Er sagte, dass in der Vergangenheit eine flache globale Goldproduktion in der Regel den Beginn eines Goldbullenmarktes signalisierte. "Und hier sind wir nun, an einem flachen Punkt", sagte er. In Verbindung mit möglichen kurzfristigen Zinssenkungen und den anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und dem Osten ist der Goldpreis für einen weiteren Anstieg gerüstet.Der zweite Faktor, der einen Rohstoffboom ankündigt, ist die Tatsache, dass die Märkte in den letzten anderthalb Jahrzehnten stark von Aktien geprägt waren. Selbst während des relativen Bergbaubooms zwischen 2016 und 2022 "bewegten sich die Rohstoffe nicht annähernd so stark wie in der Zeit von 2000 bis 2007/8 oder bis 2011"."Das durch den Konjunkturaufschwung ausgelöste Interesse an Technologie ist stark in Aktien geflossen. Dies war ein sehr stark aktiengetriebener Zeitraum. Wir befinden uns in diesem Extrem ... aber man kann nicht ewig in diesem Extrem verharren", so Widdup. "Da die Energiewende die Nachfrage nach Rohstoffen in Zukunft massiv antreibt, verfügt der Rohstoffsektor über eine Reihe von langfristigen Fundamentaldaten, die auf einen wirklich gesunden Markt hindeuten“."Die Bergbauindustrie ist wahrscheinlich am wenigsten auf eine Nachfragespitze eingestellt. Sie hat am wenigsten in das zukünftige Angebot investiert", sagte er. Das heißt, wenn das Angebot knapp wird, muss das Geld schnell fließen. "Die künftige Nachfrage muss durch irgendetwas gedeckt werden, und dieses Angebot wird durch fehlende Investitionen eingeschränkt werden.Der letzte Faktor, der die neue Ära der Rohstoffaktien ankündigt, ist vielleicht eher vorhersehbar: die typische zyklische Erholung. "Dies ist nicht so sehr vorhergesagt, sondern einfach nur verlässlich", so Widdup. "Zyklen hat es bei Rohstoffen und im Bergbau schon immer gegeben, und es wird sie auch weiterhin geben. Wir haben zweieinhalb Jahre lang einen Rückgang erlebt, in denen die Liquidität verschwunden ist. Wer weiß, wie es mit den Preisen weitergeht, aber ich weiß, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Und ich weiß, dass wir das Schlimmste bereits hinter uns haben, vor allem bei den kleineren Unternehmen."Er sagte, dass die Majors immer mehr daran interessiert sind, Rohstoffprojekte und kleinere Unternehmen zu kaufen, und dass dies einer der größten Katalysatoren sein könnte, um den Markt "schnell" umzukehren.Die Uhr von Lion Selection, die für die Darstellung und Vorhersage von Bergbauzyklen bekannt geworden ist, steht jetzt auf 4 Uhr. Zum Vergleich: Mitternacht markiert den Höhepunkt eines Booms, und 6 Uhr markiert den Tiefpunkt des Zyklus. Um 4 Uhr beginnen Fusionen und Übernahmen die Aktienkurse zu treiben - was wir zum Beispiel bei den jüngsten Transaktionen zwischen Newmont und Newcrest sowie Westgold und Karora bereits gesehen haben - und kündigen damit den Beginn einer zyklischen Erholung an."Wir haben jetzt vier Uhr, was bedeutet, dass wir nicht mehr weit von der Morgendämmerung entfernt sind, und sechs Uhr ist der Zeitpunkt, an dem die ersten Signale des Aufschwungs eintreten. © Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport