Canada Nickel Company: Erhalt einer Interessenbekundung über bis zu 500 Mio. US-$ von Export Development Canada

TORONTO, 6. September 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) meldete heute den Erhalt einer Interessensbekundung ("LOI") von Export Development Canada ("EDC"), die am 30. August 2024 unterzeichnet wurde und in der das Unternehmen sein Interesse an einer langfristigen Fremdfinanzierung von bis zu 500 Mio. US$ in Form von Projektkrediten als Mandated Lead Arranger für die Erschließung des Crawford-Nickelsulfidprojekts in Timmins, Ontario ("das Projekt") bekundet. EDC könnte vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine Laufzeit von bis zu achtzehn Jahren in Betracht ziehen. Die Beteiligung von EDC an der Projektfinanzierung hängt vom erfolgreichen Abschluss des strengen Due-Diligence-Verfahrens ab.Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir sind sehr erfreut über die Absichtserklärung, da sie einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Sicherung eines vollständigen Finanzierungspakets für Crawford darstellt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit EDCa, um die Due-Diligence-Prüfung und den Verhandlungsprozess zur Sicherung dieser Finanzierung abzuschließen. Der LOI, zusammen mit den rückzahlbaren Steuergutschriften für kritische Mineralien und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Höhe von mehr als 600 Mio. US$, die das Unternehmen für die erste Phase der Erschließung von Crawford in Anspruch nehmen möchte, zeigt das bedeutende Engagement der Bundesregierung, dieses wichtige Projekt mit hoher Priorität zu unterstützen. Darüber hinaus machen wir weiterhin gute Fortschritte mit unseren Finanzberatern Deutsche Bank, Scotiabank und Cutfield Freeman, um die verbleibende Projektfinanzierung zu sichern, die erforderlich ist, um mit dem Bau zu beginnen, sobald die Genehmigungen vorliegen, was voraussichtlich bis Mitte 2025 der Fall sein wird."Export Development Canada (EDC) ist eine staatliche Finanzgesellschaft, die kanadischen Unternehmen dabei hilft, im In- und Ausland erfolgreich zu sein. EDC verfügt über die Finanzprodukte und das Wissen, das kanadische Unternehmen benötigen, um neue Märkte zu erschließen, finanzielle Risiken zu verringern und ihr Geschäft auf dem Weg vom lokalen zum globalen Markt auszubauen. Gemeinsam bauen die EDC und kanadische Unternehmen eine wohlhabendere, stärkere und nachhaltigere Wirtschaft für alle Kanadier auf.Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. 