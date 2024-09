Steinmeier peinlich blamiert & Rußland im Gold-Kaufrausch

Schilda steuert weiter auf die Betonwand zu. Zuletzt schockierte VW mit geplanten Entlassungen und Werksschließungen die Belegschaft. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht und immer mehr Bürger sind unzufrieden.Die nächste Wahl in Brandenburg dürfte ebenfalls spannend werden. Bundespräsident Steinmeier soll im Urlaub auf Hiddensee verweilt haben und hatte dort in einem Restaurant in Gegenwart von Uwe Steimle ein peinliches Erlebnis.In den USA terrorisieren kriminelle Migranten-Banden Bürger und bedrohen Unternehmen. Sogar die Energieinfrastruktur scheinen sie im Visier zu haben.Rußland erhöht seine staatlichen Goldkäufe und erwirbt ab 6.9. für einen Monat täglich Gold im Wert von. 8,2 Mrd. Rubel, 632% mehr als die letzten Käufe ausmachten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)