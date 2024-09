Coeur Mining schlägt sich tapfer, doch es wird Zeit

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. wurde ziemlich genau vor vier Monaten, konkret am 10. Mai , an dieser Stelle gecovert. Die damalige Tendenz einer weiteren Performance erfüllte sich allerdings nur temporär, sodass wir heute nochmals genauer auf diesen Minentitel schauen wollen. Denn faktisch schlägt sich die Aktie gegenwärtig tapfer, mit interessanter Tendenz. Schauen wir daher im nachfolgenden Fazit erneut genauer hin.Während der vergangenen Monate konnte die Aktie, auch wenn überwiegend seitwärts unterwegs, dennoch mit einem neuen/weiteren Verlaufshoch überzeugen. Um genau zu sein, erreichte die Aktie am 11. Juli bei 6,82 USD ein frisches Mehrjahreshoch. Die anschließende Konsolidierung verlief zwar etwas wild. Dennoch verbleibt eine größtenteils seitwärts ausgerichtete Kurstendenz. Das Level rund um 5,52 USD spielte zur damaligen Analyse wie auch heute eine entscheidende Rolle. Kann sich die Aktie nämlich erneut rund um dieses Kurslevel herum stabilisieren, sollten wieder anziehende Notierungen bis zum Widerstand von 6,10 USD einkalkuliert werden.Oberhalb dieses Widerstands verläuft die kurzfristige Abwärtstrendlinie, welche einen weiteren Trigger-Punkt darstellt. Ein Anstieg über 6,63 USD dürfte dabei entsprechende Ausbruchssignale manifestieren, sodass weitere Zugewinne bis 7,25 USD erfolgen dürften. Der buchstäbliche Knoten wäre geplatzt und einem bullischen Jahresausklang dürfte nichts im Weg stehen.Verbleibt die Aktie hingegen im Schwächemodus, müsste man bei einem weiteren Verweilen unterhalb von 5,52 USD mit anhaltenden Verlusten bis zur Unterstützung von 4,78 USD rechnen. Dort befindet sich interessanterweise auch der gleitende Durchschnitt EMA200 (rote Linie - aktuell bei 4,79 USD). Diese Kombination dürfte daher zunächst für eine Kursberuhigung sorgen.Ob es sogar der Ort eines Startschusses für eine Gegenbewegung werden könnte, bleibt selbstverständlich abzuwarten. Denn aufgrund der klar eingeschlagenen Kursschwäche erlaubt sich ebenso eine weitere Reise gen Süden. Unterhalb von 4,40 USD wäre diese bestätigt und sollte den Abwärtsdruck bis mindestens 3,67 USD weiter erhöhen.Die mehrmonatige Konsolidierung verschafft der Aktie eine bessere Ausgangslage als noch im Mai. Sollten sich die Kurse jetzt wieder über 5,52 USD erheben, erlaubt sich weiteres Erholungspotenzial bis 6,10 USD. Oberhalb von 6,63 USD wäre schließlich der Weg zum Widerstand bei 7,25 USD geebnet.Die wieder aufkommende Kursschwäche könnte bei einem längeren Verweilen unter 5,52 USD zu einem Test der Unterstützung von 4,78 USD führen. Taucht die Aktie auch darunter ab, müsste man insbesondere unterhalb von 4,40 USD mit einer Ausdehnung der Korrekturbewegung bis mindestens 3,68 USD kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.