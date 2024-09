Der jüngste Aufwärtstrend des Goldpreises hat sich als mächtig erwiesen und ist auf viele neue nominale Rekordhöhen gestiegen. Erstaunlich ist, dass die massiven Zuwächse des Goldes zustande gekommen sind, obwohl eine der Haupttriebkräfte des Goldes nicht gefragt war. Es handelt sich dabei um den differenzierten Kauf von Gold-ETF-Anteilen durch amerikanische Aktienanleger. Begeistert von der AI-Aktienblase sind diese Leute nicht zur Stelle gewesen. Wenn sie endlich zurückkehren, wird das Comeback der Goldnachfrage seine Gewinne in die Höhe treiben.Der Großteil der Goldpreisentwicklung wurde lange Zeit durch den Goldfuture-Handel der Spekulanten und/oder den Gold-ETF-Anteilshandel der Investoren bestimmt. Ich habe dies in den letzten Jahrzehnten ausführlich analysiert und die neuesten Trends der beiden Haupttreiber in unzähligen Aufsätzen und abonnierten Newslettern erörtert. Zu verstehen, was die beiden Gruppen von Händlern, die Gold dominieren, tun, ist unerlässlich, um die Aufwärtskorrektur-Zyklen von Gold gewinnbringend zu nutzen.Der heutige Goldaufschwung, der Anfang Oktober 2023 begann, hat in den letzten 10,8 Monaten um 38,7% zugelegt! Anfang Dezember erreichte Gold seinen ersten nominalen Rekordschlusskurs seit 3,3 Jahren. Seitdem wurden 28 weitere Rekorde in die Bücher geschrieben, ein unglaublicher Lauf nach allen Regeln der Kunst! Der Aufwärtstrend von Gold steht nun kurz davor, sich um mehr als 40% zu steigern und den Status eines Monsters zu erreichen. Bemerkenswerterweise ist dies mit einer Hand auf dem Rücken geschehen.Die fremdfinanzierten Goldfutures-Spekulanten, die den Goldpreis oft tyrannisieren, haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Während dieses Aufwärtstrends haben sie enorme 143.700 Long-Kontrakte hinzugefügt, während sie gleichzeitig 82.400 Short-Kontrakte gekauft haben, um sie zu decken. Das entspricht einem Gegenwert von 703,2 Tonnen Gold, eine kolossale Menge! Doch mit diesen gigantischen Käufen ist die wahrscheinliche Kaufkraft der Spekulanten für diesen Goldaufschwung so gut wie erschöpft.Die gesamten Long-Positionen der Spekulanten sind in der Nähe ihres säkularen Widerstands in die Höhe geschossen, während die gesamten Short-Positionen der Spekulanten unter ihrer eigenen säkularen Unterstützung zusammengebrochen sind! Obwohl es den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, sich mit Goldfutures zu befassen, analysiere ich jede Woche in unserem beliebten wöchentlichen Newsletter die zuletzt gemeldeten Handelsaktivitäten und Positionierungen der Spekulanten sowie deren Auswirkungen auf die Aussichten des Goldpreises. Die Spekulanten könnten zwar einen rasanten Spurt der Long-Käufe hinlegen, aber das würde nicht lange anhalten.Der Kauf von Goldfutures durch Spekulanten ist ein starker Treiber für den Goldpreis, da Futures aufgrund ihrer extremen Hebelwirkung einen überproportionalen Einfluss auf den Goldpreis haben. Aber das allein führt in der Regel bestenfalls zu einem Anstieg des Goldpreises um 20% bis 25%. Obwohl es gut und sehr profitabel ist, mit Goldaktien zu handeln, wachsen durch Futures angetriebene Aufwärtsbewegungen nicht zu mächtigen Gewinnen von 30% und mehr oder Monstergewinnen von 40% und mehr an. Das begrenzte Kapital, das in Goldfutures eingesetzt wird, ist aufgebraucht, bevor der Goldpreisanstieg groß wird.Die größten Anstiege erfordern eine große Investitionsnachfrage, die den Kauf von Goldfutures in den Schatten stellt. Dies zeigt sich seit vielen Jahren am deutlichsten in den kombinierten Beständen der führenden börsengehandelten Goldfonds GLD und IAU. Zum Ende des zweiten Quartals verfügten sie allein über 38,9% aller Goldbullion, die von allen physisch besicherten börsengehandelten Goldfonds der Welt gehalten wurden! An dritter Stelle steht ein britischer börsengehandelter Goldfonds mit einem Anteil von lediglich 6,6% an diesen weltweiten Goldbeständen.GLD und IAU sind seit langem Goldnachfrage-Magnaten. Der World Gold Council veröffentlicht vierteljährlich die besten verfügbaren fundamentalen Angebots- und Nachfragedaten für Gold weltweit. In einem beträchtlichen Teil aller Quartale der letzten mehr als zehn Jahre haben die Veränderungen der GLD- und IAU-Bestände die Preisentwicklung von Gold in diesen Zeiträumen weitgehend erklärt. Manchmal beweisen Kapitalzuflüsse oder -abflüsse in GLD und IAU die größten Nachfrageschwankungen bei Gold!Diese eiserne Beziehung besteht, weil physisch unterlegte Gold-ETFs als Kanäle für die riesigen Kapitalpools des Aktienmarktes fungieren, die in Gold hinein- und herausschwappen. Gold-ETF-Anteile können die Preisentwicklung des zugrunde liegenden Metalls nur dann widerspiegeln und ihre Aufgabe erfüllen, wenn ihr eigener Angebots- und Nachfrageüberhang direkt in Gold selbst umgelenkt wird. Wenn dies nicht geschieht, werden sich die Preise der Gold-ETF-Aktien schnell von der Preisentwicklung des Goldes abkoppeln.Der Mechanismus ist einfach. Wenn Gold-ETF-Anteile schneller gekauft werden als Gold selbst, drohen ihre Preise schneller zu steigen als die des Goldes. Die Verwalter von Gold-ETFs müssen also die überschüssige Nachfrage in Gold umwandeln. Sie tun dies, indem sie genügend neue Gold-ETF-Anteile ausgeben, um den Nachfrageüberhang vollständig auszugleichen, und dann den Erlös dazu verwenden, sofort mehr Goldbullion für ihre Tresore zu kaufen. Natürlich ist auch das Gegenteil der Fall.Wenn Gold-ETF-Anteile schneller verkauft werden als Gold, besteht die Gefahr, dass sich ihre Preise nach unten hin abkoppeln. Um zu vermeiden, dass sie bei ihrer Aufgabe, den Goldpreis zu verfolgen, scheitern, kaufen die Manager von Gold-ETFs genügend Gold-ETF-Anteile zurück, um das überschüssige Angebot vollständig aufzufangen. Die Mittel dafür beschaffen sie sich durch den Verkauf eines Teils der Goldbullion ihrer ETFs. Steigende Gold-ETF-Bestände zeigen, dass Börsenkapital in Gold fließt und fallendes Kapital wieder abfließt.In diesem Chart sind die GLD+IAU-Bestände (blau) und die Goldpreise (rot) übereinandergelegt. Erstaunlicherweise ist der jüngste Beinahe-Monster-Aufschwung des Goldpreises trotz der Null-Differenz bei den GLD+IAU-Anteilskäufen nach oben geschnellt! Vor einem Jahr hätte ich das noch nicht für möglich gehalten, doch jetzt ist es so weit. Der heutige mächtige Anstieg des Goldpreises ist wirklich bemerkenswert, weil er so stark anstieg, während die abgelenkten amerikanischen Aktienanleger ihn fast völlig ignorierten!