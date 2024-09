Dynacor Group erreicht TSX30 2024 Ranking für herausragende Leistungen an der TSX Exchange

Die Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder das Unternehmen) hat sich durch das Erreichen des 27. Platzes in der TSX30 2024 Rangliste ausgezeichnet, die die 30 Unternehmen mit der besten Performance über einen Zeitraum von drei Jahren an der Torontoer Börse in Kanada würdigt.



"Wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Dynacor-Gruppe in den TSX30 2024 aufgenommen wurde. Diese wichtige Errungenschaft in der Geschichte von Dynacor ist eine Anerkennung für das Wachstum unseres Unternehmens in den letzten Jahren", sagte Jean Martineau, Präsident und CEO von Dynacor.



Laut Martineau unterstreicht die Aufnahme in den TSX30 2024 nicht nur den Wert, den Dynacor seinen Aktionären bietet, sondern ist auch eine Anerkennung für das Engagement, die Entschlossenheit und die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter des Unternehmens, die sich an wechselnde und unbeständige Märkte anpassen und dort erfolgreich sind.



"Wir werden unsere strategische Vision weiterhin mit Hingabe und Integrität verfolgen und unseren Aktionären einen außergewöhnlichen Wert bieten. Darüber hinaus werden wir weiterhin Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen, die einen gemeinsamen Wert mit unseren Stakeholdern haben", sagte der Präsident und CEO von Dynacor.



In den vergangenen drei Jahren (30. Juni 2021 - 30. Juni 2024) konnte Dynacor ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen, mit einem Anstieg des Aktienkurses um 136 % und einer Steigerung der Marktkapitalisierung um 101 % im gleichen Zeitraum.





Die Bedeutung der Liste TSX30 2024



Die TSX30-2024-Unternehmen repräsentieren eine kombinierte Marktkapitalisierung von 380 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 50 % (210 Milliarden US-Dollar) in nur drei Jahren entspricht und die bedeutende Wertschöpfung großer, an der TSX notierter Unternehmen für die kanadische Wirtschaft verdeutlicht.



Dieses Ranking, das seit 2019 erstellt wird, zeigt, dass sich die Anleger zunehmend auf Value-Investitionen konzentrieren und dabei Unternehmen mit starken Cashflows und zuverlässigen Dividenden bevorzugen. Dieser Trend spiegelt die Attraktivität von stabilen, Cash-generierenden Unternehmen in einem volatilen Markt wider.



Der TSX30 2024 wird von drei Sektoren dominiert: Öl und Gas, Industrieprodukte und Dienstleistungen sowie Bergbau, auf die 25 der 30 Emittenten in der Liste entfallen. Diese starke Vertretung spiegelt die gegenseitige Abhängigkeit dieser Branchen und ihren kontinuierlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Kanadas wider.





Veta Dorada



Über seine Tochtergesellschaft Veta Dorada gehört Dynacor nun zu den 10 größten Goldproduzenten Perus.



https://money.tmx.com/en/tsx30





ÜBER DYNACOR



Dynacor ist ein dividendenstarker industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die aus dem handwerklichen und kleinen Bergbau stammen. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.



Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch in anderen Ländern zu erweitern.



Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold durch sein PX IMPACT® Goldprogramm. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt unserem Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für dieses PX IMPACT®-Gold. Diese Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer Handwerker und Kleinschürfer investiert.



Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.







Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an:



Dynacor Group Inc.

T: 514-393-9000 #232

E-Mail: investors@dynacor.com



Ausstehende Aktien: 36 404 506

Website: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold







ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider.



Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.



