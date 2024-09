Nächste Aufwärtsbewegung bei Gold und Goldaktien beginnt

Als der Aktienmarkt nachgab, zogen sich die Goldbergbauaktien vom Widerstand zurück, und Silber fiel unter die kritische Marke von 29 Dollar je Unze. Wachsende Rezessionsängste, die Schwäche der Aktienmärkte und das Gespenst des Boogeyman von 2008 drückten den Sektor nach unten. Das war alles, was sie schrieb. Der Sektor hat sich schnell erholt und könnte nach der kommenden Zinssenkung der Fed in der nächsten Woche wieder anziehen. Der Goldpreis ist nominal wieder gestiegen, aber, was noch wichtiger ist, er steht kurz vor einem realen Ausbruch. Gold gegenüber ausländischen Währungen (Gold vs. FC) bricht aus einer fünfmonatigen Konsolidierung aus, und Gold gegenüber dem gleichgewichteten S&P 500 steht an der Schwelle zu einem neuen Dreieinhalbjahreshoch.Die Advance-Decline-Linie des GDX, ein hervorragender Frühindikator, befindet sich in einem neuen primären Aufwärtstrend und ist nur noch ein kleines Stück von einem weiteren Hoch und einem Zweijahreshoch entfernt. Diese Art von Breite geht häufig einer stärkeren Entwicklung bei den Bergbauunternehmen voraus.Es verbleiben noch zwei Wochen in diesem Monat, aber der Monatschart zeigt ein erhebliches Ausbruchspotenzial, wenn der GDX und der GDXJ ihre aktuellen Niveaus halten. Der GDX arbeitet an einem 4-Jahres-Hoch und der GDXJ arbeitet an einem 3-Jahres-Hoch. Wenn die Bergbauaktien von hier aus weiter steigen können, werden sie auf einen begrenzten Overhead-Widerstand stoßen, der auf ein Jahrzehnt zurückgeht. Der GDX steht kurz vor einem 11-Jahres-Hoch.Die Geschichte wiederholt sich nicht immer, aber in jedem der letzten vier Zinssenkungszyklen stiegen die Goldaktien nach der ersten Zinssenkung an. Im Jahr 1989 stiegen sie innerhalb von neun Monaten um 51%. Im Jahr 2001 legten sie innerhalb von zwei Monaten um 41% und in weniger als fünf Monaten um 87% zu. Vor 2008 und der globalen Finanzkrise stiegen sie in fünf Monaten um 72%. Der Anstieg im Jahr 2019 (18% in einem Monat) wurde durch einen Anstieg von 35% in den beiden Monaten vor der ersten Senkung begrenzt. Gold hat ein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar. Die Bergbauunternehmen sind in der Lage, einen großen Ausbruch zu vollziehen. Die Erholung der letzten Tage könnte der Anfang dessen sein, was in den kommenden Wochen kommen wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 13. September 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.