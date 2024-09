DRD Gold hochvolatil unterwegs

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. setzte, nach den Rückschlägen bis ins laufende Handelsjahr hinein, im Frühjahr zu einer Erholungsbewegung an. Diese gipfelte vom Tief Ende Februar bei 6,48 USD bis zum Hochpunkt im Juli bei 10,69 USD. Dies entspricht einer stattlichen Performance von rund 65 % und so wollen wir doch einmal mehr auf die Aktie schauen. Denn seit diesem Ausflug über die 10,00 USD-Marke zeigten sich die Papiere hochvolatil. Mehr dazu im Nachgang.Der Ausflug in den zweistelligen Kursbereich währte dabei nur kurz. Zudem zeigte sich bereits damals im Juli, wie auch erst dieser Tage, dass das Widerstandslevel von 10,15 USD eine Relevanz besitzt. Umso spannender sollte es daher im weiteren Wochenverlauf werden können. Mit Blick auf den Kursverlauf wird deutlich, dass die Aktie wahrlich explosiv seit dem Absprung vom Unterstützungslevel bei 7,75 USD unterwegs ist. Ähnlich einer Achterbahnfahrt ging es zuvor von rund 10,00 USD bis eben zu dieser Unterstützung zurück, um gleichsam zügig wieder gen Norden hinaufzuschnellen. Hochvolatil eben.In Abhängigkeit zum Goldpreis selbst wird sich jetzt allerdings zeigen müssen, ob der Ausflug beziehungsweise zeitnahe Anstieg über 10,00 USD je Anteilsschein gelingen wird. Nach kurzweiliger Verschnaufpause zwischen 9,64 und 10,00 USD sollten die Notierungen in Kürze wieder an Fahrt gewinnen.Eine Etablierung über 10,15 USD erlaubt in weiterer Konsequenz zusätzliche Gewinne in Richtung von 11,00 USD. Die nächsten konkreten Ziellevel lassen sich beim Juli-Hoch von 10,69 USD sowie knapp darüber beim Widerstand von 10,93 USD definieren. Oberhalb von 11,00 USD wäre noch weitaus mehr Kurspotenzial vorhanden. Doch werden die Schwankungen (Volatilität) weiterhin ein Begleiter der Aktie bleiben.Sollte sich beispielsweise der Widerstand von 10,15 USD erneut als Hürde erweisen, müsste man unterhalb von 9,64 USD mit einer schärferen Abwärtsbewegung rechnen. Grundsätzlich könnten die Kurse dabei bis zur Marke von 8,84 USD zurückfallen. Dort befinden sich interessanterweise auch die viel beachteten gleitenden Durchschnitte in Form des EMA50 und des EMA200. Dieses Niveau besitzt einerseits Anziehungscharakter und andererseits auch die Chance zur Kursstabilisierung. Sollte diese jedoch ausbleiben, könnte es in der Art vom Sommerverlauf nochmals eine Etage tiefer bis 7,75 USD abwärts gehen.Die jüngste Rally stimmt für die weitere Entwicklung positiv. Ein zeitnaher Sprung über den Widerstand von 10,15 USD würde dabei weiteres Kurspotenzial in Richtung von 10,69 sowie 10,93 USD ermöglichen. Eine Überwindung der Marke von 11,00 USD dürfte für den mittelfristigen Verlauf noch erhebliches Potenzial gen Norden freisetzen.Die Volatilität ist zuletzt enorm hoch gewesen. Daher könnte sich, nach der zuletzt erfolgten Aufwärtsbewegung steiler Natur, durchaus etwas Luft gen Süden eröffnen. Ein Rückgang unter das Level von 9,64 USD könnte dabei für rasche Folgeverluste bis zum Niveau von 8,84 USD führen. Unterhalb dessen wäre weiteres Abwärtspotenzial in Richtung von 7,75 USD denkbar.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.