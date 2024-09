Argyle Resources schließt IP-Messungen auf Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale ab

CALGARY, 24. September 2024 - Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen Vermessung mittels induzierter Polarisation ("IP") auf seinem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale (das "Konzessionsgebiet") in der kanadischen Provinz Nova Scotia bekannt zu geben. Die IP-Vermessung erfolgte über einem Gebiet, in dem anhand historischer Bohrungen ein 800 Meter langer Trend mit in Marmor lagerndem Graphit ermittelt werden konnte. Dieser Trend konnte durch Kartierungen an der Oberfläche auf über einen Kilometer erweitert werden. Die endgültigen Ergebnisse der 13,5 Profilkilometer umfassenden IP-Vermessung werden derzeit vom geophysikalischen Berater des Unternehmens zusammengestellt und sollen innerhalb der nächsten Woche vorliegen.Der geophysikalische Berater des Unternehmens entwarf die IP-Vermessung, bei der ein Dipol-Dipol-Array mit acht potenziellen 25 Meter breiten Dipolen verwendet wurde. Diese Konfiguration bietet voraussichtlich eine gute Auflösung der oberflächennahen Geologie und kann den Kontrast zwischen siliziumhaltigen Marmorhorizonten mit hoher Resistivität und den im Marmor lagernden graphitischen Zonen mit hoher Leitfähigkeit abbilden.Die vorläufigen IP-Ergebnisse weisen auf eine 900 Meter breite Zone mit sehr hoher Aufladbarkeit hin, die von Nordost nach Südwest verläuft (Abbildung 1). Diese ausgeprägten IP-Anomalien sind schwach bis stark leitfähig, was auf mehrere subparallele mineralisierte Horizonte schließen lässt. Die historischen Bohrlöcher liegen im Bereich dieser großen und ausgeprägten IP-Zone, die neue Vermessung hebt jedoch auch viele unerprobte Zielgebiete mit ausgeprägteren IP-Werten hervor.Der endgültige Bericht der geophysikalischen Vermessung wird numerische 3D-Inversionen enthalten. Die Ergebnisse und die zusammengestellten historischen, für das Konzessionsgebiet verfügbaren Daten werden zusammengeführt. Dieses Datenmaterial soll als Anleitung für ein bevorstehendes Bohrprogramm dienen, das auf graphitreiche Horizonte innerhalb des Marmors abzielt. Die Bohranträge wurden bei den Regierungsbehörden eingereicht; die Genehmigungen werden innerhalb einer Woche erwartet. Ein Bohrunternehmen wurde ausgewählt und steht bereit, um die Bohrungen noch vor Ende September aufzunehmen.Abbildung 1: Resitivitätsmodell für das Graphitprojekt FrenchvaleAbbildung 2: Aufladbarkeitsmodell für das Graphitprojekt FrenchvaleNach Ansicht von Argyle machte Chinas Exportverbot für Naturgraphit im Jahr 2023 die Bedeutung der Identifizierung von inländischen Quellen für Naturgraphit noch deutlicher. Das Mineral wird nun in vielen Rechtsgebieten, einschließlich den Vereinigten Staaten, Kanada und der Provinz Nova Scotia, als kritisch angesehen, da es ein entscheidender Bestandteil von Batterien und Brennstoffzellen ist. Die Strategie des Unternehmens ist auf diese zunehmende Nachfrage ausgerichtet und es ist bestrebt, einen Beitrag zur Stabilität der Lieferkette und zum Wirtschaftswachstum zu leisten.Marc Boivin (P.Geo), ein geophysikalischer Berater des Unternehmens, der als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects gilt, hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Eine Beschreibung der Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel "Frenchvale Graphite Property NI 43-101" vom 11. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS'Jeffrey Stevens'President & CEOE-Mail: info@argyleresourcescorp.comTel: (825) 724-0033Webseite: www.argyleresourcescorp.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Solche Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind sich jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die erwartete Auflösung und die Ergebnisse der IP-Messung; die erwarteten staatlichen Genehmigungen; das geplante Explorationsprogramm des Unternehmens; die Einleitung von Arbeitsprogrammen im Allgemeinen und den Beitrag des Unternehmens zu Lieferkette und Wirtschaftswachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, zählen unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden; dass sich die Pläne für die Mineralexploration ändern und aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, neu definiert werden können. Diese Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies durch die geltenden Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!