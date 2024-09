Giant Mining: Überblick über die 1.237.000 oz schwere Goldlagerstätte Friday

CUTOFF-WERT ANGEDEUTET VERMUTET

g/t Au

Tonnen (Tsd.) AU g/t oz Au Tonnen (Tsd.) AU g/t oz Au

0,35 24.737 0,89 705.000 25.069 0,8 644.000

0,4 22.358 0,94 677.000 22.924 0,84 618.000

0,45 20.130 1,00 647.000 20.847 0,88 590.000

0,5 18.093 1,06 615.000 18.832 0,92 559.000

0,55 16.214 1,05 547.000 4.029 0,91 117.000

Wichtigste Ergebnisse von PFR2013-1: Wichtigste Ergebnisse von PFR2013-2:

2,69 g/t Gold auf 151 Metern einschließlich: 1,66 g/t Gold auf 123,3 Metern einschließlich:

- 5,62 g/t auf 54,1 Metern -2,37 g/t Gold auf 36,4 Metern



- 15,19 g/t auf 9,14 Metern -3,68 g/t Gold auf 6,1 Metern

-2,54 g/t Gold auf 17,5 Metern

-3,87 g/t Gold auf 6,5 Metern

-2,83 g/t Gold auf 15 Metern

-3,72 g/t Gold auf 7,5 Metern

Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-5: Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-6:

1,07 g/t Gold auf 128,1 Metern einschließlich: 5,23 g/t Gold auf 112,8 Metern einschließlich:

-9,55 g/t Gold auf 5,3 Metern

-3,47 g/t Gold auf 4,5 Metern -9,24 g/t Gold auf 1,8 Metern

-2,07 g/t Gold auf 8,5 Metern -22,90 g/t Gold auf 0,8 Metern

-3,83 g/t Gold auf 5,0 Metern -34,22 g/t Gold auf 6,6 Metern

--6,54 g/t Gold auf 5,3 Metern



Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-8: Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-9:

2,10 g/t Gold auf 98,3 Metern einschließlich: 1,36 g/t Gold auf 92,36 Metern einschließlich:

-6,82 g/t Gold auf 2,3 Metern -4,43 g/t Gold auf 6,5 Metern

-3,96 g/t Gold auf 1,5 Metern -4,91 g/t Gold auf 1,8 Metern

-12,35 g/t Gold auf 0,8 Metern -3,97 g/t Gold auf 1,8 Metern

-12,12 g/t Gold auf 3,1 Metern -2,32 g/t Gold auf 1,1 Metern

-26,94 g/t Gold auf 1,5 Metern -2,95 g/t Gold auf 2,7 Metern

-11,99 g/t Gold auf 1,5 Metern -2,04 g/t Gold auf 2,7 Metern

-2,25 g/t Gold auf 1,8 Metern



Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-10: Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-11:

2,43 g/t Gold auf 96,2 Metern einschließlich: 0,94 g/t Gold auf 72,7 Metern einschließlich:

-17,53 g/t Gold auf 2,3 Metern -2,69 g/t Gold auf 4,5 Metern

-11,51 g/t Gold auf 0,8 Metern -3,18 g/t Gold auf 4,3 Metern

-28,73 g/t Gold auf 3,1 Metern -1,68 g/t Gold auf 2,3 Metern

-5,09 g/t Gold auf 2,0 Metern

-2,31 g/t Gold auf 4,6 Metern



Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-12: Wichtigste Ergebnisse von PFR2014-13:

0,48 g/t Gold auf 113,2 Metern einschliesslich: 1,05 g/t Gold auf 86,3 Metern einschliesslich:

-2,10 g/t Gold auf 2,7 Metern -5,54 g/t Gold auf 3,1 Metern

-5,64 g/t Gold auf 1,5 Metern -9,47 g/t Gold auf 1,5 Metern

-1,90 g/t Gold auf 1,5 Metern -2,41 g/t Gold auf 2,6 Metern

-1,42 g/t Gold auf 2,29 Metern

-1,38 g/t Gold auf 3,81 Metern

VANCOUVER, 27. September 2024 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) stellt ein Update zu seinem Goldprojekt Friday (Friday Gold) in Orogrande, rund 16 km süd-südwestlich von Elk City im Bergbaurevier Orogrande im US-Bundesstaat Idaho, bereit, an dem das Unternehmen zu 20 % beteiligt ist.Die historische NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) vom 19. Februar 2013 mit dem Titel Technical Report, Idaho Gold Project, Idaho County, Idaho, USA Premium Exploration Files Technical Report on the Idaho Gold Property (yahoo.com) (der Bericht) berücksichtigte keine Bohrungen, die nach dem Gültigkeitsdatum der MRE niedergebracht wurden.Die historische NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung basierte auf den Ergebnissen von Bohrungen über rund 30.480 Meter (100.000 Fuß), davon 70 Kernbohrlöcher über 17.368 Meter (56.981 Fuß) und 107 RC-Bohrlöchern über 13.141 Meter (43.115 Fuß). In dem Bericht wurden Gehalte von bis zu 447,81 g/t Gold festgestellt. https://finance.yahoo.com/news/premium-exploration-files-technical-report-224112517.htmlDavid Greenway, CEO von Giant Mining, erklärte vor Kurzem: Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass Gold auf dem Höchststand von fast 2.700 $ pro Unze gehandelt wird. Wir freuen uns, einen aktuellen Überblick über die 20%ige Beteiligung von Giant am Goldprojekt Friday geben zu können - ein Wert, den der Markt unserer Meinung nach noch nicht vollständig in der Marktkapitalisierung unseres Unternehmens widerspiegelt. Das Projekt verfügt nicht nur über eine angedeutete und vermutete Ressource von insgesamt 1,237 Millionen Unzen Gold und das Potenzial, diese durch die Berücksichtigung von 14 bereits niedergebrachten Bohrlöchern mit hervorragenden Ergebnissen zu erweitern, sondern ist auch nach wie vor in alle Richtungen offen und bietet mehrere neue Ziele. Wir glauben, dass der Zeitpunkt günstig ist, um die NI 43-101-konforme MRE zu aktualisieren und das Potenzial der Goldlagerstätte Friday für alle Stakeholder zu erschließen.1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.2. Die Mineralressourcen sind für einen Tagebau geeignet und wurden unter Verwendung einer nach Lerches-Grossmann optimierten Grube eingegrenzt.3. Die Annahmen beinhalten 1.500 US$/Unze Au, Au-Gewinnung von 85 %, 2,50 $/Tonne Abbaukosten, 2,00 $/Tonne Abraumabbaukosten, 12,00 $/Tonne Verarbeitungs- und Verwaltungskosten. Abbauverluste und Verwässerung wurden nicht berücksichtigt. Neigungswinkel der Grubenwände von 45°.4. Das Unternehmen hat einen Cutoff-Gehalt von 0,45 g/t Gold angewendet (fett gedruckt), der höher ist als der konzeptionelle Grenzwert von 0,36 g/t.5. Die Goldanalysen erfolgten im Brandprobe-/AA-Verfahren.Mineralressourcenschätzung im Gesamtumfang von 1.237.000 Unzen Gold in den Kategorien angedeutet und vermutet aus dem NI 43-101-konformen Bericht aus dem Jahr 2013https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76976/GiantMining_270924_DEPRCOM.001.pngFriday Gold umfasst unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,45 Gramm pro Tonne eine historische NI 43-101-konforme MRE mit 647.000 Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 1,0 Gramm pro Tonne in der Kategorie angedeutet sowie weiteren 590.000 Unzen bei einem Durchschnittsgehalt von 0,88 Gramm pro Tonne in der Kategorie vermutet.Zu den Mitteilungen und Ergebnissen der Bohrungen, die von Premium Exploration Inc. (Premium) in den Jahren 2013 und 2014 - also nach dem Veröffentlichungsdatum des NI 43-101-konformen Berichts - gemeldet wurde, gehören:Premium Exploration stößt auf 151 Meter (496 Fuß) mit 2,68 g/t Gold in seinem Goldprojekt in Idaho - 23. Januar 2014 Premium Exploration Encounters 151 Meters (496 Feet) of 2.68 g/t Gold at Its Idaho Gold Project (yahoo.com)Premium Exploration Reports 5.23 G/T over 112.8 Metres at the Friday Deposit, Idaho Including 34.22 G/T Gold Over 6.6 Metres (yahoo.com)Premium durchteuft 5,23 g/t über 112,8 Meter in der Lagerstätte Friday in Idaho, einschließlich 32,22 g/t über 6,6 Meter Premium Exploration Encounters 151 Meters (496 Feet) of 2.68 g/t Gold at Its Idaho Gold Project (yahoo.com)Premium Exploration Reports 5.23 G/T over 112.8 Metres at the Friday Deposit, Idaho Including 34.22 G/T Gold Over 6.6 Metres (yahoo.com)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76976/GiantMining_270924_DEPRCOM.002.pngAm 7. Oktober 2014 meldete Premium, dass das Unternehmen fünfzehn (15) Bohrlöcher niedergebracht hat, die noch aktualisiert und in die 2013 veröffentlichte MRE aufgenommen werden müssen. Drei der fünfzehn Löcher zielten auf die Goldzone in etwa zweihundert Metern Tiefe und zwölf Löcher auf eine oberflächennahe Goldzone in etwa 40-100 Metern Tiefe ab. Die Lagerstätte ist nach wie vor in alle Richtungen für eine Erweiterung offen.Premium gab in der Vergangenheit an, was auch im NI 43-101-konformen Bericht erneut gemeldet wurde, dass die Ergebnisse zeigten, dass Gold und Silber sehr gut auf die Zyanidlaugung reagierten, und die folgenden ausgezeichneten Gewinnungsraten erzielt werden konnten:- Gold 75-93 %- Silber 17-81 %Zu den Ungewissheiten, die die MRE wesentlich beeinträchtigen könnten, gehören:- Annahmen zu den Rohstoffpreisen- Die Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden können- Neigungswinkel der Grubenwände- Annahmen zur Metallgewinnung- Annahmen zu den Abbau- und VerarbeitungskostenEs sind keine anderen Faktoren oder Probleme bekannt, die die Schätzung wesentlich beeinträchtigen, abgesehen von den normalen Risiken, mit denen Bergbauprojekte konfrontiert sind, und zwar Umwelt-, Genehmigungs-, Steuer-, sozioökonomische, Marketing- und politische Faktoren. Das Unternehmen ist sich keiner rechtlichen oder eigentumsrechtlichen Probleme bewusst, die die MRE wesentlich beeinträchtigen würden.Premium Exploration Inc. (Premium), ein in BC meldepflichtiger Emittent, besitzt eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Friday in Orogrande, etwa 16 km süd-südwestlich von Elk City im Bergbaurevier Orogrande im US-Bundesstaat Idaho.Giant Mining hält eine Aktienbeteiligung von 20 % an Premium Exploration.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, geprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp.David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOE: info@giantminingcorp.comT: 1 (604) 499-6791BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONENwww.giantminingcorp.comLIKEN UND FOLGENInstagram, Facebook, Twitter, LinkedInINFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADENHier klickenZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!