Immer das Gleiche. Dow Jones sieht gut aus, Gold auch

Seit meinem letzten Artikel habe ich eine neue Kniescheibe bekommen, eine aus rostfreiem Stahl, die die alte aus Knochen ersetzt. Ich warte jetzt darauf, dass meine andere Kniescheibe in den nächsten Monaten ersetzt wird. Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Kniescheibe, aber nun zum Markt. Der Dow Jones erreichte in dieser Woche vier neue Allzeithochs, auch bekannt als BEV-Nullen, sein 38. bis 41. seit dem Eintritt in die Scoring-Position (roter Kreis unten) im letzten November. Diese 41 neuen Allzeithochs in den letzten elf Monaten haben den Dow Jones um 7.201 Punkte oder 20% seit dem 20. November ansteigen lassen, als der Dow Jones zum ersten Mal über seiner BEV -5%-Linie (im roten Kreis unten) schloss.Natürlich ignoriert ein Bear's-Eye-View-Chart Dollar-Bewertungen. Stattdessen werden die Märkte so betrachtet, wie es Herr Bär tut: in Form von neuen Allzeithochs und prozentualen Rücksetzern von diesen neuen Allzeithochs. Aus Sicht von Herr Bär befindet sich der Dow Jones derzeit auf einem Vormarsch in den Rekordbereich und wird dies auch weiterhin tun, solange er täglich in der Scoring-Position schließen kann; die BEV-Werte liegen zwischen -0,01% und -4,99%.Wir brauchen es nicht komplizierter zu machen: Solange der Dow Jones in seinem untenstehenden BEV-Chart über seiner BEV-Linie von -5% bleibt, kann man davon ausgehen, dass weitere neue Allzeithochs in diesem Vormarsch anstehen. Genau wie während der Trump- und Nicht-QE4-Rallys, die unten zu sehen sind. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Dow Jones wieder deutlich unter seiner BEV -5%-Linie schließt. Dann wäre es am besten, das Engagement in diesem Markt zu reduzieren, denn kein Anstieg hält ewig an.Als Nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken dargestellt, und der ehrwürdige Dow Jones sieht unten gut aus. Finde ich diesen Anstieg gut? Als was gefällt er? Als hübscher Chart sieht der Dow Jones unten wunderschön aus. Aber als Anlagemöglichkeit ist der Dow Jones, mein Stellvertreter für den breiten Aktienmarkt, meiner Meinung nach schlecht, so wie es jeder Markt tut, wenn er sich seinem ultimativen Höchststand nähert. Denken Sie daran, dass bei allen Markthochs das Risiko eines Anlegers, viel Geld zu verlieren, sich dem Maximum nähert, während die Gewinnchancen gegen Null gehen. Mit anderen Worten: Ein hübscher Chart kann ein gefährlicher Chart für das Nettovermögen eines Bullen sein.Seltsamerweise ist es nur eine Marktgeschichte, dass die Öffentlichkeit von einem Markt begeistert ist, wenn er sich nach einem langen Anstieg seinem Höhepunkt nähert, und zwar genau dann, wenn es unmöglich wird, Gewinne zu erzielen, und massive Marktverluste in den Kuchen eingebacken werden. Wenn Sie also im Markt sind und Geld verdienen, sollten Sie einen Plan haben, wann Sie diesen historischen Bullenmarkt verlassen wollen.Aus diesem Grund habe ich im obigen Chart die Linien Dow Jones BEV -5% und -10% eingezeichnet. Solange der Dow Jones weiterhin täglich über seiner BEV -5%-Linie schließt, ist der Dow Jones in einer guten Position, und wir sollten weitere neue Allzeithochs am Aktienmarkt erwarten.Aber wenn der Dow Jones beginnt, unter seiner BEV -5%-Linie zu schließen, müssen die Anleger wirklich intensiv darüber nachdenken, ihr Marktrisiko zu reduzieren, indem sie einen guten Prozentsatz ihrer Bullenmarktpositionen verkaufen. Wenn der Dow Jones unter seiner BEV-Linie von -10% schließt, empfehle ich den Anlegern, aus dem Markt auszusteigen und dort zu bleiben, bis der Dow Jones wieder über seiner BEV-Linie von -5% steht. Dieser Ratschlag setzt voraus, dass der Anstieg noch ein wenig andauert. Sollte der Markt tatsächlich einen massiven Bärenmarkt beginnen, wenn der Dow Jones unter seine BEV -10%-Linie fällt, werden Sie froh sein, dass Sie Ihre Gewinne mitgenommen haben.Diese Woche begann mit vielen neuen Allzeithochs (BEV-Nullen) für die großen Marktindices, die ich in der unten stehenden Tabelle verfolge. Die Woche endete dann damit, dass diese Indices einige weitere BEV-Nullen verzeichneten. So geht es weiter, wenn der Aktienmarkt zu seinem endgültigen und letzten Allzeithoch vorstößt. Was und wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass so sicher wie die Nacht auf den Tag folgt, ein Bärenmarkt auf diesen Marktanstieg folgen wird, der vor langer Zeit, im August 1982, begann, als der Dow Jones zuletzt unter 800 schloss.Die beiden Indices, die ich persönlich genau verfolge, sind der NASDAQ-Bankenindex und der XAU (Nr. 20 & 21 unten). In den letzten zehn Jahren war der BEV-Wert des NASDAQ-Bankenindex (prozentualer Abstand zum letzten Allzeithoch) höher als der BEV-Wert des XAU. Aber die Gold- und Silberminen im XAU holen zu den Banken auf, und ich glaube, dass sie noch vor Weihnachten aufholen und den Bankenindex in der unten stehenden Tabelle überholen werden.Die nachstehende Tabelle zeigt die BEV-Werte (Bear's Eye View) dieser Indices oder die prozentualen Rücksetzer von den letzten Allzeithochs dieser Indizes. Ein neues Allzeithoch in einem BEV-Chart wird angezeigt, wenn die Datenreihe einen Wert von 0,00%, auch bekannt als BEV Zero, oder null Prozent von ihrem letzten Allzeithoch entfernt ist, was am Montag dieser Woche bei diesen Indizes neun neue Allzeithochs bedeutete.Das letzte Allzeithoch des NASDAQ-Bankenindex wurde jedoch im November 2021 erreicht, während das letzte Allzeithoch des XAU im April 2011 verzeichnet wurde. Gemessen an den prozentualen Rückschlägen von den letzten Allzeithochs sind die Gold- und Silberminenwerte im XAU die Indices mit der schlechtesten Performance in meinem Aktienindex-Universum (siehe unten).