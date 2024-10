Selloff-Risiko für Gold hoch

Nach dem dramatischen Anstieg in den letzten Monaten ist das Ausverkaufsrisiko bei Gold hoch. Die massiven Käufe der letzten Zeit katapultierten Gold nicht nur tief in den extrem überkauften Bereich, sondern erschöpften auch die wahrscheinliche Kapitalkraft der Goldfutures-Spekulanten für Käufe. In Verbindung mit dem normalen saisonalen Rückgang im Oktober, einem überverkauften US-Dollar und übermäßig zurückhaltenden Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank steht Gold vor einem großen Rückschlag, wenn nicht gar einer Korrektur.Markttrends verlaufen selten lange Zeit linear, sie sind natürlich fließend und schwankend. In Bullenmarktphasen schießen die Preise in die Höhe und wecken die Gier der Menschen. Dadurch werden bald alle verfügbaren kurzfristigen Käufer aufgesaugt, so dass der Aufwärtstrend ins Stocken gerät. Dann flammen Verkäufe auf, die die Preise wieder nach unten treiben und die Stimmung wieder ins Gleichgewicht bringen. Selbst die stärksten Aufschwünge sind unterbrochene Angelegenheiten, bei denen es zwei Schritte vorwärts geht, bevor man einen Schritt zurückstolpert. Gold ist da keine Ausnahme.Im vergangenen Jahr ist der Goldpreis in einer monstermäßigen Aufwärtsbewegung nach oben geschossen und hat in 11,7 Monaten bis Ende September um 46,8% zugelegt! Dieser bemerkenswerte Aufschwung hat sich als einer der größten und längsten Aufschwünge des Goldpreises seit Jahrzehnten erwiesen. Bullenaufschwünge entstehen nach Korrekturen oder Bärenmärkten, d.h. nach Rückgängen von über 10% bzw. über 20%. Aufwärtsbewegungen bleiben am Leben, solange ihre regelmäßigen Ausverkäufe Pullbacks von unter 10% sind, da größere Korrekturen Aufwärtsbewegungen zurücksetzen.Die derzeitige ungewöhnlich starke Aufwärtsbewegung des Goldpreises hat sich seit Ende Juli wirklich beschleunigt und ist in 2,1 Monaten um 13,1% gestiegen. Damit wurden fast 3/8 der gesamten Kursgewinne dieser Aufwärtsbewegung auf weniger als 1/5 ihrer Lebensdauer komprimiert! Die Einleitung eines neuen Zinssenkungszyklus durch die US-Notenbank war der Hauptauslöser, zunächst in der Hoffnung, dass der FOMC ihn mit einer krisenhaften Zinssenkung um 50 Basispunkte einleiten würde, und später, als dies tatsächlich geschah. Das trieb den Goldpreis auf 13 nominale Rekordstände!Je schneller eine Aufwärtsbewegung verläuft und je höher sie ausfällt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein wesentlicher Ausverkauf bevorsteht. Ironischerweise ist das der Zeitpunkt, an dem die meisten Händler am wenigsten damit rechnen, da der Bullenmarkt mit der Gier der Herde ansteigt. Je länger und stärker ein Aufwärtstrend anhält, desto mehr Händler gehen davon aus, dass er unbegrenzt andauern wird. Sie stürzen sich also auf die steigenden Gewinne, obwohl sie eigentlich vorsichtig sein sollten, indem sie abwarten und auf unvermeidliche Verkäufe warten, um tiefer zu kaufen.Überkauftheitsindikatoren messen, wie schnell die Preise in die Höhe geschnellt sind, und zeigen an, wann sie technisch so überzogen sind, dass sie höchstwahrscheinlich bald wieder nachgeben werden. Ein einfaches Konstrukt für die Überkauftheit von Gold teilt den Schlusskurs von Gold durch seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Dieser Relative-Gold-Indikator tendiert dazu, horizontale Handelsspannen zu bilden, die im Zeitverlauf dargestellt werden. Gold ist soeben wieder in den extrem überkauften Bereich gesprungen!In diesem Chart wird der 200-DMA von Gold genommen und bei 1,0x horizontal abgeflacht. Die Relativitätsmultiplikatoren oszillieren um diesen Wert herum und geben die Größe und Geschwindigkeit der Goldbewegungen in konstanten Prozentsätzen wieder. Ende September schnellte der Goldpreis so schnell in die Höhe, dass der rGold-Kurs auf das 1,173-fache anstieg. Solche seltenen Niveaus sind sehr ungewöhnlich, und in der Vergangenheit folgten auf extreme Überkauftheit in der Regel sofort große und heftige Ausverkäufe.In dem vergangenen Vierteljahrhundert seit Anfang 1999, das die gesamte moderne Goldära umfasst, wurden rGold-Niveaus über 1,173x nur an 3,7% aller Handelstage erreicht. In der aktuellen säkularen Bullenphase von Gold, die Mitte Dezember 2015 begann, sind sie noch viel seltener. In den vergangenen zehn Jahren wurden nur an 30 von 2.211 Handelstagen Niveaus von 1,173x+ rGold erreicht, was 1,4% entspricht. Gold ist nicht sehr oft so überkauft.Das letzte Mal passierte dies vor nicht allzu langer Zeit Mitte April, als der Goldpreis aufgrund der massiven Käufe chinesischer Anleger und Zentralbanken auf das 1,188-fache seines 200-DMA stieg. Gold überstand diese Phase ziemlich unbeschadet und erlitt lediglich Ende April einen Rückschlag von 4,0%, gefolgt von einem zweiten Rückschlag von 5,7% bis Anfang Juni. Wenn die ausländische Goldnachfrage stark bleibt oder amerikanische Aktienanleger zurückkehren, könnten wir dieses Mal wieder Glück haben.Vor dem rasanten Anstieg des Goldpreises im Frühjahr wurde eine solche extreme Überkaufsituation jedoch zuletzt vor 3,7 Jahren im August 2020 beobachtet. In jenem Monat erreichte der Goldpreis seinen letzten Monsteraufschwung von über 40%, nachdem er sich von der pandemischen Aktienpanik im März erholt hatte. Gold war in nur 4,6 Monaten um 40,0% nach oben geschossen - ein rasanter Anstieg. Damit war Gold tatsächlich außerordentlich überkauft und erreichte seinen Höchststand beim epischen 1,260-fachen seines 200-DMA!Gold kann zwar stärker überkauft sein als in letzter Zeit, aber solche Extreme sind sehr selten. Seit Anfang 1999 hat Gold nur an 0,8% aller Handelstage das 1,25-fache seines 200-DMA überschritten, und in den letzten zehn Jahren nur an einem einzigen Handelstag für 0,0%! Und die Abrechnung nach einem zu schnellen und zu großen Anstieg war nicht schön. In den folgenden 7,0 Monaten bis Anfang März 2021 erlitt Gold eine erhebliche Korrektur von 18,5%! Extreme Überkauftheit ist sehr riskant.