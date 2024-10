Ein übler Hack, CO2 unwichtig? & überragendes Gold

Die Anzahl der Rentner, die Grundsicherung im Alter beziehen, steigt in Deutschland immer weiter. Ein Armutszeugnis.In der Schweiz stellt die Regierung einen Vorratsrechner vor, mit dem man seine Notreserve berechnen kann. In den USA wird die bekannte Webseite archive.org gehackt. Ein Klimaexperiment führt zu dem Ergebnis, daß COx in der Luft viel weniger Einfluß auf die Temperatur hat als immer behauptet wird.Gold bleibt aussichtsreich und wird von der breiten Anlegerschaft weiter verkannt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)