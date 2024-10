Anglo American bleibt sprunghaft und doch interessant

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American PLC erwies sich unverändert als recht sprunghaft oder, wie man auch rund um die Finanzwelt thematisiert; volatil. Im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 31. Juli verblieb die Aktie zunächst im Rückwärtsgang und viel weiter bis zur Unterstützung von 24,16 EUR zurück. Seither verbesserte sich die charttechnische Lage sichtlich und somit widmen wir uns den weiteren Details im Nachgang.Von der Unterstützung bei 24,16 EUR ausgehend startete schließlich die bereits zuvor angedachte Aufwärtsbewegung mitsamt Bruch der Abwärtstrendlinie seit dem Hoch vom Mai dieses Jahres. Mit dem nahezu mustergültigen Aufwärtsimpuls überwand die Aktie gleich zahlreiche Widerstände und konnte sich letztlich bis zum Level bei 29,58 EUR emporarbeiten. Von diesem Widerstandslevel startete seither eine Schwächephase und führte die Notierungen bis zur nunmehrigen Unterstützung von 26,96 EUR zurück. Dort reagierte die Aktie beziehungsweise die Käufe griffen offenbar zu, sodass sich jetzt interessante Möglichkeiten eröffnen. Sollte sich die jüngste Reaktion im Zusammenhang des Auftriebs bis über das Niveau von 28,00 EUR hinaus fortsetzen, erscheint eine weitere Performance bis zum bekannten und unlängst touchierten Widerstand von 29,58 EUR möglich.Eine Etablierung darüber eröffnet in der Konsequenz weiteres Aufwärtspotenzial bis 32,20 EUR sowie mittel- bis langfristiger Natur in Richtung 35,86 EUR. Sofern sich die Kurse hingegen doch wieder gen Süden ausrichten sollten, muss man auf Nachfolgendes achten. Ein nochmaliger Rückgang unter 26,96 EUR dürfte den Verkaufsdruck wieder erhöhen. Dementsprechend wäre ein Lauf bis zur tieferliegenden Unterstützung bei 25,98 EUR denkbar. Knapp darunter verläuft die Aufwärtstrendlinie seit März und besticht damit als Möglichkeit einer Kreuzunterstützung. Zumindest erscheint eine Beruhigung dort möglich. Im Ausdehnungsfall sollte man jedoch weitere Abgaben bedenken. Ein nächster Halt bietet sich dabei rund um die Unterstützungsmarke von 24,16 EUR an. Dort wäre praktisch der letzte Haltepunkt, bevor es zu einem deutlichen Ausverkauf bis rund 22,00 EUR je Anteilsschein kommen könnte.Die jüngste Kursschwäche könnte bereits der Vergangenheit angehören. Wichtig wäre jetzt der weitere Anstieg bis über die runde Marke von 28,00 EUR hinaus. Gelingt dies, wären weitere Zugewinne bis zum Widerstand von 29,58 EUR sowie darüber bis zum Level vom Frühjahr bei 32,20 EUR anzunehmen.Ein Abbruch der jüngsten Erholung wirkt hingegen kritisch. Speziell nochmalige Kurse unter 26,96 EUR dürften den Druck wieder erhöhen. Neue Reaktionstiefs in Richtung der Unterstützung von 25,98 EUR sollten hierbei berücksichtigt werden, bevor es bei weiterem Verkaufsdruck sogar noch bis zum Niveau von 24,16 EUR abwärtsgehen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.