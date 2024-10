Bolt Metals erstellt 43-101-konformen Fachbericht für Switchback

Loch-ID UTM m E UTM m N Seehöhe (m) Azimut Neigung (Grad) Tiefe (m)

SS-22-03 578381 6027948 1124 90 -60 201

Vancouver, 18. Oktober 2024 - Bolt Metals Corp. (Bolt oder das Unternehmen) (CSE: BOLT) (FWB: A3D8AK) (OTCQB: PCRCF) gibt bekannt, dass ein NI 43-101-konformer Fachbericht (Bericht) für das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Switchback erstellt wurde. Der Zweck dieses Berichts war es, sich ein grundlegendes Verständnis von diesem Konzessionsgebiet zu verschaffen, das im Anschluss an ein Phase-1-Explorationsprogramm im Jahr 2025 weiter ausgebaut werden soll.Der Bericht empfiehlt die weiterführende Exploration des Kupfer-Silber-Konzessionsgebiets Switchback samt einem Schürfgrabungsprogramm, mit dem das Ausmaß der obertägigen Mineralisierung im Bereich der übereinstimmenden geochemischen und geophysikalischen Anomalie genauer untersucht werden soll. Dies soll einerseits bessere Einblicke in die Mineralisierung im Konzessionsgebiet und andererseits entsprechende Vorbereitungen auf Folgebohrungen ermöglichen.1Das Kupfer-Silber-Konzessionsgebiets Switchback ist ein Konzessionsgebiet im Explorationsstadium, das sich 55 Kilometer östlich von Terrace in der Provinz British Columbia befindet und über Forststraßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet setzt sich aus acht aneinandergrenzenden Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 2.560 Hektar zusammen und birgt gute Aussichten auf vulkanische Redbed-Lagerstätten mit Kupfer- und Polymetallmineralisierung (Cu-Ag-Pb-Zn). Die bisherigen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet umfassten Kartierungen, Probenahmen und Bohrungen, wobei die Ergebnisse im Rahmen des Programms laufend bedeutende anomale Zonen und aussichtsreiche Ziele liefern1.Im Rahmen der obertägigen Probenahme im Jahr 2020 wurde in ausgewählten Stichproben aus einem 2-5 cm breiten Sulfiderzgang ein Erzgehalt von 1.975 g/t Ag und 11,86 % Cu ermittelt (577821mE 6028677mE 9N). Das erste Bohrprogramm, das im Jahr 2022 abgeschlossen wurde, fand zuletzt seinen Höhepunkt in Bohrung 3 (SS-22-03), die zwischen 194 und 201 Metern Tiefe einen 7 Meter breiten Abschnitt mit 20,8 g/t Ag, 1,5 % Pb und 3,6 % Zn durchteufte. Die letzte aus dem Loch gewonnene Probe enthielt 42,0 g/t Ag, 0,12 g/t Au, 3,26 % Pb und 8,37 % Zn zwischen 200 und 201 m Tiefe; die Mineralisierung ist nach wie vor offen1.Im Auftrag des Unternehmens wurde ein NI 43-101-konformer Fachbericht (der Bericht) mit dem Originaltitel Technical Report on the Switchback Copper-Silver Property, Northwest, British Columbia, Canada erstellt und eingereicht. Der Bericht wurde von Jeremy Hanson, P.Geo. mit dem Wirksamkeitsdatum 11. Oktober 2024 erstellt. Der Bericht wurde verfasst, um eine unabhängige Evaluierung des Explorationspotenzials des Kupfer-Silber-Konzessionsgebiets Switchback durchzuführen. Der NI 43-101-konforme Fachbericht wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemeldung auf der Webseite SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Firmenprofil veröffentlicht.Herr Jeremy Hanson, P. 