Wendepunkt der Goldaktien

Die Goldbergbauaktien scheinen sich einem entscheidenden psychologischen Wendepunkt weiter zu nähern. Nach Jahren der Apathie scheint dieser kleine konträre Sektor endlich wieder an Popularität zu gewinnen. Wenn Händler in Scharen zu Goldaktien strömen, um ihrem Aufwärtsmomentum nachzujagen, kommt es zu massiven Aufwärtsbewegungen, bei denen Verdoppelungen und mehr keine Seltenheit sind. Und über ganze Bullenmärkte hinweg können die Gesamtgewinne bei Goldaktien eine Größenordnung überschreiten.Vor elf Wochen habe ich meinen ursprünglichen Artikel zum Thema Goldaktien verfasst. Damals vertrat ich die These, dass Goldaktien kurz davor stehen, von einer viel breiteren Gruppe von Spekulanten und Anlegern wahrgenommen zu werden. Sie würden zunehmend einsteigen, um von den steigenden Gewinnen des Sektors zu profitieren, was die Goldaktien weit nach oben katapultieren würde. Goldminenaktien sind im Verhältnis zu den aktuellen Rekordpreisen für Gold nach wie vor stark unterbewertet, sie müssen sich wieder normalisieren.In den vergangenen Monaten hat sich viel getan, was diese These noch untermauert. An dem Tag, an dem dieser Aufsatz veröffentlicht wurde, wurden Gold und der führende börsengehandelte Goldaktienfonds GDX bei 2.436 Dollar und 36,48 Dollar gehandelt. Der letzte nominale Rekordschlusskurs des Goldes von 2.465 Dollar wurde einige Wochen zuvor verzeichnet, während der bisherige Höchststand des GDX bei 39,28 Dollar lag. Es schien wirklich so, als würde das Interesse der Händler an Gold und seinen Minenaktien zunehmen - ein sehr optimistisches Zeichen.Gefühle sind zwar nicht empirisch, aber jahrzehntelange Erfahrung macht sie zu wertvollen Indikatoren. Seit einem Vierteljahrhundert beschäftige ich mich mit Finanznachrichten und recherchiere, schreibe und handle aktiv in diesem Goldaktiensektor. Dies ist mein 1.144. wöchentlicher Web-Essay seit Mitte 2000, und ich habe in dieser langen Zeitspanne 291 monatliche und 1.118 wöchentliche kostenpflichtige Newsletter verfasst! Der aktive Handel mit Goldaktien in der realen Welt spielte dabei eine große Rolle.In beiden Newslettern wurden bis zum Ende des dritten Quartals 24 1.531 Aktiengeschäfte empfohlen und realisiert. All diese Transaktionen, einschließlich aller Verlierer, haben im Durchschnitt hervorragende +16,0% realisierte Gewinne auf Jahresbasis erzielt! Das ist etwa doppelt so hoch wie der langfristige Börsendurchschnitt. Nachdem ich den größten Teil meines Berufslebens in diesem Bereich verbracht habe, sind meine Erfahrung und mein Wissen Weltklasse. Viele Anzeichen deuten jetzt auf eine Verbesserung der Psychologie hin.Dazu gehört vor allem, dass Gold und GDX trotz enormer Herausforderungen per Saldo weiter steigen. Seit diesem ursprünglichen Aufsatz hat Gold 14 neue nominale Rekordstände erreicht, darunter den jüngsten von Mitte der Woche bei 2.673 Dollar! Das ist ein weiterer kräftiger Anstieg um 9,8%, obwohl der Goldpreis in letzter Zeit mit hohen Wahrscheinlichkeiten für einen beträchtlichen Ausverkauf konfrontiert war, um die Stimmung und die technischen Daten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Stärke im Gegensatz zu wahrscheinlicher Schwäche offenbart eine veränderte Psychologie.Anfang Oktober schrieb ich einen ganzen Aufsatz, in dem ich das hohe Ausverkaufsrisiko von Gold analysierte. Zwei Faktoren waren dafür ausschlaggebend: Zum einen schoss der Goldpreis in eine extreme Überkauftheit hinein. Auslöser dafür waren massive Käufe von Goldfutures durch Spekulanten, die ihre Positionierung weit überzogen und ihre wahrscheinliche Kapitalkraft für Käufe erschöpft hatten. Es zeichneten sich zahlreiche Katalysatoren ab, die eine Kaskade von Goldfutures-Verkäufen auslösen könnten, die den Goldpreis in den Keller stürzen.Die Spekulanten orientieren sich an der Entwicklung des US-Dollar, um ihren stark fremdfinanzierten und äußerst riskanten Handel mit Goldfutures zu steuern. Und der US-Dollar-Index wiederum wird häufig von wichtigen US-Wirtschaftsdaten beeinflusst. Je nachdem, wie diese im Vergleich zu den Prognosen der Volkswirtschaftler ausfallen, können sie die erwarteten Zinssenkungen der Fed stark beeinflussen. Diese schienen Anfang August mit 116 Basispunkten im Jahr 2024 und weiteren 100 Basispunkten im Jahr 2025 unvorstellbar hoch zu sein!Das waren fast neun Senkungen um einen Viertelpunkt in 16 Monaten - ziemlich optimistisch. Obwohl der FOMC diesen jüngsten Zinssenkungszyklus mit einer überdimensionalen Senkung um 50 Basispunkte Mitte September einleitete, haben sich die erwarteten Zinssenkungen der Fed aufgrund besser als erwarteter wirtschaftlicher Eckdaten tatsächlich zurückgebildet. In den letzten Jahren kam es bei positiven Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten, der Verbraucherpreisinflation, der PPI-Inflation und den Einzelhandelsumsätzen häufig zu heftigen Verkäufen von Goldfutures.Alle vier jüngsten Daten erwiesen sich als Fed-falkenhaft und trieben den US-Dollar in die Höhe, was zu einem starken Rückgang der Gold-Futures hätte führen müssen! Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im September um 254.000 und übertraf damit die erwarteten +150.000, zusätzlich zu den +72.000 Stellen, die in den letzten zwei Monaten revidiert wurden. Alle vier CPI-Kennzahlen für September lagen um 0,1% über den Prognosen, und zwei der vier PPI-Kennzahlen lagen um 0,2% über dem Konsens. Dies bedeutete langsamere Zinssenkungen.Am Mittwoch waren die erwarteten Zinssenkungen der Fed in den Jahren 2024 und 2025 auf 45 Basispunkte mehr und 99 Basispunkte gesunken. Zur Wochenmitte hatte der USDX innerhalb weniger Wochen um 3,2% zugelegt, was für ihn eine große und deutliche Rally darstellt. Während dieser Zeit, in der sich alles zu Ungunsten von Gold ausrichtete, gelang es ihm dennoch, um 0,4% zuzulegen! Zwar erlitt der Goldpreis Anfang Oktober einen kleinen Rückschlag von 2,4%, doch erholte er sich schnell wieder und erreichte am Mittwoch seinen letzten Rekordstand.Die Einzelhandelsumsätze für September wurden am Donnerstagmorgen veröffentlicht, bevor ich mit dem Schreiben dieses Aufsatzes begann, und sorgten ebenfalls für eine positive Überraschung seitens der Fed. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten des vergangenen Monats waren also sicherlich für den Dollar günstig und für den Goldpreis ungünstig, da sich die Erwartungen für Zinssenkungen der Fed verschlechterten. Dennoch stieg der Goldpreis weiter an, was wahrscheinlich auf umfangreiche Käufe chinesischer Anleger, Zentralbanken und indischer Brautfamilien zurückzuführen ist. Der Goldpreis trotzt wirklich allen Widrigkeiten.Der unaufhaltsame Marsch des Goldes auf weitere Rekordhöhen rückt es in das Blickfeld von mehr Händlern. Die Finanzmedien berichten immer häufiger und positiver über den Goldpreis, was die Aufmerksamkeit erhöht. Selbst amerikanische Aktienanleger, die den monstermäßigen Anstieg des Goldpreises um 46,9% im vergangenen Jahr größtenteils ignoriert haben, beteiligen sich zunehmend an den Gold-ETFs GLD und IAU. Ihre täglichen Bullionbestände sind zwar gering, aber die Kapitalzuflüsse sind unaufhaltsam.Gold scheint sich also seinem eigenen psychologischen Wendepunkt zu nähern, an dem sich die Gewinne beschleunigen und die Angst, etwas zu verpassen, einen Ansturm auslöst. Auch der saisonale Rückenwind wird sich bald wieder günstig auswirken. Gold erleidet in der Regel von Ende September bis Ende Oktober einen saisonalen Rückschlag, bevor der größte saisonale Aufschwung bis Ende Februar anhält. In 20 der letzten 23 Jahre, in denen sich Gold in einer Bullenmarktphase befand, betrug der durchschnittliche Anstieg 8,4%.Wenn der Tiefststand des Goldpreises Anfang Oktober Bestand hat und die diesjährige Winterrally lediglich den Durchschnitt bestätigt, würde der Goldpreis in den kommenden Monaten auf über 2.825 Dollar steigen! Und mit dem Goldpreis steigen auch die Aktien der Bergbauunternehmen. Sie verhalten sich letztlich wie gehebelte Goldaktien, wobei die Majors, die den GDX dominieren, in der Regel den Aufwärtstrend ihres Metalls um das Zwei- bis Dreifache verstärken. In der Tat hat sich GDX in letzter Zeit zusammen mit Gold erholt und erreichte Ende September mit 41,64 Dollar ein weiteres Bullenmarkthoch.