Nassim Taleb: Märkte so instabil wie seit 20 Jahren nicht mehr  drohender Kollaps

Führender Wirtschaftswissenschaftler und Risikoexperte, Nassim Taleb, sieht die USA in einem der prekärsten Investitionsumfelder seit Jahrzehnten – und während einige Anleger die Aktienrally bejubeln, sieht er einen möglichen Zusammenbruch des Marktes voraus. Der Autor von "Der Schwarze Schwan", der berühmten Abhandlung über die Risiken unwahrscheinlicher Ereignisse, äußerte sich in einem Interview mit Bloomberg besorgt über den Zustand des Marktes, heißt es bei Business Insider Er fügte hinzu, dass das Umfeld an frühere Crashs erinnere und er sich auf ein solches Ereignis vorbereiten wolle. "Wir haben eine Menge Risiken, die sich aufbauen", sagte der Experte am Freitag gegenüber Bloomberg. "Ich würde sagen, dass [...] ich mich mehr darauf konzentriere, mich gegen einen möglichen Markteinbruch abzusichern, denn wir sind anfälliger als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 20, wenn nicht 30 Jahren", fügte er später hinzu.Taleb wies auf eine Handvoll Risiken hin, die trotz der positiven Entwicklung der Aktienkurse im vergangenen Jahr auf dem Markt lauern. Die Aktienkurse sähen "verrückt" aus, sagte er und wies darauf hin, dass sich der Großteil des Anstiegs des S&P 500 auf eine kleine Gruppe von Unternehmen konzentriere, die mit künstlicher Intelligenz zu tun hätten. Unterdessen sei die US-Wirtschaft "verwirrend", mit der Unsicherheit, ob einige Sektoren überhitzt seien, so Taleb. Auch der Westen habe mehr Schulden, "als wir verkraften können", so Taleb. Darüber hinaus lag Ende September die Schuldenquote in den USA bei 124% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn die hohe Verschuldung mit einem externen Schock kombiniert wird, könnte dies zu einer "Todesspirale" führen, wie Taleb bereits voraussagte.Gleichzeitig kommen die Anleger aus einer Zeit niedriger Zinsen. Viele Marktteilnehmer seien es gewohnt, sich von "konservativen" Anlagen fernzuhalten, und diese Risikobereitschaft könne die Händler in eine verwundbare Position bringen. "Diese Krisen treten auf, wenn man sie am wenigsten erwartet", meinte Taleb. "Ich denke, wir befinden uns in einem ähnlichen Umfeld wie bei früheren Zusammenbrüchen, und der Markt wird selbstgefällig. Die Leute sind daran gewöhnt. Am Anfang sind sie vielleicht etwas vorsichtiger, aber dann werfen sie die Vorsicht über Bord […] und dann ist die Verwundbarkeit am größten".© Redaktion GoldSeiten.de