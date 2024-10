Pasinex Resources: Unterzeichnung von Options- und Kaufabkommen

Toronto, 21. Oktober 2024 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) gibt bekannt, dass Pasinex Arama ein Options- und Kaufabkommen (das Abkommen) mit einem lokalen türkischen Unternehmen, Aydin Teknik, unterzeichnet hat, das zum Erwerb von 100 % einer aktiven Blei-Zink-Konzession der Gruppe IV namens Sarikaya (das Konzessionsgebiet) in der Provinz Kayseri führen könnte. Dieses Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb des Einflussbereichs des Joint Ventures mit der Unternehmensgruppe Kurmel.Die Region Yahyal-Develi ist die wirtschaftlich bedeutsamste in Carbonat enthaltene Pb-Zn-Region in der Türkei. Die Bergbauaktivitäten bei diesen Lagerstätten begannen in der Bronzezeit, wurden von den Römern fortgesetzt und dauern bis zum heutigen Tag an. In dieser Region gibt es über 50 bekannte Pb-Zn-Vorkommen. In den meisten dieser Betriebe wird der Bergbau im Allgemeinen von lokalen Eigentümern in oberflächennahen Tiefen (0 bis 50 m) betrieben, wobei nur sehr wenige Bohrungen durchgeführt und moderne Explorationstechniken eingesetzt werden (Mineral Resources of Türkiye).Die Konzession Sarikaya (was auf Türkisch gelber Fels bedeutet) erstreckt sich über 660 ha und liegt etwa 40 km östlich der Stadt Develi in der Provinz Kayseri, etwa 40 km östlich der Zn-Pb-Mine Delikkaya und 30 km nordöstlich der Mine Saim Budin. Bei der Mine Delikkaya wurden bis dato geschätzte 2,7 Millionen t mit 40 % (Zn + Pb) produziert (Zn > 25 %). Die Zn-Pb-Mine Saim Budin ist seit 1945 in Produktion. Die Goldmine Öksüt von Centerra, die 2007 entdeckt wurde, ist in der Nähe der Stadt Develi in Betrieb. Diese erfolgreichen Betriebe haben zum Aufbau einer umfassenden Bergbauinfrastruktur und zum Verständnis der lokalen Bevölkerung für die Mineralienindustrie geführt.Sarkaya verfügt über eine Betriebskonzession, die am 3. September 2019 erteilt wurde und bis 3. September 2029 gilt. Die Produktionsgenehmigung wurde Anfang 2024 erteilt. Zwischen 1980 und 1990 wurden im Konzessionsgebiet Sarikaya geschätzte 20 bis 30 t hochgradiges Zinkcarbonatmaterial produziert. Seither wurden 15 Jahre lang keine Abbau- oder Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet durchgeführt. Die Arbeiten in der Konzession wurden im Jahr 2024 nach der Erteilung der Produktionsgenehmigung wieder aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde ein etwa 180 m langer Explorationsstollen eröffnet, da unterhalb des Zinkcarbonatvorkommens Zinksulfid mit Gehalten zwischen 30 und 35 % Zink vorgefunden wurde. Diese Mineralisierung wurde 5 bis 10 m unterhalb der Oberfläche entdeckt. Etwa 550 t hochgradiges Zinksulfidmaterial wurden in den letzten sechs Monaten mit eingeschränkten und traditionellen Abbaumethoden von einem kleinen Team von fünf bis sieben Bergleuten gefördert. Sarikaya befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur, einschließlich Straßen und Stromleitungen. Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Bergbau in Zukunft im Untertagebau erfolgen wird, wodurch die Größe der Betriebe verringert wird.Pasinex besichtigte die Konzession erstmals vor zwei Jahren. Eine detaillierte geologische Studie vor Ort wurde noch nicht durchgeführt, doch bei den ersten Besichtigungen wurden Zinkcarbonatausbisse entlang einer Verwerfung auf einer Streichenlänge von etwa 1,2 km entdeckt. Pasinex ist davon überzeugt, dass sich das Zinksulfid, das im Explorationsstollen unter dem Zinkcarbonat entdeckt wurde, entlang dieses Streichens fortsetzt. Dass innerhalb des Konzessionsgebiets keine Bohrungen durchgeführt wurden, bedeutet, dass die potenzielle Tiefenausdehnung dieses Vorkommens noch erprobt werden muss. Die von Aydin Teknik im Jahr 2024 begonnenen Bergbauaktivitäten fanden am nördlichen Ende dieses Verwerfungsstreichens statt.Pasinex kann beim Abbau von in Carbonat enthaltenen Lagerstätten in dieser Region eine langjährige Erfahrung vorweisen. Darüber hinaus ist das lokale Team von Pasinex aufgrund seiner internationalen Erfahrung ein großer Vorteil für Pasinex. Nach dem Abschluss der Explorationsarbeiten, der Diamantbohrungen und der Ermittlung einer Ressource besteht das Ziel von Pasinex nun darin, im Konzessionsgebiet Sarikaya hochgradiges Material zu produzieren, das direkt verschifft werden kann.Aydin Sen, Exploration Manager von Pasinex Arama, sagte: Bei Sarikaya gibt es eine lokal an der Oberfläche zutage tretende, hochgradige Zinkmineralisierung entlang einer 1 km langen Verwerfung, die noch nicht mittels Bohrungen erprobt wurde. Dies ist eine aufregende Explorationsmöglichkeit. Bohrungen, die entlang einer Linie von etwa 1 km durchgeführt werden, werden das enorme Potenzial der Konzession verdeutlichen.Larry Seeley, Executive Chair von Pasinex Resources Limited, sagte: Wir sind beeindruckt und begeistert vom Potenzial von Sarikaya als hochgradige Zinkmine, die DSO produziert, sowie von der Exploration und Erschließung der Zinkressource von Sarikaya. Die aktuelle Produktion von hochgradigem Zink verdeutlicht dieses Potenzial ebenfalls.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77181/Pasinex_102124_DEPRcom.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77181/Pasinex_102124_DEPRcom.002.jpegDas Konzessionsgebiet befindet sich im Besitz von Aydn Teknik Madencilik Ve Insaat Sanayi Ve Ticaret Sirketi (Aydin Teknik). Die Aktien von Aydin Teknik befinden sich zu 100 % im Besitz von Abdullah Aydin (der Optionsgeber). Pasinex Arama musste nach der Unterzeichnung des Abkommens 250.000 USD (der Kaufpreis der Option) an den Optionsgeber bezahlen. Dieser Betrag wurde bei der Unterzeichnung des Abkommens vollständig bezahlt. Aydin Teknik wird seine Bergbaubetriebe im Konzessionsgebiet bis sechs Monate nach der Unterzeichnung des Abkommens fortsetzen können. Danach kann Pasinex Arama für einen Zeitraum von sechs Monaten eine zusätzliche Zahlung in Höhe des Kaufpreises abzüglich des Kaufpreises der Option leisten, um 100 % der Aktien von Aydin Teknik zu erwerben.Gemäß den Bedingungen dieses Abkommens gelten folgende Bedingungen für den Erwerb:a) Pasinex Arama muss insgesamt 2.600.000 USD (der Kaufpreis) bezahlen.b) Nachdem Pasinex Arama den Kaufpreis bezahlt hat, muss Pasinex Arama an den Optionsgeber eine NSR-Royalty in Höhe von 8 % für die Zinksulfidproduktion sowie eine NSR-Royalty in Höhe von 5 % für das innerhalb der Konzession produzierte Zinkcarbonat bezahlen, nachdem diese Produktion verkauft wird. Pasinex Resources Ltd. ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama oder der Optionsnehmer) zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum AS oder Joint Venture) beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada, mit der Option, diese auf eine 80%ige Beteiligung zu erhöhen. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Pasinex Resources Limited hat sich die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Stakeholdern, einschließlich Aktionären, Mitarbeitern und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.comFür das Board of Directors PASINEX RESOURCES LIMITEDAndrew GottwaldAndrew Gottwald, Chief Financial OfficerTel: +1 416.861.9659E-Mail: info@pasinex.comEvan White, Manager of Corporate CommunicationsTel: +1 416.906.3498E-Mail: evan.white@pasinex.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich jener in Bezug auf die Aufhebung der FFCTO, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!