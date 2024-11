Ein weltweiter Kreditkollaps ist deflationär

Anmerkung: Dieser Artikel wurde ursprünglich als Exklusivartikel für TalkMarkets am 29. Oktober 2024 veröffentlicht. Ich habe nichts an dem Artikel geändert, noch gibt es irgendeinen Grund, das, was unten steht, aufgrund der US-Wahlergebnisse zu modifizieren oder zu ändern.Die Anleihekurse brachen nach der Wahl um fast 3% ein und sind seit Mitte September um 12% gefallen. Was auch immer uns das sagt, es hat sich durch das Wahlergebnis nicht geändert. Die Entwicklung bei den Anleihen steht im Widerspruch zu den vorherrschenden Annahmen, wonach die Preise von Vermögenswerten aufgrund der erwarteten niedrigeren Zinssätze, des billigeren Geldes und der billigeren Kredite sowie des Einbruchs des Dollar schmelzen werden. Apropos Dollar: Dieser ist seit dem späten Dienstagabend an den Devisenmärkten um fast 2% gestiegen und hat seit Anfang Oktober 5% zugelegt. Der Goldpreis schließlich ist stark gefallen und hat seit dem Handelsschluss am Dienstag um 100 Dollar je Unze nachgegeben.Die Entwicklung bei den Anleihen deutet zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht auf einen Zusammenbruch der Kreditwürdigkeit hin, aber sie ist sicherlich keine positive Bestätigung für höhere Aktienkurse, niedrigere Zinssätze und billigeres Geld und Kredite. Die Entwicklung des Goldes und des Dollars steht im Einklang mit den Geschehnissen auf dem Anleihemarkt. Die Preisentwicklung in allen drei Bereichen steht im Widerspruch zu den Versuchen der Fed, die Zinssätze zu senken. Behalten Sie den Anleihemarkt und den US-Dollar im Auge.In dem Maße, wie das Gerede über den bevorstehenden Zusammenbruch des US-Dollar zunimmt, nimmt auch das Gerede über einen Zusammenbruch der Kreditmärkte zu. Die Vermutungen umfassen Zusammenbrüche auf den Aktien-, Anleihe- und Immobilienmärkten mit entsprechend niedrigeren Preisen für alle. Der vermeintliche gemeinsame Nenner ist ein wertloser Dollar und eine nicht enden wollende, höhere Inflation. Das Problem bei den meisten Erklärungen ist, dass in der Regel ein zentraler Punkt übersehen wird, der widersprüchlicher Natur ist. Der entscheidende Punkt betrifft die Auswirkungen der Deflation auf den US-Dollar.Inflation ist die Entwertung des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken. Die Ausweitung des Geld- und Kreditangebots ist Inflation. Alle Regierungen inflationieren und zerstören absichtlich ihre eigenen Währungen. Inflation (Ausweitung des Geld-/Kreditangebots) verbilligt den Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes und führt zu einem Verlust an Kaufkraft. Der Kaufkraftverlust der Währung (Dollar, Yen, Euro usw.) führt zu den höheren Preisen, die fälschlicherweise als Inflation bezeichnet werden. Die höheren Preise sind die Auswirkungen der Inflation, die von der Fed geschaffen wurde.Seit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 hat der US-Dollar mehr als 99% seiner Kaufkraft verloren. Theoretisch kann dieser Kaufkraftverlust unbegrenzt anhalten, solange die Fed das Angebot an Geld und Krediten ausweitet. Die Welt wird von Dollar überschwemmt und die gesamte Weltwirtschaft ist von Krediten abhängig. Die Situation ist prekär, weil ein minimales Maß an Inflation notwendig ist, um das derzeitige Niveau der Wirtschaftstätigkeit aufrechtzuerhalten und zu stützen.Der Kreditkollaps, der zur Großen Rezession führte, wurde durch Subprime-Autokredite, Ausfälle bei Immobilienhypotheken, Bildungskredite usw. ausgelöst und gekennzeichnet. Alle Bereiche der Kreditmärkte waren betroffen, und die Wellen zogen Banken, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und Privatpersonen in Mitleidenschaft. Die Preise aller Vermögenswerte (Aktien, Anleihen, Immobilien usw.) fielen drastisch.Die Bemühungen der Fed und der Regierung schienen den drohenden Untergang abzuwenden, aber es dauerte viele Jahre, bis ein akzeptables Maß an Vertrauen in die Finanzmärkte und Stabilität in der Wirtschaft wiederhergestellt war. Die Sorgen über die Inflation und ihre Auswirkungen wurden durch eine anhaltende Rezession ersetzt.Jahrelang konzentrierte sich die Fed darauf, die Inflation (deren Auswirkungen) auf ein "notwendiges" Minimum zurückzuführen. Dieses Minimum wurde mit 2% angestrebt. (siehe " The Fed's 2% Inflation Target Is Pointless ") Jetzt konzentrieren sich die Bemühungen der Fed darauf, das 2%-Ziel aus der anderen Richtung wieder zu erreichen. (siehe " The Fed Is Chasing Its Own Tail ")Da die primäre Quelle der Inflation die Ausweitung des Kreditangebots (US-Staatsanleihen) ist, verringert oder minimiert jede Verknappung an dieser Quelle die potenziellen Auswirkungen der Inflation. Beim jüngsten Versuch der Fed, die Zinssätze wieder auf ein höheres, normaleres Niveau zu bringen, wurde das Kreditangebot zwar nicht eingeschränkt, aber der Preis für diesen Kredit wurde stark erhöht.Die Auswirkungen der verteuerten Kredite führten zu einem Rückgang der Märkte und zu einer Schwächung der Wirtschaftstätigkeit, da Privatpersonen und Unternehmen unter den negativen Auswirkungen der stark gestiegenen Zinssätze litten. Dies führte zu einer erneuten Besorgnis über eine Wiederholung des Jahres 2008. Könnte es wieder so schlimm werden? Eine bessere Frage wäre vielleicht: "Kann die Fed einen weiteren Kreditkollaps und eine Rezession verhindern?". Unwahrscheinlich.Obwohl die US-Notenbank offiziell vorerst niedrigere Zinsen anstrebt, schwächelt die Wirtschaft weiter. Die Preise für die meisten Vermögenswerte (Aktien, Immobilien, Gold usw.) sind auf Niveaus gestiegen, die über alles hinausgehen, was auf einer rein fundamentalen Basis vernünftig ist. Die Kreditmärkte befinden sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau, das die positiven Aufwärtserwartungen an den Aktien- und anderen Märkten nicht widerspiegelt. Alle Märkte scheinen sehr anfällig für eine Wiederholung der Ereignisse von 2008 zu sein. Diesmal wird es viel heftiger sein, und die Bemühungen der Fed könnten durch die schiere Kraft einer finanziellen Flutwelle zunichte gemacht werden. Es wäre nicht unvernünftig, wenn die Preise für Vermögenswerte um 50% oder mehr einbrechen würden.Ein Kreditkollaps und die anschließende Implosion der Vermögenspreise ist eine Geldvernichtung. Die Vernichtung von Geld ist deflationär. Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Deflation führt zu einem US-Dollar, der an Wert/Kaufkraft gewinnt. Es stehen zwar weniger Dollar zur Verfügung, aber damit kann man mehr kaufen - nicht weniger. Dies geschah während der Großen Depression in den 1930er Jahren, die von der Fed verursacht wurde. Ich erwarte, dass etwas Ähnliches wieder passieren wird. (siehe auch " Default, Deflation, Depression ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 6. November 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.