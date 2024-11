Hannan Metals: Ergebnisse der Hauptversammlung und Ernennung eines neuen Directors

Vancouver, 12. November 2024 - Hannan Metals Ltd. (Hannan oder das Unternehmen (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt, die am Freitag, dem 8. November 2024 (die Versammlung), in Vancouver, British Columbia, stattfand. Aktionäre, die insgesamt 35.629.570 Stammaktien hielten, waren bei der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vertreten, was 29,58 % der mit allen ausstehenden Stammaktien des Unternehmens verbundenen Stimmen zum Stichtag entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle Angelegenheiten, die vor der Versammlung vorgelegt wurden, wie in der Einladung zur Versammlung und im Informationsrundschreiben vom 2. Oktober 2024 dargelegt, einschließlich:1. Festlegung der Größe des Board of Directors auf vier Directors und Wahl der folgenden Personen als Directors bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens: Michael Hudson, Georgina Carnegie, Nick DeMare und David Henstridge;2. Ernennung von Davidson & Company, Chartered Professional Accountants, zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr; und3. die Ratifizierung des Aktienoptionsplans des Unternehmens, gemäß dem das Unternehmen Aktienoptionen bis zu 10 % seiner zum Zeitpunkt der Gewährung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien gewähren kann.Im Anschluss an die Versammlung hat der Board of Directors Herrn Hudson erneut zum Executive Chairman und CEO, Herrn Lars Dahlenborg zum President, Herrn Harvey Lim zum Chief Financial Officer und Frau Mariana Bermudez zur Corporate Secretary ernannt. Die Herren DeMare und Henstridge sowie Frau Carnegie wurden zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses ernannt.Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Frau Catalina Katty Vargas mit sofortiger Wirkung zum neuen nicht unabhängigen Director des Unternehmens ernannt wurde. Frau Vargas ist seit Juli 2019 ein fester Bestandteil des Führungsteams von Hannan und fungiert als General Manager und HSEC-Leiterin, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Einbindung von Stakeholdern und dem Risikomanagement für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens spielt. Ihre Berufung in den Board of Directors bringt über drei Jahrzehnte unschätzbarer Erfahrung im Bergbausektor mit sich, insbesondere in Peru.Im Laufe ihrer herausragenden Karriere hatte Frau Vargas leitende Positionen bei zahlreichen internationalen Bergbau-Explorationsunternehmen inne, die in Peru tätig sind, darunter AngloGold Ashanti, Pasminco Exploration, The Grosso Group, Norsemont Mining, Inca One Metals, Kaizen Discovery und Winshear Gold. Ihr Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Verwaltung, Genehmigungen sowie Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und kommunale Beziehungen (HSEC). Als Gründerin von CAVATO Management Consulting Services hat sie an der TSX und TSXV notierte Bergbau-Explorationsunternehmen strategisch beraten. Frau Vargas hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen Master-Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaft von der UPC University Lima, ergänzt durch postgraduale Spezialisierungen in Bergbau- und Umweltrecht sowie Organisation und Betriebswirtschaft. Sie hat ihr Fachwissen durch internationale Managementprogramme an der Harvard Business School und der Tonji University in Shanghai weiter vertieft.Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, kommentierte: Wir freuen uns, Katty in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Kattys tiefgreifendes Verständnis des peruanischen Bergbausektors, verbunden mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Einbindung von Stakeholdern und in HSEC-Angelegenheiten, wird für die Weiterentwicklung unserer Projekte von unschätzbarem Wert sein. Katty hat ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten bereits in ihrer Rolle als General Manager unter Beweis gestellt, und ihre Ernennung in den Board of Directors stärkt unsere Unternehmensführung weiter und vertieft unser Engagement für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Exploration in Peru.(TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF)Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen des Landes nach Fläche in Peru.Im Auftrag des Board of Directors"Michael Hudson"Michael Hudson, Chairman & CEO1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez, Corporate Secretary,+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.comwww.hannanmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen gelten als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wie in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden offengelegt. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den derzeit prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!