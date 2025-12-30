Kommando zurück: Edelmetalle Absturz!
10:27 Uhr | Redaktion
Unser Samstagartikel (hier) behandelte den explosiven Anstieg der Edelmetallpreise am Freitag (26.12.). Kurioserweise können wir den Textbeitrag fast 1:1 übernehmen, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen, die "dummerweise" umso heftiger ausfielen.
Im Gegensatz zum "Brückentag" hatten gestern zu Wochenbeginn alle großen Börsen geöffnet. Die amerikanischen Aktienmärkte (Dow Jones, S&P500 und Nasdaq), wie auch der Dax, schlossen zum jeweiligen Vorort nahezu unverändert. Dies betraf auch das Währungspaar EUR/USD und Bitcoin.
Die gestrigen Ausreißer nach oben waren die beiden Rohölsorten (Crude Oil & Brent Oil), die ihre Freitagsverluste in Höhe 2,50%, mit plus 2%, fast wieder ausbügeln konnten.
Im negativen Sinne (aus Sicht der Verkäufer) "schoss den Vogel" Palladium ab. In 26 Jahren GoldSeiten.de haben wir es noch nie erlebt, dass ein Edelmetall an einem einzigen Tag (mehr oder weniger grundlos, ohne äußeren Anlass bzw. Nachricht) in den freien Fall übergeht und sagenhafte 18% (!) bzw. 300 US$/oz abstürzt.
Das "Schwestermetall" Platin, das kurz unter der runden 2.500er Rekordmarke stand, erging es mit rund -15% ähnlich (-335 US$).
Vergleichsweise harmlos fielen die Verluste bei Gold (-5%) und Kupfer (-7%) aus.
Kommen wir nun zu Silber, das am Montag den Freitagsanstieg zu Beginn auf ca. 84 US$ fortsetzte (im asiatischen Handel), um dann auf ca. 71 US$ pro Unze (im Tief) einzubrechen. Je nachdem welche Kurse herangezogen werden (Future- und Kassakurse, Hoch/Tief, Eröffnungs-/Schlusskurse) kann festhalten werden, dass der Tag (aus Sicht der potenzieller Käufer) nicht besser hätte verlaufen können - sie konnten das Silberne rund 15 Prozent günstiger einkaufen!
© Redaktion GoldSeiten.de
