New Yorker Kupferpreis steigt erneut, Shanghai stellt Rekord auf
10:01 Uhr | Redaktion
New York und Shanghai holten am Freitag auf, nachdem der Kupferhandel an der London Metal Exchange vor der 148-jährigen Marktschließung wegen der Weihnachtsfeiertage auf ein Rekordhoch von 12.282 US-Dollar je Tonne gestiegen war, berichtet Mining.com. Die Preise für das orangefarbene Metall stiegen um bis zu 4,7% und wurden an der Shanghai Futures Exchange erstmals bei fast 100.000 Yuan oder 14.270 US-Dollar je Tonne gehandelt, was einen enormen Aufschlag gegenüber den US-Märkten bedeutete.
Kupfer für Lieferung im März, der aktivste Kontrakt an der Comex in New York, stieg um mehr als 5% und erreichte am späten Vormittag ein Tageshoch von 5,90345 USD je Pfund oder knapp über 13.000 USD je Tonne. Dies war der höchste Stand seit dem Short Squeeze im Juli, als Kupfer kurzzeitig 6,00 USD je Pfund überschritt, bevor es um 20% fiel, nachdem die USA nach intensiver Lobbyarbeit der Industrie die 50%igen Zölle auf Halbfertigprodukte beschränkt und Kathoden davon ausgenommen hatten.
Während die meisten Kupferpreisprognosen Versorgungsengpässe von bis zu 6% berücksichtigen, war 2025 in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr, in dem namhafte Minen und führende Produzenten ihre Produktionsziele verfehlten.
© Redaktion GoldSeiten.de
Kupfer für Lieferung im März, der aktivste Kontrakt an der Comex in New York, stieg um mehr als 5% und erreichte am späten Vormittag ein Tageshoch von 5,90345 USD je Pfund oder knapp über 13.000 USD je Tonne. Dies war der höchste Stand seit dem Short Squeeze im Juli, als Kupfer kurzzeitig 6,00 USD je Pfund überschritt, bevor es um 20% fiel, nachdem die USA nach intensiver Lobbyarbeit der Industrie die 50%igen Zölle auf Halbfertigprodukte beschränkt und Kathoden davon ausgenommen hatten.
Während die meisten Kupferpreisprognosen Versorgungsengpässe von bis zu 6% berücksichtigen, war 2025 in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr, in dem namhafte Minen und führende Produzenten ihre Produktionsziele verfehlten.
© Redaktion GoldSeiten.de