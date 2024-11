Grüne völlig von Sinnen?!

Ministerin Baerbock befördert mehrere enge Vertraute, darunter ihre Büroleiterin Ahrends. Wesentlich größeren Schaden könnte ein Antrag auf der laufenden Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen anrichten, der höhere Erbschaftssteuern für Familienunternehmen vorsieht. Wer diese nicht zahlen kann, soll Anteile an den Staat abgeben.In den USA spitzt sich die Lage weiter zu. Ein Gesundheitsminister Kennedy unter Trump dürfte von Beginn an viele Feinde haben und auch die von Trump anvisierten Sparmaßnahmen sind kaum realisierbar. Alleine im Oktober standen Ausgaben von 584 Mrd. $ nur Einnahmen von 327 Mrd. $ gegenüber, was ein Defizit von 257 Mrd. $ bedeutet. Mit dieser ausweglosen Situation nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, daß andere Konflikte hochgekocht werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)