Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen für Q3 2024

Die jüngsten Quartalsergebnisse der großen Goldbergbauunternehmen waren gigantisch! Dank der Rekordgoldpreise erzielten sie Rekordumsätze, Rekordgewinne und Rekord-Cashflows aus dem operativen Geschäft. Diese erstaunlichen Gewinne ließen die Bewertungen der Goldaktien auf das niedrigste Niveau seit vielen Jahren sinken. Diese superstarken Fundamentaldaten in Kombination mit dem gesunden und überfälligen Pullback des Goldpreises schaffen hervorragende Kaufgelegenheiten.Der GDX VanEck Gold Miners ETF ist nach wie vor die wichtigste Benchmark für diesen Sektor. Der im Mai 2006 aufgelegte GDX hat seinen Erstanbietervorteil in einen uneinholbaren Vorsprung verwandelt. Mit einem Nettovermögen von 13,2 Mrd. Dollar übertraf er Mitte der Woche den nächstgrößeren Goldminen-ETF um fast das 19-fache! Der GDX ist unbestritten das Handelsvehikel der Wahl in diesem Sektor, wobei die größten Goldunternehmen der Welt den größten Teil seiner Gewichtung ausmachen.Die Einstufung der Goldaktien erfolgt anhand der jährlichen Produktionsraten der Minengesellschaften in Unzen Gold. Kleine Junior-Bergbauunternehmen produzieren weniger als 300.000 Unzen, mittelgroße Bergbauunternehmen produzieren zwischen 300.000 und 1.000.000 Unzen, große Major-Goldminen produzieren mehr als 1.000.000 Unzen und riesige Super-Majors produzieren mehr als 2.000.000 Unzen. Umgerechnet auf das Quartal liegen diese Schwellenwerte bei unter 75 000, 75 000 bis 250 000, 250 000 und mehr und 500 000 und mehr. Auf diese beiden größten Kategorien entfallen über 53% des GDX.Goldaktien haben in den letzten Wochen stark korrigiert, was durch den Einbruch des Goldpreises im Anschluss an die US-Wahlen noch verstärkt wurde. Händler sehen Trumps Steuersenkungen und Zölle als inflationär an, was die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Fed verringert. Die Aussicht auf höhere Renditen in der Zukunft katapultierte den US-Dollar-Index in nur sechs Handelstagen um gewaltige 2,9% in die Höhe! Dies löste kolossale Verkäufe von Goldfutures aus, die den Goldpreis seit dem Wahltag um 6,1% nach unten drückten.Goldaktien (GDX) stürzten um 11,3% ab, was einen relativ geringen Abwärtshebel von 1,9 gegenüber dem Metall darstellt, der ihre Gewinne überwiegend bestimmt. Normalerweise neigt der GDX dazu, wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache zu verstärken. Im schlimmsten Fall hat der Goldpreis seit Ende Oktober insgesamt um 7,6% nachgegeben. Dieser Ausverkauf war überfällig und wurde erwartet. Nur wenige Wochen zuvor habe ich in einem ganzen Aufsatz analysiert, warum das Ausverkaufsrisiko bei Gold hoch war.Im besten Fall war Gold seit Jahresbeginn um unglaubliche 35,0% gestiegen und hatte damit die 21,9% des S&P 500 übertroffen! Damit war Gold extrem überkauft, und die Positionierung der Spekulanten in Goldfutures war extrem überzogen. Daher war ein gefühlsmäßiger Ausverkauf unvermeidlich, als diese übermäßig fremdfinanzierten Händler ihre Wetten normalisierten. Um uns darauf vorzubereiten, erhöhten wir die Nachlaufstopp-Verlust-Prozentsätze bei unseren Goldaktiengeschäften und erzielten bald große bis sehr große Gewinne.Die Gesamtkorrektur bei den Goldaktien hat sich bis Mitte der Woche auf 19,3% ausgeweitet, was einem ganz normalen Abwärtshebel von 2,6 gegenüber Gold entspricht. Spekulanten und Anleger, die sich Mitte Oktober in Goldaktien stürzten, als der GDX einen fulminanten säkularen Ausbruch schaffte und einen weitaus größeren herausforderte, sollten sich die Finger lecken! Die Möglichkeit, jetzt etwa 20% billiger einzukaufen, da die Goldbergbauunternehmen in diesem Goldumfeld Geld drucken, ist großartig.Seit nunmehr 34 Quartalen in Folge habe ich die jüngsten Betriebs- und Finanzergebnisse der 25 größten GDX-Aktien akribisch analysiert. Die meisten Super-Majors, Majors und größeren Mid-Tiers dominieren diesen ETF mit 85,0% seiner Gesamtgewichtung! Es ist zwar mühsam, die Quartalsberichte zu studieren, aber wenn man die jüngsten Fundamentaldaten der Goldunternehmen kennt, kann man die Stimmungsnebel, die diesen Sektor umhüllen, wirklich durchschauen.Diese Tabelle fasst die operativen und finanziellen Highlights der Top 25 des GDX im dritten Quartal 24 zusammen. Die Aktiensymbole dieser Goldunternehmen sind nicht alle in den USA notiert, und ihnen sind die Veränderungen in der Rangfolge innerhalb des GDX im letzten Jahr vorangestellt. Die Umschichtungen in ihren ETF-Gewichtungen spiegeln die sich verändernden Marktkapitalisierungen wider, die sowohl Outperformer als auch Underperformer seit dem dritten Quartal 23 aufzeigen. Nach diesen Symbolen folgen die aktuellen GDX-Gewichtungen.Als Nächstes folgt die Produktion dieser Goldbergbauunternehmen in Q3'24 in Unzen, zusammen mit den Veränderungen gegenüber dem vergleichbaren Q3'23 im Jahresvergleich. Die Produktion ist das Lebenselixier dieser Branche, wobei die Anleger im Allgemeinen das Produktionswachstum über alles andere stellen. Danach folgen die Kosten für die Gewinnung des Goldes aus dem Erdinneren, und zwar sowohl die Cash-Kosten als auch die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze. Letztere geben Aufschluss über die Rentabilität der Bergbauunternehmen.Danach folgt ein Bündel harter Buchhaltungsdaten, die den Wertpapieraufsichtsbehörden gemeldet werden: vierteljährliche Einnahmen, Gewinne, operativer Cashflow und daraus resultierende Kassenbestände. Leere Datenfelder bedeuten, dass die Unternehmen diese Daten bis Mitte dieser Woche noch nicht offengelegt hatten. Jährliche Änderungen werden nicht berücksichtigt, wenn sie irreführend wären, wie z. B. der Vergleich negativer Zahlen oder die Verschiebung von positiven zu negativen Daten oder umgekehrt.Mitte Oktober, lange vor Beginn der jüngsten Gewinnsaison, sagte ich in einem Aufsatz das epische Quartal der Goldbergbauunternehmen voraus. Darin kam ich zu dem Schluss, dass "die überwältigenden Rekordgoldpreise in Verbindung mit den prognostizierten niedrigeren Abbaukosten die Stückgewinne auf ein erstaunliches Niveau katapultieren werden. Sie werden sich wahrscheinlich etwa verdoppeln und erstaunliche Rekorde erreichen, wodurch sich die Serie massiver Gewinnzuwächse bei Goldaktien auf fünf aufeinander folgende Quartale ausdehnen wird." Dies ist tatsächlich größtenteils eingetreten.