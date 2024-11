Silberpreisprognose: 48./49. KW 2024

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 24.11.24 bei 31,32 $Die Korrektur vom Zwischenhoch aus dem Mai konnte der Silberpreis Anfang August in einen neuen Bewegungszweig nach oben verwandeln, der vom Jahreshoch bei 34,86 $ nun Gewinnmitnahmen bis zurück an die 30er $-Marke zeigt.Nachdem sich der Silberpreis nach Bruch des GD50 an der 30er $-Marke gestützt hat, dürfte eine Erholung bis in den Bereich bei 32,50 $ im Raum stehen. Dort bleibt eine Entscheidung über den weiteren Verlauf abzuwarten.Die Fortsetzung der Korrektur könnte den Unterstützungsbereich am Juni-Tief zusammen mit der 200-Tage-Linie testen. Ein Ausbruch über das Mai-Hoch würde hingegen Notierungen um 35 $ wieder als Kursziel ins Spiel bringen.• Mögliche Wochenspanne: 30,80 $ bis 32,40 $• Nächste Widerstände: 31,52 $ = Vorwochenhoch | 32,51 $ = Mai-Hoch• Wichtige Unterstützungen: 30,24 $ = Vorwochentief | 30,09 $ = Jahreshoch 2021• GD20: 31,70 $ GD50: 31,77 $ GD200: 28,92 $In der vorliegenden Situation konnte der Kurs die jüngsten Zugewinne nicht verteidigen und notiert unter einem “bearish Crossover” der nahen Durchschnitte. Hier würde erst eine Erholungsbewegung zurück über das Mai-Hoch ein Gegensignal bilden. Abhängig vom Verlauf der vorangegangenen Woche könnte sich die Situation bereits geklärt haben, womit nun eines der zwei Szenarien greifen dürfte.• Mögliche Wochenspanne: 31,80 $ bis 33,10 $ alternativ 30,40 $ bis 31,90 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)