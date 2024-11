Die Märkte Ende November

Hypotheken

Auto-Darlehen

Schulkredite

Kreditkarten

Der Dow Jones schloss letzte Woche an seinem 51. BEV-Nullpunkt (neues Allzeithoch = 0,0% in einem BEV-Chart), seit er vor einem Jahr, Anfang November 2023, in die Wertung kam. Der erste dieser BEV-Nullen wurde am 13. Dezember 2023 bei 37.090 Punkten erreicht. Der BEV-Nullpunkt in der letzten Woche lag bei 44.296. Diese 51 neuen Allzeithochs haben den Dow Jones um 7.206 Punkte in die Marktgeschichte befördert, was einem Anstieg von 19,42% im vergangenen Jahr entspricht. Nicht schlecht für dreißig altmodische, dividendenstarke Blue-Chip-Aktien.Das war 2024 der Fall. Aber wie wird das Jahr 2025 aussehen? Wie im obigen Bear's-Eye-View-Chart für den Dow Jones zu sehen ist, befindet sich der Dow Jones in einer Bullenmarktphase, wenn er sich über einen längeren Zeitraum täglich zwischen den BEV-Linien 0,0% und BEV -5,00% bewegt. Wann wird dieser Bullenmarktvorstoß seinen Terminal Zero (TZ = letzter BEV Zero eines Bullenmarktvorstoßes) erreichen? Man kann davon ausgehen, dass dies irgendwann im Jahr 2025 der Fall sein wird, vielleicht sogar früher als Sie und ich im Moment denken.Solange sich der Dow Jones also in der Gewinnzone befindet, sollten Sie sich wie ein Cowboy oder ein Cowgirl verhalten und diesen wilden Stier reiten. Sollte der BEV-Wert des Dow Jones auf ein BEV von -6% bis -8% fallen, reduzieren Sie Ihr Engagement im Markt, indem Sie beginnen, einen großen Teil Ihrer Bestände zu verkaufen, um Gewinne zu sichern. Wenn der Dow Jones unter der BEV-Linie von -10% im obigen BEV-Chart schließt, steigen Sie aus und bleiben Sie draußen. Sie hatten Ihren Spaß, aber jetzt ist alles vorbei.Wie ich sehe, muss McDonalds, eines der 30 Unternehmen im Dow Jones, seine 5-Dollar-Mahlzeit bis zum nächsten Sommer beibehalten, weil es befürchtet, dass seine Kunden in einen Käuferstreik treten werden. Ich verstehe die Situation der Kunden von McDonald's. Nachdem sie jahrzehntelang dank einer Schar von Idioten im FOMC die reichlich vorhandenen Kredite bei ihrer Bank in vollem Umfang genutzt haben, und das alles zu attraktiven Zinssätzen, für:Der größte Teil des Einkommens der Amerikaner wird heute zur Bedienung von Schulden verwendet, die für vergangenen Konsum verwendet wurden, und steht daher nicht für den Kauf von Burgern und Pommes zu den heutigen überhöhten Preisen zur Verfügung. Im Jahr 1970 warb McDonalds damit, dass man für 1 Dollar einen Burger, eine Portion Pommes, ein Getränk und den Rest des Dollar zurückbekommt. Das stimmte. Aus diesem Grund und weil Amerikas "Verbraucher" jetzt in Schulden versinken, erwarte ich, dass die Weihnachtssaison 2024 düster sein wird."...ein eisernes Gesetz der Wirtschaft, nämlich dass am Ende von Booms, und besonders am Ende von langen Booms, das ganze System korrupt ist. Das Geld war so leicht, so reichlich vorhanden, dass früher oder später jeder seine Hand in die Keksdose steckte, und wenn sie erst einmal so weit drin waren, wurde es immer einfacher, den ganzen Arm hineinzustecken.""...Schulden sind die ekligen Rückstände, die zurückbleiben, nachdem Geld geliehen und ausgegeben wurde." - Mogambo Guru, alias Richard DoughtyWie sich dies auf den Aktienmarkt und die Gewinne des Dow Jones (siehe unten) auswirken wird, müssen wir abwarten.Unten sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. In den letzten Wochen geriet der Dow Jones unter Verkaufsdruck. Dann kamen Donnerstag und Freitag letzter Woche, wo die meisten der jüngsten Verluste wieder aufgeholt wurden und die Woche sogar mit einem neuen Allzeithoch abgeschlossen wurde. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Dow Jones noch vor Silvester 2025 weitere Allzeithochs erreichen würde. Und so wird es auch bleiben, bis die Idioten beim FOCM beschließen, den Markt zu stoppen, irgendwann nachdem Trump wieder im Amt ist.