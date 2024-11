Seltsame Bewegungen in der Nacht!

Seltsame Bewegungen heute bei Gold und Silber. Der Goldpreis heute Nacht mit einem sehr schwachen Wochenauftakt und im eher dünnen Handel ging es am Dezember-Future zeitweise über 50 USD nach unten.Einen Grund findet man immer, wenn man nur lange genug danach sucht. So wird angeführt, dass die Nominierung von Scott Bessent als neuer Finanzminister unter Präsident Trump ein Grund für die Schwäche sein soll. Der Hedgefondsmanager gilt als konservativ und so könnte man assoziieren, dass er weniger Schulden machen möchte als ein anderer. Doch das Ganze erscheint mir schon weit hergeholt.Schön ist die Bewegung nun nicht und wir müssen abwarten, was sich in der "kurzen Handelswoche" tut. Erfahrungsgemäß könnte es in dieser Thanksgiving-Woche ungemütlich für Gold werden. Am Donnerstag ist in den USA Feiertag und Freitag haben viele Amerikaner frei. Entsprechend "anfällig" ist Gold in diesen Tagen für Attacken.Schlechter als Gold sieht Silber aus. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche war schwach und bei weitem nicht so stark wie beim Goldpreis. Diese deutet darauf hin, dass die Korrektur wohl noch nicht ganz abgeschlossen ist, denn normal müsste Silber endlich einem "anführen".Der Chart sieht nicht gut aus und ich würde nicht ausschließen, dass Silber nochmal unter die 30 USD geht – wenn auch nur ganz kurz:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.