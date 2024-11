Canada Nickel erreicht wichtigen Meilenstein mit Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für Crawford Nickel Sulphide Projekt

TORONTO, 26. November 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSX V:CNC) (OTCQB: CNIKF) hat mit dem Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Nickelsulfidprojekt Crawford bei der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfung am 22. November 2024 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Umweltverträglichkeitserklärung wurde von Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiges Design und Engineering, erstellt. Dieser wichtige Schritt nach vorne hält das Projekt im Zeitplan, um die Genehmigungen zu erhalten und eine Bauentscheidung im Jahr 2025 zu treffen."Diese Einreichung spiegelt die außergewöhnliche Arbeit unseres Teams und unserer Partner sowie unser Engagement für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften und Interessengruppen wider", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Wir haben uns vom fünften Bohrloch im September 2019 zum ersten Bergbauprojekt in Kanada entwickelt, das ein Impact Statement gemäß dem Impact Assessment Act 2019 einreicht. Die Möglichkeit, diesen Meilenstein in etwas mehr als fünf Jahren zu erreichen, spiegelt auch das Engagement der Bundesregierung für zeitnahe und effiziente Genehmigungsverfahren und eine effektive Zusammenarbeit mit den Antragstellern wider. Es ist ein großer Schritt nach vorne, da wir Crawford - eines der größten und nachhaltigsten Nickelsulfidprojekte der Welt - in Richtung Produktion vorantreiben."Seit 2021 hat Canada Nickel umfangreiche ökologische und sozioökonomische Grundlagenstudien durchgeführt, um die Folgenabschätzung zu untermauern. Dabei wurden strenge wissenschaftliche Analysen mit wertvollen Erkenntnissen aus dem Wissen der Ureinwohner und dem Input der Gemeinden kombiniert.- Finanzierung indigener Völker, um eine authentische und sinnvolle Beteiligung zu gewährleisten, z. B. durch die Finanzierung eigener traditioneller Landnutzungs- und sozioökonomischer Studien für die Projektplanung.- Veranstaltung von technischen Arbeitsgruppensitzungen, Tagen der offenen Tür und Ortsbesichtigungen mit indigenen Führern, lokalen Verantwortlichen und regionalen Interessenvertretern.- Organisation von Umwelt- und sozioökonomischen Ausschüssen, denen lokale multidisziplinäre Fachleute angehören, um die Projektplanung zu unterstützen."In der gesamten Umweltverträglichkeitserklärung wird deutlich, wie sehr das Unternehmen der Minimierung der Auswirkungen bei gleichzeitiger Maximierung der Vorteile, die dieses Projekt für die gesamte Region mit sich bringen wird, Priorität eingeräumt hat", so Pierre-Philippe Dupont, Vice President of Sustainability. "Vom ersten Tag an haben wir einen echten partnerschaftlichen Ansatz verfolgt, der den gesamten Prozess bestimmt hat. Durch die frühzeitige und häufige Einbindung indigener Völker, lokaler Gemeinschaften und Interessengruppen haben wir sichergestellt, dass dieses Projekt unsere gemeinsamen Prioritäten und Werte widerspiegelt."Es wird erwartet, dass das Crawford-Nickelsulfidprojekt erhebliche Vorteile für den Norden Ontarios mit sich bringen wird, einschließlich der Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen, der Stärkung der lokalen Unternehmen und eines Beitrags zum Wirtschaftswachstum. Laut der bankfähigen Machbarkeitsstudie des Unternehmens wird das Projekt während seiner 41-jährigen Lebensdauer voraussichtlich mehr als 63 Mrd. $ an Einnahmen, über 1.000 Arbeitsplätze, 7 Mrd. $ an Einkommenssteuern auf Bundes- und Provinzebene und weitere 2,6 Mrd. $ an Bergbausteuern auf Provinzebene generieren, bei einer Gesamtinvestition von 6,8 Mrd. $.Nachdem die Umweltverträglichkeitserklärung nun eingereicht wurde und die Agentur für Umweltverträglichkeitsprüfung diese bestätigt hat, wird das Projekt in die Phase der Anhörung der indigenen Bevölkerung und der Öffentlichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung übergehen. Während dieses Prozesses bleibt Canada Nickel dem ständigen Dialog mit indigenen Völkern, Interessenvertretern und Regierungsvertretern verpflichtet, um sicherzustellen, dass das Projekt im Einklang mit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, der Zusammenarbeit und des Nutzens für die lokalen Gemeinschaften voranschreitet. Die Umweltverträglichkeitserklärung wurde von Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiges Design und Engineering, erstellt.  Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenschutz für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. 