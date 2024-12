Gold nach Trumps Wahlsieg

Der Goldpreis hat in den Wochen nach den US-Wahlen eine wilde Fahrt hinter sich! Zunächst stürzte es ab, um dann nach Trumps entscheidendem Sieg, der Legionen von Händlern überraschte, in die Höhe zu schnellen. Die vorangegangenen starken Rückgänge des Goldpreises haben die Befürchtungen genährt, dass eine weitere Trump-Regierung dem Goldpreis schaden könnte. Die schlechte Performance des Goldes nach Trumps erstem Wahlsieg vor acht Jahren untermauert diese Befürchtung. Aber das ist in dem heutigen, stark veränderten Umfeld wahrscheinlich nicht aussagekräftig.Am Wahltag 2024 schloss der Goldpreis bei 2.743 Dollar. Das waren nur 1,5% unter seinem letzten nominalen Rekordhoch, das vier Handelstage zuvor erreicht worden war. Doch am nächsten Tag, als sich Trumps großer Sieg bereits abzeichnete, stürzte der Goldpreis um 3,0% ab. Dies war der bei weitem schlimmste Tag seit dem 3,6%igen Einbruch Anfang Juni, als die US-Arbeitsmarktdaten überraschend positiv ausfielen, was wiederum den größten Tagesverlust für Gold seit 3,6 Jahren bedeutete. Dann setzten weitere Verkäufe nach den Wahlen ein.Am Freitag, dem 15. Juni, acht Handelstage später, war der Goldpreis seit dem Wahltag um 6,6% eingebrochen. Damit verlängerte sich der Gesamtausverkauf seit Ende Oktober auf einen kräftigen Rückgang von 8,0%. Die Bärenstimmung flammte daraufhin auf, und ich hörte von vielen Newsletter-Abonnenten, die sich Sorgen machten, dass Gold dem Drehbuch nach der Wahl 2016 folgte, als Trump das letzte Mal gewann. Das ist verständlich und sicherlich eine Überlegung wert, da Gold vor acht Jahren nicht gut abgeschnitten hat.Am 8. November 2016 schlug Donald Trump Hillary Clinton und wurde der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Er gewann 304 Wahlmännerstimmen gegenüber 227 für Hillary Clinton, verlor aber die Volksabstimmung mit 46,1% zu 48,2%, wobei 63,0 Mio. Amerikaner für ihn stimmten. Der Goldpreis schloss an diesem Wahltag bei 1.276 Dollar und litt anschließend unter beträchtlichen Verkäufen. Acht Handelstage später war der Goldpreis um 5,2% gefallen. Die Verkäufe setzten sich von da an fort und drückten den Goldpreis noch viel tiefer.Ende Dezember 2016, nur gut sechs Wochen nach Trumps Wahlsieg, war der Goldpreis in diesem Zeitraum um 11,5% gefallen. Damit weitete sich eine größere Korrektur seit Anfang Juli desselben Jahres auf 17,3% aus, womit ein neuer Tiefststand drohte. Der Goldpreis erholte sich zwar von da an, anstatt weiter zu fallen, aber ein Jahr später, zu Beginn von Trumps erster Amtszeit, hatte er seit den Wahlen nur noch um 0,4% zugelegt. Der führende börsengehandelte Goldaktienfonds GDX sackte auf einen Jahresverlust von 4,5% ab.In Anbetracht dieser Vorgeschichte und der Tatsache, dass Gold nach dem Wahltag in diesem Jahr zunächst die Entwicklung von 2016 verfolgte, ist es leicht zu verstehen, warum viele Händler über das Schicksal von Gold in Trumps zweiter Amtszeit besorgt sind. Doch diese oberflächliche Analyse ignoriert den breiteren Kontext, in dem sich der Goldpreis bewegt. Die Preisentwicklung von Gold ist größtenteils das Ergebnis des Zusammenspiels mehrerer wichtiger Faktoren, und die heutige Situation unterscheidet sich grundlegend von der vor acht Jahren.Die beiden wichtigsten Triebkräfte für den Goldpreis sind die Spekulanten, die Goldfutures kaufen und verkaufen, sowie die Kapitalzuflüsse und -abflüsse der Anleger. Diese beiden Gruppen von Händlern haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte und Zeithorizonte. Der Handel mit Goldfutures ermöglicht eine wahnsinnig hohe Hebelwirkung, die Mitte der Woche bis zum 22,9-fachen anstieg! Bei diesen Werten macht eine Bewegung des Goldpreises von nur 4,4% gegenüber den Positionen 100% des riskierten Kapitals zunichte und zwingt zu einer ultra-myopischen Weltsicht.Diese Leute können es sich nicht leisten, lange Zeit falsch zu liegen, daher interessiert sie nur, was Gold in den nächsten Stunden, Tagen oder vielleicht Wochen tun wird. Spekulanten, die mit Goldfutures spekulieren, beobachten die Entwicklung des US-Dollar als Hauptindikator für ihren Handel und tun dann in der Regel das Gegenteil. Sie neigen zu aggressiven Käufen, wenn der Dollar deutlich schwächer wird, und zu überstürzten Verkäufen, wenn der Dollar stark wird. Die enorme Hebelwirkung von Goldfutures verleiht ihnen einen proportional überproportionalen Einfluss auf Gold.Mit dem 23-fachen hat jeder in Goldfutures gehandelte Dollar einen 23-mal größeren Einfluss auf den Goldpreis als ein direkt investierter Dollar! Obwohl also das in den risikoreichen Goldfutures eingesetzte Kapital insgesamt recht klein ist, übertrifft es sein Gewicht bei weitem. Der Handel mit Goldfutureskontrakten von Spekulanten erweist sich oft als der Schwanz, der mit dem Goldpreis wedelt, und beeinflusst die Sichtweise der Anleger auf die Aussichten von Gold und damit ihre Kapitalströme. Investoren haben natürlich einen viel längeren Zeithorizont.Während die spekulative Goldfutures-Positionierung wöchentlich gemeldet wird, werden umfassende globale Gold-Fundamentaldaten nur vierteljährlich vom World Gold Council veröffentlicht. Aber die kombinierten Bestände der mächtigen amerikanischen börsengehandelten Goldfonds GLD und IAU, die die weltweiten, mit physischen Goldbarren unterlegten Fonds dominieren, sind oft ein guter Indikator. Die jüngsten Daten des WGC für das dritte Quartal 24 zeigen, dass GLD und IAU 39% der weltweiten Gold-ETF-Bullion halten!Um zu verstehen, wie sich Gold nach einem Wahlsieg von Trump entwickeln wird, sind also nicht nur die Goldpreise, sondern auch der Handel mit Goldfutures auf der Long- und Short-Seite der Spekulationen, die Entwicklung des US-Dollar-Index, die Erwartungen an die Zinsentwicklung der US-Notenbank (Fed), die wesentliche Bewegungen des Dollar vorantreiben, Kapitalzuflüsse und -abflüsse in GLD und IAU, die sich in deren Goldbullionbeständen widerspiegeln, sowie der Grad der Überkauftheit und Übersättigung von Gold von Bedeutung!Ich habe mir das Hirn zermartert und versucht, all das in ein Paar Charts zu destillieren, die jeden Trump-Sieg abdecken, aber es ist mir nicht gelungen, es herauszufinden. Anstatt also zu riskieren, sich in einem halben Dutzend Charts zu verzetteln, beschränke ich mich diese Woche auf den Text. Für unsere heutigen Zwecke ist die übergeordnete Interaktion zwischen all diesen wichtigen Goldfaktoren wichtiger als ihre individuellen Details. Die Ausgangssituationen für Gold vor den beiden Wahlen könnten nicht unterschiedlicher sein.Anfang Juli 2016, vier Monate vor Trumps erstem Wahlsieg, war der Goldpreis zum ersten Mal überhaupt auf 1.365 Dollar gestiegen. Ausschlaggebend dafür war eine Kombination aus spekulativen Goldfutures-Käufen bei einem schwächelnden USDX und amerikanischen Aktienanlegern, die GLD- und IAU-Aktien schneller kauften, als Gold gekauft wurde. Der starke Anstieg des Goldpreises umfasste einen enormen Aufwärtstag von 4,8% und führte dazu, dass der Goldpreis auf ein extrem überkauftes Niveau stieg, das das 1,152-fache seines 200-DMA betrug!Die Spekulanten waren in Goldfutures investiert und hielten 440.400 Long-Kontrakte, was damals einen Rekord darstellte! Ihre Short-Positionen waren mit 100.200 ebenfalls sehr gering. Da der Handel mit Goldfutures so unglaublich risikoreich ist, sind die Händler und das Kapital in diesem Bereich sehr begrenzt. Sobald die spekulative Positionierung bei Goldfutures zu extrem wird, sind größere Mittelwertumkehrungen in die entgegengesetzte Richtung unvermeidlich. So kam es sowohl vor als auch nach den Wahlen im Jahr 2016 zu massiven Verkäufen von Goldfutures.