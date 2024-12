2024 Zielgerade

Seit Mitte der 80er Jahre nutze ich jedes Jahr das amerikanische Thanksgiving-Wochenende, um auf das vergangene Handelsjahr zurückzublicken und die erfolgreichen Bewegungen hervorzuheben und die weniger erfolgreichen zu beleuchten. In meinem Handelsarsenal verwende ich normalerweise Gold, Volatilität, Aktienindexoptionen und Junior-Rohstoffaktien als meine bevorzugten Sektoren.Es gab eine Zeit bis August 2020, in der ich in den VanEck Gold Miners ETF (GDX) und den VanEck Junior Gold Miner ETF (GDXJ) ein- und ausstieg, aber nach einem der besten Trades meiner 45-jährigen Karriere - dem Kauf von Calls auf die beiden genau an dem Tag, an dem die Minen am 23. März 2020 ihren Tiefpunkt erreichten - habe ich sie noch nicht wieder in Betracht gezogen.Während die Märkte auf die Zielgerade des Kalenderjahres einbiegen, kann ich mit absoluter Genauigkeit sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Nvidia Corp. (NVDA) und Bitcoin (BTC) erleben würde, während sie auf die Ziellinie zudonnern. In der Illusion verankert, dass das Risikokapital wieder zu den Junior-Goldentwicklern und -Explorern zurückkehren würde, kämpften viele meiner größeren Bestände das ganze Jahr über gegen das Konkurrenzgewicht der Krypto- und Künstliche-Intelligenz-Namen.Der ausgetretene Pfad, die unterdurchschnittliche Performance der großen Bergbauaktien (wie Newmont Corp. (NEM)) und Barrick Gold Corp. (ABX, GOLD) mit der überragenden Performance von Tech- und Kryptowährungen als Sündenbock zu erklären, ist bei Portfoliomanagern auf der ganzen Welt äußerst dünn.Während Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) im Jahr 2024 mit einem Plus von 57,64% ein Rockstar war und den beiden Marktführern die Ohren langgezogen hat, ist es die Ausführung von AEM, die seine Reise an die Spitze des Performance-Berges innerhalb des Sektors der Senior-Goldminen unterstützt und gefördert hat.Leider hat der stellvertretende Index für Junior-Goldexplorer und -Entwickler - die TSX Venture Exchange - einst der Liebling der Spekulanten in ganz Europa und Nordamerika - in diesem Jahr nur einen unauffälligen Zuwachs von 11,10% erzielt, wobei die Volumina nur noch ein Schatten ihrer früheren Robustheit sind und sich die Finanzierungsaktivitäten auf eine Handvoll Institutionen und den einen oder anderen großen Bergbaukonzern beschränken, der den Mut hat, sich mit einer Finanzspritze zu beteiligen.Es kommt einem vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass Getchell Gold in letzter Minute eine Übertreibungsaktion gestartet hat, um genügend neue Finanzmittel zu sichern, um CanaGold Resources (CCM) die letzte Tranche von 1,6 Millionen Dollar zu zahlen, damit das Unternehmen sein Fondaway Canyon-Projekt nicht verliert, bei dem selbst zwei große neue hochgradige Goldzonen, die 2022 entdeckt wurden, nicht die Nadel bewegen konnten. Vor einem Jahr war ich der festen Überzeugung, dass, da der Goldpreis im Jahr 2024 mein Kursziel von 2.750 Dollar erreichen würde (damals lag er bei 2.089 Dollar), ein solch starker Anstieg auf neue Höchststände den Wert pro Unze für alle Junioren deutlich nach Norden treiben würde.Ein Jahr später haben jedoch nur sehr wenige von ihnen auch nur annähernd so reagiert, wie erwartet. Getchell Gold Corp. (GTCH, GGLDF) beendete den Monat mit einem Plus von nur zwei Cent gegenüber dem Finanzierungsstand von vor elf Monaten und scheint trotz einer revidierten Ressourcenschätzung von 2,319 Millionen Unzen relativ hochgradigen Goldes in Nevada, dem wohl freundlichsten Bundesstaat, in dem man in den USA Bergbau betreiben kann, ein verwaistes Dasein zu fristen, mit glanzlosem Volumen und ohne jegliche Förderung.Es gab sicherlich einige Ausnahmen in Form von American Eagle Gold Corp. (AE, AMEGF), dessen NAK-Entdeckung in B.C. das Interesse (und die Dollars) von Teck Resource Corp. auf sich gezogen hat, sowie von Hercules Metals Corp. (BADEF, BIG), dessen Projekt im westlichen Idaho auch die Aufmerksamkeit (und die Dollar) von Barrick Gold auf sich gezogen hat.