Das Vermögensregister, das die EU angeblich nicht will, könnte über die Hintertür kommen. Wie Norbert Häring berichtet, durchleuchten immer mehr Banken die Vermögenssituation der Bürger.In den USA werden zuletzt häufiger "Objekte" am Himmel gesichtet. In New Jersey sollen es Drohnen unbekannter Herkunft sein, die seit Wochen die Bewohner stören, über dem Kapitol in Washington wurden zuletzt vier Lichter gesehen, für die es keine Erklärung gibt. Straßenlaternen? Ufos?In Syrien greifen Terroristen im Gebiet von Aleppo an. Sie sollen auch von einem ukrainischen Nachrichtendienst ausgebildet worden sein.China verbietet die Ausfuhr von Gallium, Germanium, Antimon und anderen High-Tech-Mineralien in die USA. Zuletzt hatte Trump mit hohen Zöllen auf Waren von Ländern gedroht, die den Dollar verbannen. Der Handelskrieg nimmt Fahrt auf. China verbraucht riesige Mengen Silber für seine Solarindustrie. Laut Bai Xiaojun stieg die industrielle Nachfrage Chinas nach Silber im Jahr 2023 um 44% gegenüber dem Vorjahr auf 8.124 t. Die Welt-Minenproduktion betrug 26.000 t (Statista).© Jan KneistM & M Consult UG (hb)