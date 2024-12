DRD Gold in grenzwertiger Situation

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. startete schwach in die Handelswoche. Die Vorwochen waren dabei auch nicht prickelnd und dies insbesondere deshalb, weil im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 24. September einerseits die Bullen obsiegten und andererseits buchstäblichen doch die Kräfte ausgingen, was zur derzeitigen Chartsituation maßgeblich beitrug. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Zum gestrigen Wochenauftakt wurde das Tief vom 15. November bei 9,16 USD getestet und doch auch ein neues Mehrmonatstief mit 9,20 USD per Tagesschlussstand ausgebildet. Die sich nach dem Aufwind vom Oktober darstellende Kursschwäche könnte somit in die nächste Runde gehen. Ein neues Mehrmonatstief sowie neuer/tieferer Schlussstand auf Tagesbasis dürfte dabei zu Folgeverlusten bis zur Kreuzunterstützung bei 8,84 SUD führen. Dort wird es schließlich rund um den weiteren Verlauf entscheidend.Eine Stabilisierung könnte die Basis schlechthin für einen freundlichen Jahresstart ins Jahr 2025 sein. Dementsprechend wäre vom Niveau bei rund 8,84 USD ausgehend eine mögliche Beruhigung denkbar, welche zu einem Aufwärtsimpuls führen könnte, der mit einer Rückkehr über 9,64 USD weiteres Potenzial in Richtung von 10,15 USD sowie dem folgend bis 10,93 USD auslösen könnte.Sollte es hingegen zu einem nachhaltigen Durchbruch unter die Marke von 8,84 USD kommen, wäre der sich bereits darstellende Bruch des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA – aktuell bei 9,45 USD) vom vergangenen Freitag kritisch zu sehen. Ein in weiterer Folge zunehmender Verkaufsdruck erhöht die Wahrscheinlichkeit, den seit März etablierten Aufwärtstrend, zu unterschreiten.Kurse unter 8,50 USD begünstigen dieses Szenario mit einem neuen Korrekturziel von 7,90 USD. Dort wäre abermals die Möglichkeit einer Kursstabilisierung gegeben, bevor es unter 7,75 USD weiter kritisch werden könnte. Doch dazu mehr für den Fall der Fälle eines solchen Abtauchens.Den Bullen fehlt offensichtlich noch immer die Kraft. Ein weiterer Rücksetzer in Richtung 8,84 USD sollte daher einkalkuliert werden. Gelingt dort eine Stabilisierung, erscheint eine wieder aufwärtsgerichtete Tendenz bis über 9,20 USD hinaus denkbar. Die weiteren Kursziele wären bei 9,64 USD sowie darüber bis 10,15 USD mehr als nur eine Option.Der wieder zunehmende Druck löst die sich darstellende Seitwärtsrange negativ aus. Sofern sich die Kurse der Aktie unter das Niveau von 9,20 USD per Tagesschluss begebenden sollten, müsste man mit weiteren Verlusten bis zunächst 8,84 USD kalkulieren. Ein Rückgang darunter beziehungsweise vielmehr 8,50 USD würde weiteren Druck auf den Plan rufen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.