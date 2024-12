Goldaktien stellen großes Schnäppchen dar

Goldaktien sind nach wie vor große Schnäppchen, deren Preise sich noch an den früheren, viel niedrigeren Goldpreisen orientieren. Die Goldbergbauunternehmen erwirtschaften enorme Rekordgewinne, die durch den starken Bullenmarkt des Goldes angeheizt werden. Die Händler haben dies jedoch nur langsam erkannt, so dass Goldaktien im Verhältnis zu ihren zugrunde liegenden Gewinnen stark unterbewertet sind. Diese auffällige Anomalie wird nicht von Dauer sein, da die Aktienkurse irgendwann immer zu einem angemessenen Vielfachen der Unternehmensgewinne zurückkehren.Vor einem Jahr, in dieser Woche, lag der Goldpreis bei etwa 2.000 Dollar. Diese Niveaus wurden damals als sehr hoch angesehen, da Gold gerade seinen ersten nominalen Rekordschlusskurs seit 3,3 Jahren von 2.071 Dollar erreicht hatte! Die Händler waren damals im Allgemeinen noch ziemlich pessimistisch gegenüber Gold eingestellt. Mein in jener Woche verfasster Artikel war jedoch recht optimistisch und lautete: "2.450 Dollar sind zwar erreichbar, aber ich persönlich halte einen konservativen 25%igen Aufwärtstrend für besser, der den Goldpreis in die Nähe von 2.275 Dollar bringt."Diese konträre Meinung wurde Anfang April bestätigt, und der Goldpreis stieg weiter an. Mitte September erreichte diese Aufwärtsbewegung mit Gewinnen von über 40% den Status eines Monsters, bevor sie Ende Oktober mit einem Anstieg von 53,1% in 12,9 Monaten ihren Höhepunkt erreichte! Gold verzeichnete in dieser Zeitspanne erstaunliche 43 Rekordschlusskurse, der letzte lag vor sechs Wochen bei 2.786 Dollar. Damit war Gold extrem überkauft und die Positionierung der Spekulanten bei Gold-Futures extrem überzogen.Somit bestand für Gold ein hohes Risiko eines gesunden Ausverkaufs, um die Stimmung und die technischen Daten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was auch bald geschah. Doch bis Mitte November kam es lediglich zu einem Pullback von schlimmstenfalls 8,0%, was zeigt, dass der monstermäßige Aufwärtstrend des Goldpreises nach wie vor ungebrochen ist. Die starke Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr wurde durch die große weltweite Nachfrage von chinesischen Anlegern, Zentralbanken und indischen Schmuckkäufern angeheizt. Der Goldpreis bewegt sich in Richtung eines höheren Preisniveaus.Da das Jahr 2024 fast vorbei ist, lag der durchschnittliche Goldpreis in diesem Jahr bei 2.378 Dollar zum Jahresende. Das ist weit mehr als in den Vorjahren, als 2021, 2022 und 2023 durchschnittlich 1.798 Dollar, 1.801 Dollar und 2.077 Dollar gezahlt wurden. Die Kurse von Goldaktien sollten diese höheren Goldpreise widerspiegeln, die die zugrunde liegenden Erträge maßgeblich beeinflussen. Von 2021 bis 2024 stiegen die durchschnittlichen Goldpreise um 32,2%. Doch die durchschnittlichen Goldaktienpreise pro GDX stiegen nur um 3,1%! Dies ist eine verblüffende Anomalie, denn in der Vergangenheit haben die großen Goldaktien, die diesen ETF dominieren, in der Regel die wesentlichen Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache verstärkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gewinne aus dem Goldbergbau die höheren Goldpreise wirklich ausnutzen. Da die Bergbaukosten nur langsam steigen, treibt Gold, das diese Kosten übertrifft, ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum an. Nach jeder vierteljährlichen Gewinnsaison beschäftige ich mich eingehend mit den jüngsten Ergebnissen der 25 größten GDX-Werte. Der letzte Bericht, der vor einem Monat veröffentlicht wurde, bezieht sich auf das dritte Quartal 24, in dem der Goldpreis einen Rekordwert von 2.477 Dollar erreichte. Die durchschnittlichen Betriebskosten der 25 größten GDX-Werte lagen jedoch mit 1.431 Dollar je Unze weit darunter, was einen Gewinn von 1.046 Dollar je Einheit bedeutet. Diese stiegen im Jahresvergleich um 74,0%, das fünfte Quartal in Folge mit enormem Wachstum!Ab Q3'23 stiegen die impliziten Gewinne der Top-25 des GDX um 87,2%, 42,3%, 34,9%, 83,7% und 74,0% im Jahresvergleich! In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 betrugen diese durchschnittlich 980 Dollar je Unze. Das sind satte 94,1% mehr als der Durchschnitt des Jahres 2022, als der Goldpreis um 24,3% niedriger war! Da sich die Erträge fast verdoppelt haben, macht es aus fundamentaler Sicht überhaupt keinen Sinn, dass die GDX-Preise im Jahresdurchschnitt in diesem Jahr nur um 16,4% höher liegen.Diese unhaltbare Bewertungsanomalie ist sogar noch schockierender, wenn man sie anhand eines anderen Indikators darstellt. Da der vorherrschende Goldpreis in erster Linie die Gewinne der Goldminen bestimmt, zeigt ein Blick auf die Preisniveaus der Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis Unter- und Überbewertungen auf. Dividiert man die täglichen Schlusskurse des GDX durch die des mächtigen börsengehandelten Goldfonds GLD, erhält man das GDX/GLD-Verhältnis oder GGR. Es zeigt, ob Goldaktien relativ billig oder relativ teuer sind.Hier wird diese GGR in Blau zusammen mit den wichtigsten technischen Daten über den rohen GDX in Rot gelegt. Die großen Goldaktien hatten sicherlich keinen schlechten Lauf, wobei der GDX während des Monsteraufschwungs des Goldes bestenfalls um 70,2% anstieg. Dies führte jedoch zu einem ziemlich dürftigen Hebel von 1,3 gegenüber Gold, der weit hinter dem historischen Bereich von 2 bis 3 zurückbleibt. Die Goldaktien sind so stark hinter ihrem Metall zurückgeblieben, dass sie im Vergleich zu diesem immer noch auf einem säkularen Tiefststand gehandelt werden!