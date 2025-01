Kinross Gold enttäuschte und jetzt umso spannender

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. zeigte sich zur vergangenen Analyse vom 31. Oktober in absoluter Bestform. Auf Jahrzehntehoch notierend, schien der Himmel zum Greifen nah. Wie sich allerdings in weiterer Folge anhand des Chartverlaufs sehen lässt, enttäuschte die Aktie zum Jahresabschluss sichtlich. Warum die aktuelle Situation dennoch spannend ist, wollen wir uns einmal mehr und insbesondere zum Auftakt ins neue Handelsjahr 2025 im anschließenden Fazit genauer betrachten.Dabei sei zunächst ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr gewünscht. Ob letzteres auf die Aktie und/oder auch auf den Rohstoffsektor im gesamten Kontext zutrifft, bleibt abzuwarten. Kinross selbst zeigte sich zu Beginn des Novembers und dem dabei erfolgten ersten Rückgang unter die Unterstützung von 10,31 USD bereits angezählt und hochvolatil.Die Abschlusswochen im Handelsjahr 2024 waren durch starke Ausschläge rund um das Level von 10,00 USD je Anteilsschein geprägt. Letztlich jedoch obsiegten die Bären und führten bereits mehrmals bis zur Unterstützung von 9,24 USD zurück. Dieses Niveau konnte am letzten Handelstag im Jahr 2024 und einem dabei generierten Schlussstand von 9,27 USD um drei US-Cent verteidigt werden.Der gestrige Auftakt war hochgradig bullisch, auch wenn die erste sowie verkürzte Handelswoche generell unter schwächeren Handelsumsätzen beginnt. Dennoch bleibt die weitere Verteidigung der Unterstützung von 9,24 USD wichtig, um in weiterer Folge einen Lichtblick mit Signalwirkung zu aktivieren. Kann sich die Aktie nämlich über 9,24 USD weiterhin behaupten, stehen die Chancen für einen nochmaligen Auftrieb in Richtung der Marke von 10,00 USD gut. In weiterer Folge würde der bereits bekannte Widerstand von 10,31 USD auf die Agenda rücken.Ein Anstieg darüber wäre klar positiv zu sehen, sodass in weiterer Folge der Widerstand bei 10,82 USD attackiert werden dürfte, bevor es darüber zu Kurssteigerungen bis 11,57 USD kommen könnte. Sollte demgegenüber zum Jahresbeginn die bereits mehrfach bestätigte Unterstützung von 9,24 USD aufgegeben werden, wäre ein klares Verkaufssignal aktiviert, welches unweigerlich zu Anschlussverlusten bis zur Unterstützungszone von 8,01 bis 8,22 USD führen dürfte.Die charttechnische Gesamtsituation wäre im Nachgang an die Rückschläge seit dem Abtauschen unter die 10,00 USD-Marke, in diesem Zusammenhang weiter eingetrübt, sodass sich die Marktteilnehmer auf zunächst weiter anhaltende Verluste einstellen müssten.Die Käufer konnten das Unterstützungsniveau von 9,24 USD bislang vorbildlich verteidigen. Zuletzt umkämpft, wird es zum Jahresstart wichtig sein, eben dieses Niveau weiterhin zu behaupten. Es scheint derweil so, als würde dies gelingen, daher sollten zeitnahe Zugewinne in Richtung der Marke von 10,00 USD nicht überraschen, bevor darüber die Niveaus von 10,31 USD und 10,82 USD interessant werden dürften.Der Rückgang unter die Marke von 10,00 USD lastet schwer auf der Aktie. Sollte jetzt noch die Unterstützung von 9,24 USD aufgegeben werden, dürfte weiterer Abgabedruck seinen Einzug finden. Anschließende Verluste in Richtung der Unterstützungszone von 8,01 bis 8,22 USD wären möglicherweise der Start einer größeren Korrekturbewegung.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.