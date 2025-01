Royal Gold - was jetzt nach dem Rückschlag?

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. enttäuschte massiv im Nachgang zur vergangenen Analyse vom 22. Oktober . Denn anstatt neuer Höchststände rauschten die Notierungen gen Süden. Im Dezember wurde das Allzeithoch bei 155,10 USD vom 21. Oktober, ein Tag vor der letzten Analyse, um weniger als einen Dollar verfehlt. Schauen wir daher auf die weiteren Perspektiven nach den jüngsten Abschlägen.Mit rund -16% seit dem im Oktober erzielten Allzeithoch hält sich Royal Gold relativ betrachtet noch gut. Auch wenn, und dies darf nicht außer Acht gelassen werden, unlängst ein neues Mehrmonatstief generiert wurde. Zudem wurde die Aufwärtstrendlinie seit dem Jahresbeginn 2024 auch unterschritten, was in Summe eine angezählte Tendenz unterstellt. Der Wochenschlussstand vom Freitag führte dabei auch zu einer Ernüchterung, da die zuvor erzielten Zugewinne wieder relativiert wurden. Die neue Handelswoche dürfte daher spannend werden.Setzt die Aktie die eingeschlagene Erholungstendenz fort oder wird die seit dem Allzeithoch begonnene Abwärtsbewegung weiter ausgebaut? Der Preis- beziehungsweise Kursverlauf und entsprechende Trigger-Marken liefern hierbei Aufschluss. Sollte es daher zu einer weiteren Erholung kommen und das Level von 138,90 USD per Tagesschluss erobert werden können, wäre der Sprung über 140,89 USD möglich, was in weiterer Folge zusätzlichen Auftrieb bis 147,64 USD verleihen könnte. Darüber sollte es idealerweise weiter hinaufgehen, um das mittel- bis langfristige Chartbild wieder deutlicher aufzuhellen.Unterhalb von 134,68 USD könnte es hingegen zur Einstellung des zuletzt markierten neuen Mehrmonatstief bei 130,67 USD kommen. Die seit Ende Oktober eingeschlagene Abwärtstendenz dürfte sich hierbei entsprechend fortsetzen und zu weiteren Kursabschlägen führen. Das hierbei ableitbare nächste Kursziel lässt sich im Bereich rund um 125,00 USD je Anteilsschein definieren.Sollte der Abwärtsdruck weiter anhalten, müsste man unter 123,62 USD mit weiteren Verlusten bis 115,39 USD beziehungsweise bis 114,04 USD kalkulieren. In diesem Fall hätte sich die Aktie auf die Niveaus vom Frühjahr des vergangenen Jahres zurückentwickelt und vom Allzeithoch bereits mehr als -25 % an vorheriger Performance eingebüßt.Die gestartete Umkehr lässt derweil die Bullen zittern. Und doch wäre bei einer weiteren Erholung über 138,90 USD hinaus mit einer wieder freundlicheren Kurstendenz zu rechnen. Infolgedessen könnte es zur entscheidenden Überwindung des Niveaus von 140,89 USD kommen, was in weiterer Konsequenz zu Kurssteigerungen bis 147,64 USD führen könnte.Eine wieder aufkommende Kursschwäche mit Notierungen unter 134,68 USD sollten den Druck weiter erhöhen, sodass es schnell bis zum letzten Tiefpunkt bei 130,67 USD abwärtsgehen dürfte. Neue Tiefs würden den Abwärtstrend weiter befeuern und Rücksetzer in Richtung von rund 125,00 USD wahrscheinlich werden lassen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.