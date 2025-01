West Red Lake Gold verstärkt sein Team mit Ernennung von Hayley Halsall-Whitney zur Vice President Operations

Vancouver, 14. Januar 2025 - West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, die Ernennung von Hayley Halsall-Whitney zur Vice President Operations bekannt zu geben.Frau Halsall-Whitney ist eine professionelle Ingenieurin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Förderung optimaler Betriebsabläufe in kanadischen Bergbaubetrieben. Zuletzt war sie als General Manager in der Mine Eagle River von Wesdome Gold Mines tätig (2020-2024), wo sie das Unternehmen im Jahr 2021 durch intensive und kontinuierliche Konzentration auf alle Aspekte des Minenkomplexes Eagle River, einschließlich der Abteilungen für Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Abraum, Wartung, Elektrik, Personalwesen, technische Dienstleistungen (Geologie und Bergbauingenieurwesen) und Finanzen, sowohl im Untertagebau als auch beim Mishi-Tagebau und den Mühlenbetrieben, schnell zu einer Rekordproduktion führte. In ihrer 3,5-jährigen Amtszeit lieferte sie auch das erste Blockmodell und das erste Update zur Lebensdauer der Mine seit ihrer Inbetriebnahme und erhöhte damit die Reserven- und Ressourcenwerte, senkte die Cash-Kosten, führte disziplinierte Ansätze für den Kapitaleinsatz, die Steuerung der Lieferkette und die Vertragsverhandlungen ein, stellte die Bergbau- und Wartungsteams von externen Auftragnehmern auf interne Mitarbeiter um, setzte wichtige Sicherheitsinitiativen um und führte strenge Richtlinien für Gleichstellung und Vielfalt ein.Vor ihrer Position als General Manager bei Eagle River war Frau Halsall-Whitney Mill Managerin bei Eagle River, eine Position, die sie nach ähnlichen Funktionen bei North American Palladium als Mill Superintendent und bei Goldcorps Mine Porcupine als Processing Superintendent im Century Project innehatte. Zu Beginn ihrer Bergbaukarriere arbeitete Frau Halsall-Whitney als Projektingenieurin für Prozesssteuerung bei XPS Consulting (Xstrata), bevor sie zu Glencores Sudbury Integrated Nickel Operations wechselte, wo sie in der gesamten Organisation in leitenden Ingenieurspositionen von der Schmelze bis zum Mühlenbetrieb tätig war. Als erste Metals Accounting Engineer in der Finanzabteilung leitete sie die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Lösung für die Metallbuchhaltung, die die Messsysteme und -prozesse der Bergwerke, Mühlen und Schmelzanlagen direkt mit den SAP-Finanz- und individuellen Feed-Systemen verbindet. Darüber hinaus hat Frau Halsall-Whitney mehrere Publikationen im Bereich Prozesssteuerung und Metallbuchhaltung verfasst.Ich freue mich, Hayley Halsall-Whitney bei West Red Lake Gold und in der Mine Madsen willkommen zu heißen, sagte President und CEO Shane Williams. Mit dem laufenden Abbau von Großproben, zwei Dritteln des geplanten Betriebspersonals vor Ort, einschließlich starker Führungskräfte am Minenstandort, der für März geplanten Verarbeitung von Großproben und der ersten, für Mitte des Jahres geplanten Produktion ist die Mine Madsen an einem Punkt angelangt, an dem eine erfahrene Führungskraft, die sich voll und ganz auf die Optimierung aller Aspekte des Untertagebaus konzentriert, für einen reibungslosen Start und einen zuverlässigen, optimierten Betrieb unerlässlich ist. Solche Führungskräfte sind in der heutigen Bergbauindustrie selten, daher freuen wir uns sehr, dass Hayley die Chance, die wir in der Mine Madsen sehen, erkannt hat und sich entschieden hat, Teil unseres Teams zu werden.Frau Halsall-Whitney hat einen beeindruckenden Bildungshintergrund, angefangen mit einem BA in Politikwissenschaft und Philosophie von der Concordia University und einem BASc gefolgt von einem MSc in Chemieingenieurwesen von der University of Ottawa. Anschließend absolvierte sie einen EMBA [Executive MBA] an der Kellogg-Schulich School of Management und vor kurzem das Advanced Management Program an der Wharton Business School. Nebenbei erwarb sie auch Zertifizierungen in den Bereichen Projektmanagement und Advanced Project Management.West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78057/2025-01-14-WRLG_Hayley_de_PRcom.001.pngFÜR West Red Lake Gold Mines Ltd. 