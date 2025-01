Calibre Mining erfüllt auch im 4. Jahr die Grundsätze für verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council

Vancouver, 14. Januar 2025 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") ein führender mittelständischer Goldproduzent, freut sich, die Veröffentlichung seines Konformitätsberichts 2024 zu den Responsible Gold Mining Principles ("RGMP") bekannt zu geben. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen die RGMP des World Gold Council einhält, was Calibres kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Bergbaupraktiken widerspiegelt.- Vier Jahre unerschütterlichen Engagements: Calibre hat eine konsequente Führungsrolle bei der Integration der RGMPs in seine Geschäftstätigkeit bewiesen. Diese anhaltenden Bemühungen spiegeln die robusten sozialen Managementsysteme des Unternehmens, die gründlichen Risikobewertungen, die proaktiven Strategien zur Einbindung der Stakeholder und die umfassende Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte wider. Diese Errungenschaften setzen weiterhin einen hohen Standard für Best Practices in der Branche.- Konfliktfreies Gold Standard Bereitschaft: Calibre hat erfolgreich eine Bereitschaftsprüfung abgeschlossen und damit seine Verpflichtung zur Produktion von konfliktfreiem Gold bekräftigt. Dieser Meilenstein zeigt das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Beschaffung und Integrität der Lieferkette und stärkt das Vertrauen der Stakeholder.- Extern verifiziertes ESG-Engagement: Die Einhaltung der RGMPs durch Calibre wurde von unabhängiger Seite extern bestätigt, was das Engagement des Unternehmens für führende Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in allen Geschäftsbereichen weiter unterstreicht.- Kontinuierliche Verbesserung und Verantwortlichkeit: Die Aktionspläne des Unternehmens, die sich mit den in früheren Bewertungen festgestellten Lücken befassen, zeigen das Engagement von Calibre für eine kontinuierliche Verbesserung und gewährleisten die Angleichung an globale Best Practices.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Calibres Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Erreichen der RGMP-Konformität im vierten Jahr in Folge und die Annäherung an den Conflict-Free Gold Standard unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für Transparenz, ethische Praktiken und nachhaltige Entwicklung. Als stolzes Mitglied des World Gold Council sind wir bestrebt, Maßstäbe im verantwortungsvollen Bergbau zu setzen und dauerhafte Werte für alle Beteiligten zu schaffen.Unser Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau wurde von globalen Rating-Agenturen anerkannt. Insbesondere das ESG-Rating von Morgan Stanley Capital International (MSCI) hat Calibre kürzlich von "BBB" auf "A" heraufgestuft, was unsere Fortschritte und unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Seit unserem ersten Rating von 'BB' im Jahr 2021 haben wir uns kontinuierlich verbessert, und dieser Aufwärtstrend unterstreicht das Engagement und die Bemühungen des Teams, Nachhaltigkeit in unsere Geschäftstätigkeit zu integrieren. Nachhaltigkeit ist eine Reise, und wir sind zuversichtlich, dass unser kontinuierlicher Fokus auf Verbesserungen im Laufe der Zeit zu weiteren Fortschritten führen wird. Während wir diese Meilensteine feiern, konzentrieren wir uns weiterhin auf die kontinuierliche Verbesserung unserer Praktiken, geleitet von den Erkenntnissen aus unserem jüngsten Assurance-Prozess."Der RGMP-Konformitätsbericht 2024 und der begleitende Assurance Letter sind hier und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com verfügbar, wo auch weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Calibre zu finden sind. Die Veröffentlichung dieses Berichts ist Teil der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie von Calibre, bei der Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und hervorragende Unternehmensführung im Vordergrund stehen. Calibre Mining Corp. (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline von Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Wachstumsansatz einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.IM NAMEN DES VORSTANDES"Darren Hall"Darren Hall, Präsident und VorstandsvorsitzenderRyan King, SVP Unternehmensentwicklung & IRT: 604.628.1012E: calibre@calibremining.comwww.calibremining.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDer Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6. 