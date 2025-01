Mawson Gold Ltd. schließt Spin-Out, Aktienkonsolidierung und Namensänderung ab

In Verbindung mit einer Transaktion mit SUA Holdings Limited (SUA) hat Mawson Gold Ltd. die Abspaltung seiner Uranaktiva durch einen Plan of Arrangement abgeschlossen, in dessen Rahmen das Unternehmen 100% der Stammaktien von SUA anteilig an die Aktionäre des Unternehmens, die am Freitag, den 10. Januar 2025 um 12:01 Uhr (Vancouver Ortszeit) registriert waren, ausgibt. Infolgedessen sind die Aktionäre des Unternehmens auch Aktionäre von SUA geworden und SUA ist keine Tochtergesellschaft des Unternehmens mehr. SUA ist nun ein berichtspflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta und Ontario. Die erforderlichen Steuererklärungen wurden eingereicht, so dass SUA für kanadische Einkommensteuerzwecke als Aktiengesellschaft gilt und eine Investition in die Aktien der SUA daher für alle registrierten Konten eine zulässige Investition darstellt.Unmittelbar nach Abschluss des Arrangements führte das Unternehmen eine Konsolidierung seiner Stammaktien auf der Basis von 3,169432 zu 1 durch. Infolgedessen wurden die 306.138.320 Stammaktien des Unternehmens, die vor der Konsolidierung ausgegeben und im Umlauf waren, auf 96.590.894 Stammaktien reduziert und die ausstehenden Aktienoptionen entsprechend angepasst.In Verbindung mit dem erwarteten Abschluss des Scheme of Arrangement zwischen dem Unternehmen und seinem Tochterunternehmen Southern Cross Gold Ltd. (SXG) änderte Mawson seinen Namen in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. mit Wirkung zum 10. Januar 2025. Es wird erwartet, dass die Stammaktien des Unternehmens ab Handelsbeginn am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, wieder an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Tickersymbol 'SXGC' gehandelt werden. Die neue CUSIP-Nummer, die den Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung und Namensänderung zugewiesen wird, lautet 842685109 und der ISIN-Code CA8426851090. Die Stammaktien von Southern Cross Gold Consolidated werden am 15. Januar 2025 (AEDT) außerdem an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Ticker 'SX2' notiert.Southern Cross Gold Consolidated, ehemals Mawson Gold, ist ein Explorationsunternehmen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Sunday Creek Project, das Redcastle Project und das Mount Isa Project.© Redaktion MinenPortal.de