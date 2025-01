Gold, Silber und Goldaktien

Der Goldpreis hat sich in dieser Woche ordentlich entwickelt. Der ideale Weg für die nächsten Tage wäre nun ein Rücksetzer in den Bereich um 2.665 USD (Februar Future) und dann ein Ausbruch nach oben mit Schwung:Silber konnte die 32 USD im Future nicht überwinden. Somit sehe ich auch hier zunächst einen Rücksetzer als möglich an, um etwas mehr Kraft zu tanken, bevor diese Marke überwunden wird:Enttäuschend bleiben die Goldaktien. Die Bewegungen nach oben sind schwach, nach unten sind die Papiere voll mitgegangen. Das mag frustrierend sein, besonders für Anleger, die noch nicht so lange dabei sind. Allerdings ist es bei den Goldaktien sehr (sehr) häufig der Fall, dass man sich als Anleger 80% oder 90% der Zeit über sie aufregt, dann aber in 10% oder 20% der Zeit das Geld verdient. Sprich, wenn es losgeht, dann kommt man selten noch vernünftig zum Einstieg und die Sprünge sind stark. Deshalb zeige ich Ihnen jüngst auch so oft die Bewertungen. Alle Produzenten von uns sind a) spottbillig und b) finanziell solide aufgestellt.Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wäre der eine oder andere Produzent bei einem stärkeren Goldpreisrückgang oder einem operativen Problem in massive Schwierigkeiten geraten und dennoch waren die Bewertungen höher oder zumindest auf dem Niveau, das aktuell vorliegt.An der GDX-GLD-Ratio sehen wir, wo sich die Bewertungen aktuell befinden. Blenden wir die Corona-Panik 2020 aus, dann haben wir Bewertungen wie auf den Tiefs der vergangenen vier Jahre. Diese waren nicht von Bestand und es ging immer nach oben und wie schon erwähnt, stehen die Unternehmen fundamental deutlich besser da:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.