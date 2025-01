Bear Creek mit neuem Versuch im Jahr 2025?

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. konnte zur vergangenen Analyse vom 15. Oktober des letzten Jahres positiv überraschen. Der langfristige Abwärtstrend wurde gebrochen und doch verbleibt mit aktueller Beschau die pure Ernüchterung. Denn Anschlussgewinne blieben aus. Ein Anstieg per Wochenschluss über 0,34 EUR dürfte Potenzial bis 0,40 EUR und in weiterer mittel- bis langfristiger Folge sogar bis zur Region von 0,67 EUR je Anteilsschein eröffnen.Unterhalb von 0,34 EUR bleibt die Aktie allerdings anfällig für Verluste in Richtung 0,20 EUR. Ein Abtauchen unter 0,20 EUR wäre dabei sehr kritisch zu sehen. Dies könnte eine deutlichere Abwärtsbewegung bis 0,12 EUR initiieren.Generell ist zwischen 0,20 und 0,34 EUR eine Neutralität zu unterstellen. Erst ein Verlassen dieser Range dürfte weitere Impulse liefern.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.