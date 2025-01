Fortuna Mining: Rekordproduktion von 455.958 oz Au-Äq für 2024 und Ausblick auf 2025

(oz) (oz)

Séguéla, Côte d'Ivoire 35,244 137,781 126,000 - 138,000 - - -

Yaramoko, Burkina Faso 29,576 116,206 105,000 - 119,000 - - -

Lindero, Argentinien 26,806 97,287 93,000 - 105,000 - - -

San Jose, Mexiko 4,239 17,811 19,000 - 23,000 594,373 2,548,402 3,100,000 - 3,600,000

Caylloma, Peru 128 552 - 249,238 1,176,543 900,000 - 1,100,000

Insgesamt 95,993 369,637 343,000 - 385,000 843,611 3,724,945 4,000,000 - 4,700,000



Séguéla-Mine, Elfenbeinküste

Erreicht das obere Ende der Prognose für die



Q4 2024 GJ 2024 2024 Leitfaden

Gefräste Tonnen 430,117 1,561,800 -

Durchschnittlich gefräste tpd 4,727 4,279 -

Goldgehalt (g/t) 2.95 2.95 -

Goldgewinnung (%) 91.7 93.0 -

Goldproduktion (Unzen)1 35,244 137,781 126,000 - 138,000



Anmerkung:

1. Die Produktion umfasst nur Doré

Q4 2024 GJ 2024 2024 Leitfaden

Gefräste Tonnen 102,105 454,969 -

Durchschnittlich gefräste tpd 1,122 1,243 -

Goldgehalt (g/t) 9.18 8.21 -

Goldgewinnung (%) 98.16 98.12 -

Goldproduktion1 (Unzen) 29,576 116,206 105,000 - 119,000



Anmerkung:

1. Die Produktion umfasst nur Doré

Q4 2024 GJ 2024 2024 Leitfaden

Erz auf der Unterlage (t) 1,757,290 6,367,505 -

Goldgehalt (g/t) 0.60 0.62 -

Goldproduktion (Unzen)1 26,806 97,287 93,000 - 105,000

Q4 2024 GJ 2024 2024 Leitfaden

Gefräste Tonnen 190,063 735,591 -

Durchschnittlich gefräste tpd 2,437 2,138 -

Silbergehalt (g/t) 118 125 -

Silbergewinnung (%) 82.70 86.07 -

Silberproduktion (oz) 594,373 2,548,402 3,100,000 - 3,600,000

Goldgehalt (g/t) 0.85 0.89 -

Goldgewinnung (%) 81.96 84,76 -

Goldproduktion (oz) 4,239 17,811 19,000 - 23,000

Q4 2024 GJ 2024 2024 Leitfaden

Gefräste Tonnen 139,761 551,430 -

Durchschnittlich gefräste tpd 1,553 1,549 -

Silbergehalt (g/t) 67 80 -

Silbergewinnung (%) 83.32 83.29 -

Silberproduktion (Unzen)1 249,238 1,176,543 900,000 - 1,100,000

Bleigehalt (%) 3.36 3.57 -

Rückgewinnung von Blei (%) 91.73 91.07 -

Bleiproduktion (lbs) 9,499,719 39,555,339 29,000,000 - 34,000,000

Zinkgehalt (%) 4.94 4.71 -

Zinkausbeute (%) 91.14 90.61 -

Zinkproduktion (lbs) 13,873,690 51,905,635 36,000,000 - 39,000,000

Meine Silber (Moz) Gold (koz) Blei (Mlbs) Zink (Mlbs) Bargeldkosten1,2, 3,5 AISC1,2,3,5

Silber ($/oz Ag-Äq) ($/oz Ag-Äq)

Caylloma, Peru 0.9 - 1.0 - 29 - 45 - 15.0 - 16. 21.7 - 24.

Gold ($/oz Au) ($/oz Au)

Lindero, Argentinien4 - 93 - 105 - - 1,060 - 1, 1,600 - 1,770

Yaramoko, Burkina Faso - 107 - 121 - - 880 - 1,000 1,165 - 1,320

Séguéla, Côte d'Ivoire - 134 - 147 - - 680 - 750 1,500 - 1,600

Konsolidiert Gesamt 0.9 - 1.0 334 - 373 29 - 45 - $895 - 1,0156 $1,550 - 1,6806

Meine Bargeldkostena,b,c AISCa,b,c

Silber ($/oz Ag-Äq) ($/oz Ag-Äq)

Caylloma, Peru 14.28 19.90

Gold ($/oz Au) ($/oz Au)

Lindero, Argentinien 920 1,565

Yaramoko, Burkina Faso 809 1,499

Séguéla, Côte d'Ivoire 357 760

2025 2026

Jährliche Goldproduktion (koz) 134 - 147 160 - 180

Cash-Kosten ($/oz Au)1 680 - 750 720 - 790

AISC ($/oz Au)1 1,500 - 1,600 1,260 - 1,390

Vancouver, 21. Januar 2025 - Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM) (TSX: FVI) meldet die Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2024 aus seinen fünf aktiven Minen in Lateinamerika und Westafrika. Für das gesamte Jahr 2024 produzierte Fortuna eine Rekordmenge von 369.637 Unzen Gold und 3.724.945 Unzen Silber, was einer Rekordmenge von 455.958 Unzen Goldäquivalent1 entspricht, einschließlich der Nebenprodukte Blei und Zink. Alle Verweise auf Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar ausgedrückt.- Produktion von 116.358 Unzen Goldäquivalent; im Vergleich zu 110.820 Unzen Au Eq im dritten Quartal 20243 und 136.154 Unzen Au Eq im vierten Quartal 20232- Goldproduktion von 95.993 oz; im Vergleich zu 91.251 oz Au in Q3 20243 und 107.376 oz Au in Q4 20232- Silberproduktion von 843.611 oz; verglichen mit 816.187 oz in Q3 20243 und 1.354.003 oz in Q4 2023(2- Rückkauf von 6.402.640 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von $4,77 pro Aktie für insgesamt $30.529.066; dies entspricht 41,88 Prozent der 15.287.201 Aktien im Rahmen des normalen Emittentenangebots des Unternehmens6- Rekordproduktion von 455.958 Unzen Goldäquivalent1, im Einklang mit dem unteren Ende der Prognose; im Vergleich zu 452.389 Unzen Au Eq im Jahr 2023(2- Rekord-Goldproduktion von 369.637 oz, Erreichen der Mitte der Prognose; verglichen mit 326.638 oz Au im Jahr 2023(2- Silberproduktion von 3,7 Moz, unter der Prognose; verglichen mit 5,9 Moz im Jahr 20232- Produktion von 39,6 bzw. 51,9 Mio. Pfund Blei und Zink als Nebenprodukt- 2024 Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) von 1,36 im Vergleich zu 1,22 im Jahr 2023; Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) von 0,48 im Vergleich zu 0,36 im Jahr 2023- Goldäquivalentproduktion zwischen 380.000 und 422.000 Unzen; ein prognostizierter Rückgang von 17 bzw. 7 Prozent im Vergleich zur Produktion von 20244- Goldproduktion zwischen 334.000 und 373.000 oz; ein prognostizierter Rückgang von 10 Prozent und ein Anstieg von 1 Prozent, verglichen mit 20242- Silberproduktion zwischen 0,9 und 1,0 Millionen Unzen; ein prognostizierter Rückgang zwischen 76 bzw. 73 Prozent im Vergleich zu 20242- Cash-Kosten zwischen 895 und 1.015 $/oz Au Eq 5- AISC zwischen 1.550 und 1.680 $/oz Au Eq 51. Au Eq umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.401 $/oz Au, 28,04 $/oz Ag, 2.072 $/t Pb und 2.786 $/t Zn oder Au:Ag = 1:85,6, Au:Pb = 1:1,16, Au:Zn = 1:0,862. Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 18. Januar 2024: "Fortuna meldet Rekordproduktion von 452 koz Au Eq für 2023 und Jahresprognose von 457 bis 497 koz Au Eq für 2024."3. Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024: "Fortuna meldet solide Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent für das dritte Quartal 2024."4. Au Eq umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.500 $/oz Au, 30,0 $/oz Ag, 2.100 $/t Pb und 2.700 $/t Zn oder Au:Ag = 1:83,30, Au:Pb = 1:1,19, Au:Zn = 1:0,935. Siehe Anhang6. Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 3. Dezember 2024, "Fortuna berichtet über Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm".- Erzielung einer Jahresproduktion von 1,56 Millionen Tonnen als Ergebnis der Optimierungsarbeiten;- 25 Prozent über der ursprünglichen AuslegungskapazitätIm vierten Quartal belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 715.008 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,34 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 53.796 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Insgesamt wurden 3.670.138 Tonnen Abraum bewegt, was einem Abraumverhältnis von 5,1:1 entspricht. Die Grube Antenna war mit 530.651 Tonnen Erz die Hauptproduktionsquelle, während die Gruben Koula und Ancien den Rest beisteuerten.Séguéla produzierte 35.244 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,95 g/t Au, was einer Steigerung von 0,7 bzw. 9,7 Prozent mehr als im dritten Quartal 2024. Trotz der höheren Gehalte im vierten Quartal blieb die Produktion im Vergleich zum Vorquartal aufgrund von Bestandsbewegungen im Anlagenkreislauf im Wesentlichen unverändert. Der höhere Goldgehalt steht im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge und ist repräsentativ für den Gehalt während der Lebensdauer der Mine. Der Anlagendurchsatz lag im Quartal bei durchschnittlich 208 Tonnen pro Stunde (tph) und damit um 35 % höher als die Auslegungskapazität der Namensplatte von 154 tph.Es wird erwartet, dass die AISC für das gesamte Jahr innerhalb des für 2024 prognostizierten Bereichs von 1.110 bis 1.230 $ pro verkaufter Unze liegen, wobei die AISC im vierten Quartal über dem Jahresdurchschnitt liegen, was auf höhere Investitionen im letzten Quartal 2024 zurückzuführen ist.- Meilenstein von einer Million Unzen Gold im Mai 20241- Das vierte Jahr in Folge ohne Arbeitsunfälle mit AusfallzeitenIm vierten Quartal wurden 102.105 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 9,18 g/t Au verarbeitet und 29.576 Unzen Gold produziert. Dies entspricht einer Steigerung des Gehalts um 37 % und einer Steigerung der Unzen um 6 % im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Die geringere gefräste Tonnage war in erster Linie auf den Ausfall des Schaltkreisunterbrechers des Mühlenantriebs mit variabler Drehzahl zurückzuführen, der zu einem Verlust von etwa 16 Tagen an Fräszeit führte. Der höhere Erzgehalt ist darauf zurückzuführen, dass das Erz hauptsächlich aus den Abbaubetrieben in der Zone 55 und QVP bezogen wurde, da die Erschließungsarbeiten zurückgingen. In der Zone 55 wurde die Erschließung des Erzes im Laufe des Quartals abgeschlossen, und die Erschließungsarbeiten sollen im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. In der Zone 109 wurde mit der Mobilisierung des Tagebaus begonnen; der Abbau soll später im ersten Quartal 2025 beginnen.Während des Quartals wurden 117.817 Tonnen Erz mit durchschnittlich 8,5 g/t Au aus der Zone 55 und QVP abgebaut.Es wird erwartet, dass die AISC für das gesamte Jahr leicht über dem für 2024 prognostizierten Bereich von 1.220 bis 1.320 $ pro verkaufter Unze liegen werden. Dies ist auf die erfolgreichen Explorationsergebnisse und die erforderliche zusätzliche Minenerschließung zurückzuführen, die mit der Verlängerung der Lebensdauer der Mine bis 2025 in Einklang steht1. Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 22. Mai 2024: "Fortunas Yaramoko-Mine erreicht Meilenstein von einer Million Unzen Gold".1. Die Goldproduktion umfasst Doré, Gold in Kohle und Gold in Kupferkonzentrat- Die Erweiterung des Leach-Pads wurde im vierten Quartal 2024 in Betrieb genommen; die Inbetriebnahme erfolgte pünktlich und innerhalb des Budgets.Im vierten Quartal wurden 2,05 Millionen Tonnen Erz abgebaut, wobei das Abraumverhältnis 1,54:1 betrug.Insgesamt wurden 1,76 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,60 g/t Au auf das Laugungspad gelegt, das geschätzte 34.151 Unzen Gold enthält.Die Goldproduktion für das Quartal belief sich auf 26.806 Unzen Gold, davon 24.679 Unzen in Doré-Barren, 2.086 Unzen in reichhaltiger Feinkohle und 41 Unzen in Kupferpräzipitat. Die Der Produktionsanstieg von 10 % im Vergleich zum vorangegangenen Quartal ist auf eine höhere Perkolationsrate der trächtigen Lösung zurückzuführen, die mit dem ersten Erzabzug auf dem neuen Erweiterungsgebiet des Laugungspads zusammenhängt. Die Mine begann in der zweiten Hälfte des Oktobers 2024 mit der Aufbringung des Erzes auf das erweiterte Laugungspad. Zum Jahresende war das 51,8 Millionen $ teure Projekt zur Erweiterung des Laugungspolsters zu etwa 88 % abgeschlossen, wobei 6 Millionen $ müssen im ersten Quartal 2025 noch ausgegeben werden. Dieser Betrag wird für den Abschluss kleinerer Bauarbeiten, die Demobilisierung der Bauunternehmen und den Abschluss des Projekts verwendet. Es wird erwartet, dass die Erweiterung des Laugungspolsters im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird.Der Energieversorger von Lindero hat im September 2024 mit den Arbeiten an einem 14,5-MWh-Solarkraftwerksprojekt begonnen. Derzeit ist das Projekt zu 41 Prozent abgeschlossen, und ein Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 1 MWh wurde bereits installiert und mit dem bestehenden Kraftwerk verbunden. Das Projekt wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen seinEs wird erwartet, dass die AISC für das gesamte Jahr am oberen Ende der Prognosespanne für 2024 zwischen 1.730 $ und 1.950 $ pro verkaufter Unze liegen werden, was vor allem auf die Aufwertung des argentinischen Peso im Laufe des Jahres zurückzuführen ist. Es wird jedoch erwartet, dass sich die AISC im Jahr 2025 verbessern werden, wie im Abschnitt über die Aussichten von Lindero dargelegt wird.Initiativen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz im Zusammenhang mit der Mine, der Anlagenkapazität und der Goldgewinnung- Optimierung des Bohrkronendurchmessers für Produktionsbohrungen, was zu einer 38-prozentigen Verbesserung der Produktivität pro gebohrtem Meter führte.- Beginn des Projekts zur Umstellung der Lade- und Transportflotte von 100-Tonnen-Lkw und Schaufeln auf 40-Tonnen-Lkw und Bagger. Es wird erwartet, dass dieses Projekt die Kapitalausgaben und den Dieselverbrauch senkt, die Lieferoptionen für Ersatzteile verbessert und die Lagerbestände über die Lebensdauer der Mine reduziert.- Durch die Optimierung der Primär- und Sekundärbrecher konnte der Stundendurchsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gesteigert werden.- Mit HPGR wurde eine 12-prozentige Reduzierung der durchschnittlichen Partikelgröße erreicht, die Goldgewinnung zu verbessern.- Die SART-Anlage konnte den Verbrauch der wichtigsten Reagenzien im Vergleich zu den geplanten KPIs um 20 Prozent senken- Der Cyanidverbrauch wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gesenkt, so dass der aktuelle Verbrauch bei 0,28 kg/t liegt.- Durch die Optimierung der Adsorptionssäulen und Druckbehälter wurde der Durchfluss um 10 Prozent erhöht, was zu einer verbesserten Goldgewinnung führte- Nach seiner Fertigstellung soll das Solarkraftwerk jährliche Einsparungen in Höhe von etwa 1,8 Mio. USD ermöglichen, indem es schätzungsweise 40 % des Dieselverbrauchs durch Solarenergie ersetzt und gleichzeitig die CO(2)-Emissionen um etwa 10.630 t/Jahr reduziert.Diese Initiativen stehen im Einklang mit Fortunas Strategie der kontinuierlichen Verbesserung, und das Unternehmen sucht weiterhin nach Möglichkeiten zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit.- Nach dem Ende des Quartals gab das Unternehmen den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden San Jose Mine bekannt1,2Im vierten Quartal produzierte die Mine San Jose 594.373 Unzen Silber und 4.239 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 118 g/t Ag und 0,85 g/t Au, was einem Anstieg von 16 und 12 % im Vergleich zum dritten Quartal 2024 entspricht. Die positiven Ergebnisse sind auf Abbau höherer Gehalte zurückzuführen, wobei die Verarbeitungsanlage 190.063 Tonnen mit einer durchschnittlichen Rate von 2.437 Tonnen pro Tag verarbeitete. Die metallurgische Ausbeute wurde weiterhin durch höheres Eisenoxidmaterial in den oberen Ebenen beeinträchtigt.Die Jahresproduktion von Silber und Gold lag 18 bzw. 6 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose. Etwa 5 % der geringeren Produktion beider Metalle waren auf die Auswirkungen des Eisenoxids bei der metallurgischen Gewinnung zurückzuführen. Die Hauptgehalte für das Jahr entsprachen dem geologischen Modell, wenn auch etwas niedriger als erwartet.Da die Mine am Ende der Reserven betrieben wurde, wurden in Gebieten, die alte Stollen und Abbaustellen mit hoher geologischer Unsicherheit enthalten, weniger Tonnen als erwartet abgebaut. Infolgedessen waren die größten Auswirkungen auf die jährliche Silberproduktion auf eine geringere als die erwartete Fördermenge zurückzuführen.1. Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 15. Januar 2025: "Fortuna kündigt den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden San Jose Mine in Mexiko an"2. Au Eq umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.661 $/oz Au, 31,26 $/oz Ag, 2.009 $/t Pb und 3.046 $/t Zn oder Au:Ag = 1:85,1, Au:Pb = 1:1,32, Au:Zn = 1:0,871. Die metallurgische Gewinnung von Silber wird auf der Grundlage des Silbergehalts im Bleikonzentrat berechnet.Im vierten Quartal produzierte die Mine Caylloma 249.238 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 67 g/t Ag. Die Silberproduktion war zwar um 18 % niedriger als im vorangegangenen Quartal, entsprach der Produktionsreihenfolge für diesen Zeitraum. Die gesamte Silberproduktion für das Jahr lag 7 % über dem oberen Ende der Jahresprognose.Die Zink- und Bleiproduktion belief sich im vierten Quartal auf 13,87 Mio. Pfund bzw. 9,50 Mio. Pfund mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 4,94 % Zn und 3,36 % Pb, was einem Anstieg von 6 % bei Zink und einem Rückgang von 7 % bei Blei im Vergleich zum dritten Quartal 2024 entspricht. Die Zink- und Bleiproduktion lag um 33 % bzw. 16 % über dem oberen Ende der Jahresprognose. Die gesteigerte Produktion ist das Ergebnis einer positiven Anpassung der Gehalte an das Reservenmodell in den unteren Ebenen der Untertagemine.Es wird erwartet, dass die AISC für 2024 am oberen Ende der jährlichen Prognosespanne zwischen $18 und $21 pro verkaufter Unze liegen, was auf die Auswirkungen eines höheren Silberpreises im Verhältnis zu Zink und Blei bei der Berechnung der Silberäquivalenz zurückzuführen ist, was zu niedrigeren äquivalenten Unzen führtDie Produktionsprognose für 2025 ist niedriger als die für 2024, was auf den voraussichtlichen Abschluss des Verkaufs der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Mine San Jose im ersten Quartal 2025 sowie auf die Auswirkungen eines höheren Silberpreises im Vergleich zu Zink und Blei bei der Berechnung der Silberäquivalentproduktion in der Mine Caylloma zurückzuführen ist.Die Cash-Kosten und die AISC sollen mit denen von 2024 übereinstimmen, trotz des Anstiegs der Abraumquote in den Minen Lindero und Séguéla, die bei Lindero voraussichtlich 2025 und bei Séguéla 2026 ihren Höhepunkt erreichen wird. Es wird erwartet, dass dies durch geringere Investitionen sowohl in Minen Lindero als auch Yaramoko ausgeglichen wird. Die Kapitalinvestitionen in Ausrüstung und Infrastruktur von Lindero werden voraussichtlich um etwa 67 % zurückgehen, während sich die Investitionsausgaben bei Yaramoko voraussichtlich um etwa 60 Prozent reduzieren.Das Unternehmen profitiert auch von verschiedenen Produktivitäts- und Kosteneffizienzinitiativen im Jahr 2025. Einige der wichtigsten Projekte, die sich bereits in unseren AISC-Prognosen widerspiegeln, belaufen sich auf einen zusätzlichen Cashflow (vor Steuern) in Höhe von 16 Mio. $ bei Lindero und die Optimierung der Verarbeitungsanlage in Séguéla, um 1,7 Mio. Tonnen pro Jahr zu verarbeiten.Darüber hinaus gibt das Unternehmen eine 2-Jahres-Prognose für die Mine Séguéla ab, um die für 2026 erwartete deutliche Verbesserung der Goldproduktion und der AISC in unserem Vorzeigeprojekt widerzuspiegeln.1. Cash Cost und All-in Sustaining Cost (AISC) sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die keine standardisierten Finanzkennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung sind, die für die Erstellung der Jahresabschlüsse des Unternehmens verwendet wird, und möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Siehe die Anmerkung unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" unten.2. Die Cash-Kosten beinhalten die Produktions-Cash-Kosten und sind bei Lindero abzüglich der Gutschrift von Kupfer-Nebenprodukten. Die AISC beinhalten nachhaltige Kapitalausgaben, Mitarbeiterbeteiligung (sofern zutreffend), gewerbliche und staatliche Abgaben, Bergbauabgaben, Exportzölle (sofern zutreffend), Verwaltungs- und Gemeinkosten der Tochtergesellschaft und Brownfields-Exploration und werden bei Metallpreisen von 2.500 $/oz Au, 30,0 $/oz Ag, 2.100 $/t Pb und 2.700 $/t Zn geschätzt. Die AISC schließen die staatlichen Bergbauabgaben aus, die im Rahmen von IAS-12 als Einkommenssteuer ausgewiesen werden3. Das Silberäquivalent wird bei Metallpreisen von 2.500 $/oz Au, 30,0 $/oz Ag, 2.100 $/t Pb und 2.700 $/t Zn berechnet. Die Prognose geht von einem Wechselkurs von 0,89 USD/EUR aus. Für Argentinien wird eine jährliche Inflationsrate von 29 % und eine jährliche Abwertung von 18 % angenommen.4. Die Kostenprognose für die Mine Lindero berücksichtigt nicht die möglichen Änderungen der neuen argentinischen Regierung an der nationalen makroökonomischen Politik, dem Steuersystem und den Import- und Exportzöllen, die, falls sie umgesetzt werden, einen wesentlichen Einfluss auf die Kosten haben könnten.Historische Nicht-IFRS-Kostenvergleiche: Die folgende Tabelle enthält die historischen Cash-Kosten und die historischen AISC für die fünf Minen des Unternehmens, die während des am 31. Dezember 2023 endenden Jahres in Betrieb waren, wie folgt:a) Cash-Kosten und AISC sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; siehe die Anmerkung unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" unten.b) Das Silberäquivalent wurde bei Metallpreisen von 1.902 $/oz Au, 23,37 $/oz Ag, 2.155 $/t Pb und 2.706 $/t Zn für das Jahr bis 31. Dezember 2023 berechnetc) Weitere Einzelheiten zu den Cash-Kosten und AISC für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sind auf den Seiten 38, 40 und 41 (in Bezug auf die Cash-Kosten) und auf den Seiten 39 und 42 (in Bezug auf die AISC) der Management Discussion and Analysis ("MD&A") des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr mit Stand vom 16. März 2024 ("2023 MD&A") zu finden, die auf Fortunas SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca zur Verfügung steht und durch Verweis in diese Pressemitteilung sowie in die Anmerkung unter "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" unten aufgenommen wird.1. Siehe AnhangDas Unternehmen gibt eine 2-Jahres-Prognose für die Mine Séguéla ab, um die für 2026 geplante deutliche Verbesserung der Goldproduktion und der AISC zu berücksichtigen- Cash Cost und All-in Sustaining Cost (AISC) sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, die keine standardisierten Finanzkennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung sind, die für die Erstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens verwendet wird, und möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Siehe die Anmerkung unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" unten.