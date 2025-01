Trumps Ausbau der fossilen Brennstoffe könnte Momentum der sauberen Energie drosseln

Zu Beginn eines jeden Jahres veröffentlichen wir unser beliebtes Periodensystem der Rohstoffrenditen, eine interaktive Infografik, die die Gewinne und Verluste auf dem gesamten Rohstoffmarkt aufzeigt. Gold erwies sich 2024 als Lichtblick und erzielte eine der besten Jahresrenditen seit über einem Jahrzehnt, während Industrie- und Agrarrohstoffe mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hatten.Mit einem beeindruckenden Anstieg von 27,2% im vergangenen Jahr machte die Performance von Gold seine anhaltende Rolle als sicherer Hafen deutlich. Die Zentralbanken setzen ihre aggressiven Käufe fort, um sich in einer zunehmend unsicheren Weltwirtschaft zu diversifizieren. In der Zwischenzeit haben der Inflationsdruck und das wachsende US-Defizit die Attraktivität des gelben Metalls weiter erhöht und ihm geholfen, den S&P 500 im Jahr 2024 zu übertreffen.Im Jahresvergleich ist der durchschnittliche Goldpreis in diesem Jahrhundert nun in 84% der Fälle gestiegen und hat in 21 der letzten 25 Jahre ein positives Ergebnis erzielt. Im zweiten Jahr in Folge war Gold der Rohstoff mit der besten Performance.Auch Silber verzeichnete im Jahr 2024 mit einem Anstieg von 21,7% starke Zuwächse. Ich glaube, dass die Aussichten des Metalls für 2025 sogar noch besser sind. Die industrielle Nachfrage nach Silber, die durch seine wichtige Rolle in Solarzellen und bei der Elektrifizierung angeheizt wird, wird voraussichtlich neue Rekorde erzielen. Aufgrund seiner doppelten Nachfrage als Edel- und Industriemetall ist Silber in der Lage, sich im kommenden Jahr besser zu entwickeln als Gold.Das globale verarbeitende Gewerbe, ein Indikator für die Rohstoffnachfrage, beendete das Jahr 2024 mit einer schwachen Note. Der JPMorgan Global Manufacturing PMI sank im Dezember weiter in den Bereich der Kontraktion, fiel unter seinen gleitenden Dreimonatsdurchschnitt und signalisierte einen Rückgang der Produktion und der Auftragseingänge. Dieser Abwärtstrend deutet auf einen schleppenden Start in das Jahr 2025 hin und gibt Anlass zur Sorge über die Nachfrage nach wichtigen Industrierohstoffen wie Kupfer, Aluminium und Nickel.China, der größte Metallverbraucher der Welt, war ein unerwarteter Lichtblick, da das verarbeitende Gewerbe dort ein bescheidenes Wachstum verzeichnete. Der allgemeine Ausblick bleibt jedoch vorsichtig, und die Stimmung in der Wirtschaft erreichte ein Dreimonatstief.