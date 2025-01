Silberpreisprognose: 05./06. KW 2025

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 25.01.25 bei 30,51 $Die jüngste Zwischenerholung der seit Oktober 2024 laufenden Korrektur notiert zwar wieder über den gleitenden Durchschnitten, ringt aber weiter um deren Unterstützung sowie einen klaren Verbleib über der wichtigen 30er $-Marke.Der Silberpreis hat in der vergangenen Woche die 50-Tage-Linie in den Tagesschlusskursen gehalten, zeigt in der momentanen Schiebephase jedoch einen Angebotsüberhang bei 31 Dollar. Damit bleibt die vorherrschende Situation angespannt, da der Kurs sowohl nach oben als auch nach unten wegbrechen könnte. Das Signal dürfte jeweils eine entsprechende Tageskerze mit vollem Körper und Schlusskurs am Tageshoch beziehungsweise -tief liefern. Auf der Long-Seite würde daher der Ausbruch über 31 $ relevant sein, für die Short-Seite folglich Verluste unter 30 $ den Auslöser bilden.• Mögliche Wochenspanne: 30,20 $ bis 32,40 $ alternativ 28,60 $ bis 30,80 $• Nächste Widerstände: 31,02 $ = Vorwochenhoch | 32,51 $ = Mai-Hoch | 34,86 $ = Jahreshoch 2024• Wichtige Unterstützungen: 30,09 $ = Jahreshoch 2021 | 29,99 $ = Vorwochentief | 29,64 $ = November-Tief• GD20: 30,02 $ GD50: 30,32 $ GD200: 30,04 $In der vorliegenden Situation könnte der Kurs bereits ein deutliches Signal geliefert haben. Sollte Silber in der vorangegangenen Woche auf die 32er $-Marke zielen, dürfte sich die aktive Trendstruktur nach oben fortsetzen und das Hoch aus dem Mai 2024 die nächste Hürde bilden.Im Short-Szenario würde sich hingegen das Juni-Tief als Kursziel und mögliche Unterstützung präsentieren, wobei ein Bruch nächste Ziele im 27er $-Bereich aktiviert.• Mögliche Wochenspanne: 31,10 $ bis 33,20 $ alternativ 27,80 $ bis 29,90 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)