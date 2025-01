Ruhiges Allzeithoch

Dem Goldpreis gelang gestern der Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Üblicherweise werden All-Time-Highs von einer Euphorie begleitet, doch wie schon im Oktober vergangenen Jahres, ist von einer Euphorie oder einem gestiegenen Medieninteresse nicht viel zu spüren.Silber ist vom Allzeithoch sehr weit entfernt und trotz des Anstiegs gestern, führt Silber den Markt nicht an, was ein Manko ist.Der GDX gestern mit einem annehmbaren Tag und einem Tagesgewinn von 4,01%.Sie merken es, so ganz bin ich von dem neuen Hoch im Gold noch nicht überzeugt. Auch wenn es eher positiv ist, dass Gold so stark steigt und die Masse der Anleger auf ganz anderen Spielplätzen unterwegs ist. Fakt ist, ich bin mit dem Wachstumsdepot zu über 82% investiert und unter 10% würde ich die Cash-Quote wohl nun in einem absoluten Ausnahmefall nehmen. Somit bin ich positioniert, sollte es jetzt tatsächlich "durchlaufen", doch ich habe Zweifel.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.