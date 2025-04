Goldpreis - Nächste Rekorde im Gepäck?

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 12.04.25, um 08:46 Uhr, bei 3.236 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 3.170 $ bis 3.280 $Nachdem der Aufwärtstrend in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat, konnte sich auch der Goldpreis nicht mehr dem aufgestauten Korrekturbedarf entziehen und musste unter erhöhter Volatilität seine jüngsten Gewinne bis an das Februarhoch wieder abgeben. Letzte Woche nutzte der Kurs diese Unterstützung als Basis für eine starke Erholung, die im Vorwochenhoch bei 3.245 $ auch ein neues Allzeithoch markiert hat. Mit Blick auf den festen Schlusskurs wäre für den Start in die neue Woche am Montag eine Stabilisierung über 3.170 $ zu erwarten.• Nächste Widerstände: 3.245 $ = Allzeithoch & Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.956 $ = Vorwochentief & Februarhoch | 2.790 $ = Vorjahreshoch• GD20 (Std): 3.222 $• Erwartete Tagesspanne: 3.230 $ bis 3.320 $ alternativ 3.120 $ bis 3.230 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag auf weitere Rekordwerte zusteuern. Sollte der Bewegungszweig nach der starken Erholungsphase hingegen ermüden, wäre auch ein Pullback in Richtung 3.100er $-Marke möglich. Dort dürfte die Nachfragesituation den weiteren Verlauf bestimmen.Ergänzend zum Stundenchart hat sich der Goldkurs am Februarhoch gestützt und läuft in einer Aufwärtsbewegung über die 3.200er $-Marke. Trendbestätigende Pullbacks würden im 3.100er $-Bereich auf Nachfrage treffen, nächste Ziele der Trendstruktur liegen bei 3.340 $. Ungünstig wahrgenommene Ereignisse aus der Weltpolitik könnten aber jederzeit für Übertreibungen bei der Preisbildung sorgen.• Mögliche Wochenspanne: 3.090 $ bis 3.340 $In der vorliegenden Situation zielt die Preisdynamik in einer Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur auf weitere Allzeithochs. Der Anstieg könnte aus technischer Sicht, abhängig vom Verlauf der vorangegangenen Woche, bereits vor einer nächsten Korrekturbewegung stehen. Sollte ein Test des 3.100er $-Bereichs schon stattgefunden haben, wäre neben weiteren Zugewinnen auch eine seitwärts laufende Konsolidierungsphase möglich.• Mögliche Wochenspanne: 3.150 $ bis 3.390 $ alternativ 3.040 $ bis $3.290 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)